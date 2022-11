Formel 1: Historisches, Fan-Begeisterung und spannendes aus der aktuellen Saison

Die Formel 1 bietet alljährlich viele spannende Rennen und atemberaubende Momente. Seit ihrer Entstehung hat die Rennserie sich auf den verschiedensten Ebenen entwickelt und verändert. Wo liegen die Wurzeln der Königsklasse und welche Legenden hat sie hervorgebracht? Woher kommt die Begeisterung der Fans? Und was gab es diese Saison an spannenden Entwicklungen? Ein kleiner Überblick-

Historisches zur Formel 1

Wer sich heute ein Formel-1-Rennen anschaut, sieht Technologie auf höchstem Niveau und eine Veranstaltung, die straff durchorganisiert und sehr auf Sicherheit bedacht ist. In den Anfangstagen der Rennserie war das in vielerlei Hinsicht noch anders.

Die Anfänge

In der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts gab es bereits einige Rennveranstaltungen im Rahmen unterschiedlicher kleinerer Serien. Allerdings gab es dabei nicht immer ein festes Regelwerk als Basis.

Das sollte sich im Jahr 1950 ändern. Zu diesem Zeitpunkt gründete die FIA die Formel 1. In den Jahren zuvor hatte es bereits Saisons mit mehreren Rennen und Entwicklungen bezüglich einiger feststehender Regeln gegeben. Das erste Rennen der Königsklasse fand im Mai 1950 in Silverstone statt.

Der erste Weltmeister der Geschichte hieß Giuseppe Farina – er setzte sich damals im Alfa Romeo durch. In den kommenden Jahren holten Alberto Ascari und Juan Manuel Fangio einige Titel. Letzterer brachte es auf ganze fünf WM-Siege, was über Jahrzehnte ein Rekord blieb, der erst von Michael Schumacher gebrochen werden konnte.

Legenden

Aber nicht nur Fangio ist zu einer echten Legende geworden. Zu den Fahrern, die über die Jahrzehnte einen ähnlichen Status erreichen konnten, zählen unter anderem:

Niki Lauda,

James Hunt,

Alain Prost,

Ayrton Senna,

und Michael Schumacher.

Niki Lauda wurde in den Jahren 1975, 1977 und 1984 Weltmeister. Bis heute unvergessen ist sein Feuerunfall auf der Nordschleife des Nürburgrings im Jahr 1976, den er nur mit schweren Brandverletzungen überlebte.

James Hunt kommt aus der gleichen Ära wie Lauda. Er wurde im Jahr 1976 Weltmeister und war vor allem für seine lockere Art und sein Playboy-Leben abseits der Strecke bekannt und beliebt.

Der Franzose Alain Prost erreichte vier WM-Titel – drei davon mit dem Team McLaren, einen mit Williams im Jahr 1993. Im Jahr 1996 kaufte er den Rennstall Ligier und war daraufhin von 1997 bis 2001 mit seinem eigenen Team Prost Grand Prix aktiv – allerdings nur mäßig erfolgreich.

Der Brasilianer Ayrton Senna entfachte in den 80er-Jahren in seinem Heimatland eine große Begeisterung für den Motorsport und zog weltweit Millionen von Fans in den Bann. Er konnte sich in den Jahren 1988, 1990 und 1991 den WM-Titel sichern. Senna polarisierte unter anderem durch seinen kompromisslosen Fahrstil.

1994 kam der Brasilianer bei einem Unfall beim Grand Prix von Imola ums Leben. Einen Tag zuvor war bereits der Österreicher Roland Ratzenberger im Qualifying tödlich verunglückt. Der Schock in der Rennsportgemeinde saß tief – bis heute ist das Wochenende das wohl schwärzeste in der Historie der Königsklasse.

Michael Schumacher ist der erste deutsche Fahrer, der sich den Formel-1-Titel sichern konnte. Das war im Jahr 1994. Es folgte eine einzigartige Karriere, an deren Ende sieben WM-Siege und damit ein Allzeit-Rekord stand, der erst im Jahr 2020 von Lewis Hamilton eingestellt werden konnte.

Bis heute erinnern sich die Fans gerne an die vielen Duelle, die sich „Schumi“ erst im Benetton und dann im Ferrari mit seinen Konkurrenten Damon Hill, Jacques Villeneuve und Mika Häkkinen lieferte. Heute fährt sein Sohn Mick für den Rennstall Haas und ruft bei vielen Anhängern des Kerpeners nostalgische Gefühle hervor.

Fan-Begeisterung

Unter anderem eine umfangreichere TV-Berichterstattung trug zu einer Kommerzialisierung der Formel 1 und zu einer wachsenden Begeisterung der Fans bei. © Adobe Stock | jcg_oida

Bereits angeklungen ist die große Begeisterung, die die Königsklasse des Motorsports bei den Fans hervorruft. Dieser Enthusiasmus basiert auf verschiedenen Umständen, die sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben.

Kommerzialisierung der Formel 1

Dazu gehört unter anderem die Kommerzialisierung des Rennsports. Die Formel-1-Wochenenden sind zunehmend von einfachem Motorsport zu echten Events gewachsen, bei denen sich viele Promis gerne sehen lassen.

Dabei spielt für die deutschen Fans die Entwicklung der Fernsehübertragungen eine wichtige Rolle. Ab 1991 wurden die Rennen bei RTL gezeigt, mit dem Einstieg und den ersten Erfolgen von Michael Schumacher wuchs die Begeisterung.

Das hatte zur Folge, dass RTL das Programm ausbaute. Ab Mitte der 90er-Jahre wurde auch das Qualifying übertragen, zusätzlich gab es eine umfangreiche Vor- und Nachberichterstattung mit Hintergründen und Experten wie Niki Lauda im Studio. Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass viele Anhänger ihr Wissen zur Königsklasse erweitern konnten und die Begeisterung wuchs.

Viele Aktivitäten rund um den Sport

Zusätzlich gibt es immer mehr spannende Aktivitäten für Fans rund um den Sport. Dazu zählen unter anderem Videospiele, die mittlerweile sehr hochwertig sind. Auch das Sammeln von Fan-Artikeln bereitet dem ein oder anderen Anhänger sicherlich viel Spaß.

Teams vertreiben mittlerweile eigenes Merchandise im Bereich Kleidung, wodurch das Thema Formel 1 für die Fans im Alltag noch präsenter wird. Das Internet wiederum ermöglicht ein hohes Maß an Interaktivität.

Dazu gehört zum Beispiel die Option, auf verschiedenen YouTube-Kanälen, auf denen sich Experten mit der Thematik beschäftigen, über Kommentare mitzudiskutieren und Fragen zu stellen.

Das Internet bietet einige interaktive Beschäftigungen für Formel-1-Begeisterte. © Adobe Stock | deagreez

Spannendes aus der aktuellen Saison

Nicht nur die Historie, sondern auch die aktuelle Saison bot und bietet einiges an interessanten Entwicklungen in der Rennsportserie. Dabei wird deutlich, dass sich die Kräfteverhältnisse im Vergleich zu den Vorjahren verändert haben.

Interessante Entwicklungen

So konnte Ferrari einige Zeit lang in einen Titelkampf mit Red Bull einsteigen. Das Team aus Maranello ist nach einigen schweren Jahren wieder konkurrenzfähig – die Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz brachten mehrere Siege nach Hause.

Allerdings wurde von Experten viel Kritik gegenüber offensichtlichen Strategiefehlern bei gleich mehreren Rennen geäußert. Ganz anders Mercedes: Das Team, dass die Klasse in den letzten Jahren mitdominierte und viele WM-Titel erzielen konnte, hatte gerade in der ersten Hälfte der Saison mit starken Problemen, unter anderem dem Porpoising, zu kämpfen. Bis jetzt ist es der Mannschaft um Lewis Hamilton und George Russell nicht gelungen, zur alten Stärke zurückzufinden.

Zweiter Titel für Verstappen

Max Verstappen konnte sich bereits am 9. Oktober in Suzuka seinen zweiten WM-Titel sichern. Red Bull ist das neue dominante Team im Rennzirkus. Der Niederländer konnte viele Siege einfahren und immer wieder eine große Überlegenheit demonstrieren.

Dabei gab es nach dem Chaos-Rennen in Japan zunächst Verwirrung, da nicht klar war, ob die FIA die volle Punktzahl vergeben würde – das Rennen ging nicht über die volle Distanz, auch die 75 Prozent, die für die regulären Punkte nötig wären, wurden nicht erreicht. Allerdings wurde der Grand Prix nach einer roten Flagge fortgesetzt und regulär beendet. In diesem Fall erhalten die Fahrer die üblichen Punkte, was Verstappen zum Weltmeister machte.

Schockmomente 2022

Allerdings gab es gleichzeitig einige Schockmomente in dieser Saison. Dazu gehörte der Horrorunfall von Guanyu Zhou in Silverstone, bei dem sein Wagen sich überschlug und in den Schutzzaun krachte. Der Chinese blieb trotz des heftigen Aufpralls und einer Beschädigung des Überrollbügels unverletzt.

In Japan gab es ebenfalls einen kritischen Moment, als Pierre Gasly mit hoher Geschwindigkeit nur knapp an einem Bergungskran, der auf der Strecke war, vorbeifuhr. Der Franzose fluchte noch über Funk. Kaum verwunderlich: Beim Grand Prix in Japan 2014 kollidierte Jules Bianchi mit einem solchen Bergungsfahrzeug und erlag später seinen Verletzungen.

Fazit

Die Formel 1 hat seit ihrem Beginn viele Legenden hervorgebracht. Dazu gehören neben weiteren Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Ayrton Senna und Michael Schumacher. Über die Zeit fand eine Kommerzialisierung statt, was zur Folge hat, dass die Fans heute vielseitige Möglichkeiten haben, sich mit dem Rennsport zu beschäftigen. Auch die aktuelle Saison bot Spannung. Schlussendlich konnte sich Max Verstappen seinen zweiten Weltmeistertitel sichern, wobei sich die Kräfteverhältnisse unter den Top-Teams deutlich verschoben haben.