Einsam in der Idylle: Urlaubstrend zum Abschalten

In heutigen stressigen Zeiten und der Pandemie wollen viele nur noch eines: Verreisen und einmal richtig abschalten! Überfüllte Strände oder hektische Städte sind dabei, nicht zuletzt aus gesundheitlichen Gründen, häufig unerwünscht. Der Trend geht zu Urlauben, fast ganz ohne anderen Menschen zu begegnen. Perfekt zum Erholen und für eine schöne gemeinsame Zeit!

Warum machen wir Urlaub?

„Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon.“ Augustinus Aurelius – Reisen erweitert nicht nur den Blick auf die Welt, sondern macht glücklich. Forscher fanden heraus, dass mindestens ein erholsamer Jahresurlaub das Herzinfarktrisiko um ca. 50 % reduzieren kann.

Wer reicht, verwöhnt nicht nur die Augen mit neuen Eindrücken, sondern tut auch etwas für die Gesundheit. Ein erholsamer Urlaub mit der Familie oder in trauter Zweisamkeit stärkt außerdem das Zusammengehörigkeitsgefühl. Gemeinsam Erlebnisse teilen und davon auch nach dem Urlaub zehren – Balsam für die zwischenmenschliche Beziehung.

So manche*r nutzt den Urlaub, um einfach mal abzuschalten. Der digitale Alltag fordert häufig seinen Tribut. Ständige Erreichbarkeit über das Smartphone, E-Mail und Co. hinterlassen Spuren am Nervengerüst. Urlaube ohne dauerhaften Handyempfang oder Internetverbindung werden deshalb immer beliebter.

Alternative Staycation?

Eine der Urlaubs-Alternativen: Staycation. Das Wort umspielt gleich zwei wohlfühl-verheißende Aktivitäten: „Stay“ und „Vacation“. Beide Begriffe kommen aus dem Englischen und beschreiben das Bleiben in den eigenen vier Wänden und den Urlaubsmodus.

Warum eigentlich nicht? Staycation ist in den letzten Jahren aufgrund der zahlreichen Vorzüge immer beliebter geworden. Durch gestiegenes Umweltbewusstsein bleiben viele Urlaubswillige gern zu Hause bzw. im näheren Umfeld der heimischen Gefilde. Das spart nicht nur Kraftstoff oder Kerosin, sondern schont auch den Geldbeutel. Schließlich gibt es fast überall interessante Ecken zu entdecken, die mit Sicherheit noch niemand kennt. Warum in die Ferne reisen, wenn das Schöne liegt so nah? Fernab vom Massentourismus stellt sich häufig schon an Tag eins der Staycation-Phase Entspannung ein. Füße hochlegen oder auf Entdeckungsreise gehen – Kofferpacken und andere lästige Vorbereitungen für den Urlaub entfallen.

Urlaubstrend allein reisen

Schon Johann Wolfgang von Goethe wusste: Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen. Allerdings ist dabei nicht nur das Urlaubsziel entscheidend, sondern auch die Begleitung. Der Trend geht ganz klar zu Reisen allein.

Dabei sind es nicht nur Singles, die sich eine Auszeit beim Urlaub mit sich selbst gönnen. Auch viele Reiselustige in Partnerschaften suchen hin und wieder die Urlaubsruhe ohne Partner*in oder Familienanhang. Das Alleinreisen ist Balsam für die Seele und ein wahrer Energiekick für die Persönlichkeitsentwicklung.

Ohne Reiseanhang bleibt der Fokus auf das Wesentliche: die eigenen Bedürfnisse. Dies ist nicht etwa egoistisch, sondern laut Meinung vieler Experten tatsächlich gesund. Alleinreisende sind auf sich gestellt und müssen sich nach keinen Wünschen oder Zielen anderer Begleiter richten. Sie müssen jedoch auch auf eigene Faust Herausforderungen meistern. Vielleicht im ersten Augenblick schwer, doch wer die Angst überwindet, wird daran wachsen. Ein Pluspunkt für die Persönlichkeitsentwicklung.

Mit Partner oder Familie einmal ganz abschalten

Der Urlaub mit der ganzen Familie kann ebenso wohltuend sein. Wichtig ist es, die Bedürfnisse der Reiseteilnehmer zu berücksichtigen. Nur wenn die Familie einen Urlaubskonsens findet, wird es eine entspannende und für alle glückliche Zeit.

Nicht immer ist es ganz leicht, sämtliche Wünsche aller Reisebeteiligten zu erfüllen. Kinder möchten häufig ans Meer oder dorthin, wo sie viel erleben können. Eltern hingegen sind oftmals im Zwiespalt: die Wünsche des Nachwuchses erfüllen und selbst etwas Zeit zur Erholung haben. Muss dann noch ein Vierbeiner (beispielsweise ein Dackel) mit, wird die Suche nach dem passenden Feriendomizil zur Geduldsprobe.

Damit der gemeinsame Familienurlaub tatsächlich den gewünschten erholsamen Effekt bringt, am besten vorher einen Familienrat einberufen. Jeder darf seine Wünsche für den anstehenden Urlaub äußern. Dabei geht es nicht nur um die Region, sondern auch um die geplanten Erlebnisse. Durch den Austausch zeigt schnell, dass es mit Sicherheit einen gemeinsamen Nenner für den erfolgreichen Familienurlaub mit Erholungsgarantie gibt.

Tourismus und Nachhaltigkeit

Nachhaltiger Tourismus wird in Deutschland immer beliebter. Viele Bürger*innen haben erkannt, dass Flora und Fauna durch unachtsamen Umgang bedroht sein können. Nachhaltiger Urlaub mit möglichst geringem CO2-Abdruck nimmt deshalb einen wachsenden Stellenwert ein.

„Sanfter Tourismus“ – schon bei der Planung für den nächsten Urlaub kann jede*r damit beginnen. Statt sich unzählige Reiseangebote auszudrucken, lieber bequem online oder direkt im Reisebüro vor Ort informieren lassen. Das gesparte Papier trägt zum Erhalt der Regenwälder bei. Auch die Tourismusindustrie hat erkannt, wie wichtig sanfter Umgang mit der Natur für künftige Urlaubserlebnisse ist. Damit Urlauber gezielter nachhaltige Anbieter auswählen können, wurde das Certification for Sustainable Tourism initiiert. Vergeben wird es in fünf Stufen, wobei die fünfte Klassifizierung bei 100%iger Einhaltung aller Kriterien ausgelobt wird. Öffentliche Reiseveranstalter, Autovermietungen oder Hotels können stolze Träger des Zertifikates werden.

Wer Unterstützung bei der Auswahl nachhaltiger Urlaubsangebote sucht, kann sich auf das Label „Blaue Schwalbe“ verlassen. Ausgezeichnet werden damit Unterkünfte, die den Öko-Standort erfüllen. Initiiert durch das deutsche Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt wurde das Label „Viabono“ 2001 ins Leben gerufen. Ausgezeichnet damit werden Unterkünfte, Ferienanbieter, Naturparks und Kommunen, die sich für klimafreundliche Reisen engagieren.

Tipps: Urlaubsorte abseits der Massen

Fernab des Trubels inmitten der Natur können Urlauber beispielsweise in Dänemark eintauchen. Hier gibt es unberührte Ecken inmitten romantisch-wiegender Wälder oder entlang der kilometerlangen Küstenabschnitte. Dänemark ist als Urlaubsziel für Familien, Alleinreisende und Abenteurer gleichermaßen geeignet. Ferienhäuser bieten den idealen Rückzugsort, denn der für Dänemark typische Hygge-Stil sorgt für Behaglichkeit pur. Die Auswahl ist mit über 30.000 Ferienhäusern enorm. Das Gros befindet sich an der atemberaubenden Nordsee, die mit den Sandstränden und der Brise das perfekte Domizil für Erholung und Aktivität sind.

Wer in Dänemark nach ausgezeichneten Öko-Unterkünften sucht, kann sich am „Nordic Swan“ orientieren. Das Label aus Schweden gilt auch für Dänemark, Norwegen, Finnland und Island und hat bereits mehr als 700 Unternehmungen zertifiziert.

Infobox:

