Einmal-Funktion bei Whatsapp

Frankfurt/Main. View Once heißt die Whatsapp-Funktion, mit der verschickte Bilder oder Filme vom Empfänger nur einmal angesehen werden können. Außerdem werden sie nicht in dessen Galerie abgelegt. View Once sei ab sofort verfügbar, teilte Whatsapp mit. Wer ein Bild senden will, macht das auf gewohnte Weise, indem er ein Bild aufnimmt oder es aus einem Album oder der Galerie holt. Im Feld für die Bildunterschrift erscheint nun eine kleine „1“. Wer diese antippt, verschickt ein Foto, das nach einmaligem Öffnen aus dem Chat des Empfängers verschwindet. Empfänger können das Bild oder Video nicht weiterleiten, mit Stern versehen oder teilen. tmn

