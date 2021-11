Eintauchen in die Welt der Entspannung

DAYSPA Mannheim: Aus dem „Spa in the City“ im historischen Kurfürstenhaus am Kapuzinerplatz wurde das DAYSPA Mannheim / Bewährtes Team sorgt für Wohlfühlmomente

Das schmuddelige Herbstwetter schlägt uns nicht nur aufs Gemüt, sondern strapaziert auch unsere Haut. Für Abhilfe sorgt das Team vom DAYSPA Mannheim. In den komplett neu gestalteten Räumen bietet das Team um Inhaberin Mariam Riedel das komplette Verwöhnprogramm für Sie und Ihn – unter Einhaltung der 2G-Regelung. Sicherheit wird im DAYSPA Mannheim groß geschrieben, daher ist das komplette Team geimpft und wird täglich getestet.

Das Leistungsspektrum der Wellnessexpertinnen umfasst unterschiedlichen Massagen über Spa-Angebote – auch für Paare oder Mütter-Töchter-Duos –, Kosmetik, Anti-Aging und Waxing sowie die Verschönerung von Wimpern und Augenbrauen.

Besucherinnen und Besucher werden im DAYSPA für die Zeit des Aufenhaltes in eine Welt der Entspannung entführt. So kann man dort beispielsweise nach einem anstrengenden Arbeitstag wieder Kräfte sammeln oder sich nach dem Shoppingvergnügen bei einer vitalisierenden Fußmassage und einer intensiven Rückenmassage erholen. Und auch bei Hautproblemen haben die Expertinnen die passenden Behandlungen.

Das Weihnachtsfest rückt immer näher, wieso also nicht mal einen Gutschein für eine Behandlung im DAYSPA Mannheim verschenken? Auf diese gibt es bis zum 23. Dezember 10 Prozent Rabatt. Mit einem solchen Präsent verschenkt man eine kleine Auszeit vom Alltagsstress und zeigt seinen Liebsten, dass sie einem wichtig sind. Oder wie wäre es mit exklusiven Produkten für das heimische Wellnessvergnügen?

Hierfür bietet das DAYSPA Pflegeprodukte für den Körper wie Cremes oder Bodylotion und Artikel für gepflegte Haare an. Für einen strahlenden Teint sorgen die Gesichtsprodukte vom Image Skincare. In N4, 13-14 können auch die Erzeugnisse der thailändischen Firma Thann, die sich auf Spa-Produkte spezialisiert hat, erworben werden.

DAYSPA Mannheim N4, 13-14

68161 Mannheim

Telefon: 0621/9 76 96 50

E-Mail: info@dayspa-mannheim.de