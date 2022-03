Eine echte Revolution bei der Neutralisation von Viren & Co.

Luft- und Oberflächenreinigung: Schnell, effektiv und gesundheitlich unbedenklich / Für den Einsatz auf der ISS zusammen mit der NASA entwickelt und jetzt praktisch überall einsetzbar

Mannheim. „Zu schön, um wahr zu sein“, das hört Uwe Jansen, Geschäftsführer der ENILUX GmbH, häufig, wenn er von der Luftreiniger-Technologie ActivePure® erzählt, die er vertreibt. Aber es stimmt. Die Wirksamkeit ist messbar – und überzeugt. Vor allem aber ist die Funktionsweise eine echte Revolution. Denn die Luftreiniger kommen ganz ohne den Einsatz von Chemie oder Biozide aus – und ohne Ozon als Nebenprodukt.

Die Wirksamkeit

„Wir sehen diese neue Technologie als potenziellen Gamechanger und in diesem Zusammenhang eine große Chance, das Infektionsgeschehen deutlich zu verringern und die Pandemie eindämmen zu können. Die sehr hohe Wirksamkeit dieser Technologie in der Raumluft besteht schon nach wenigen Minuten. In Studien und aktuellen Tests

aus dem März 2022 wurde gezeigt, dass die luftgetragenen Kontaminanten schon nach einer Minute mit mehr als 99,99 Prozent neutralisiert wurden beziehungsweise nicht mehr messbar waren. Für ein größeres Büro, Klassenzimmer oder ähnliche Räume erreicht man diese Effizienz ebenfalls schon nach weniger als drei Minuten. Auf Oberflächen dauert die Erstreinigung mit einer Wirksamkeit von dann mehr als 98 Prozent rund sieben Stunden, und die Technologie arbeitet anschließend effektiv und nachhaltig im Dauerbetrieb mit weiter steigender Effizienz weiter“, berichtet Uwe Jansen von den aktuellen Studien. Eine effiziente und nachhaltige Neutralisation von Viren, Bakterien, Schimmelsporen und Allergenen ist nachgewiesen, ebenso eine Reduktion von Pollen, Rauch und Gerüchen. Die Technologie kann also nicht nur bei der aktiven Bekämpfung von SARS-CoV-2-Viren einen echten Unterschied machen.

Die Funktionsweise

Doch die eigentliche Revolution liegt bei den ActivePure®-Luftreinigern von ENILUX in ihrer Funktionsweise. Denn sie arbeiten ganz anders als die Luftreiniger, die bekannt und derzeit weit verbreitet sind. Ursprünglich für den Einsatz in der Internationalen Raumstation ISS in Zusammenarbeit mit der NASA entwickelt, wurden sie nun für den gewerblichen ud privaten Gebrauch weiterentwickelt. Die ActivePure®-Luftfilter kombinieren fünf Technologien, die sich allesamt an Vorbildern der Natur orientieren.

Anders als bei passiven Luftfiltern oder sonstigen passiven Systemen, suchen die ActivePure®-Moleküle proaktiv Viren, Bakterien und andere Pathogene direkt in der Luft und auch auf Oberflächen und neutralisieren sie dort. Die ActivePure®-Technologie extrahiert Sauerstoff und Wasser aus der Luft, um wirkungsvolle Oxidationsmittel herzustellen. Nach erfolgter Reaktion bleiben in der Regel harmloses Kohlendioxid und Wasser zurück, es sind keine chemischen Restbestandteile zu finden.

In einer Bewertung der Technologie erklärt Diplom-Chemikerin Dr. Ingrid Glas, wissenschaftliche Referentin beim Landesapothekerverband, die Funktionsweise der Luftreinigung bei ActivePure® so: „Um sauerstoffhaltige Ionen und reaktive Sauerstoffspezies zu erhalten, wird eine weiterentwickelte Form der Photokatalyse eingesetzt, die photokatalytische Ionisierung. Das eigentliche Kernstück der ActivePure®-Zelltechnologie nutzt hier keimtötende UV-Strahlen, die mit Titandioxid und speziellen Übergangsmetallen in einem Wabengewebe reagieren. Dieser Prozess garantiert, dass Kontaminanten durch die in der ActivePure®-Zelle erzeugten Moleküle inaktiviert werden und somit harmlos sind. Zudem reinigen die in diesem Prozess erzeugten Moleküle jetzt aber nicht nur die Luft, sondern können auch Kontaminanten auf festen Oberflächen inaktivieren.“ Die in der ActivePure®-Zelle entstehenden Moleküle sind Wasserstoffperoxid (H2O2), Hydroxid-Ionen, Superoxid-Anionen und Hydroxyl-Radikale.

Gesundheitliche Nebenwirkungen

Während die meisten gängigen Luftreiniger UVC-Strahlung oder Ozon freisetzen können oder eine sehr gründliche und regelmäßige Reinigung erfordern, um nicht kontraproduktiv zu wirken, sind beim Einsatz der Luftreiniger-Technologie Active Pure® keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit zu erwarten. Ingrid Glas formuliert das so: „Die ActivePure®-Technologie erzeugt erwiesenermaßen während des Betriebs kein Ozon. Es kann sogar die natürlich vorkommende Konzentration durch Erzeugung der Superoxid-Ionen senken. Die ursprünglich von der NASA entwickelte Technologie nutzt dieses Prinzip der Luftreinhaltung für die International Space Station (ISS), damit in der ISS für eine gute Luftqualität und Reinheit während des monatelangen Aufenthalts der Astronauten gesorgt ist. Es musste daher neben der sicheren Entfernung der Kontaminanten auch eine gesundheitlich unbedenkliche Technologie sein.“

Einsatzmöglichkeiten

Die Luftreiniger-Technologie Active Pure® ist eigentlich überall einsetzbar – zum Beispiel in Schulen, Büros, Krankenhäusern, Behandlungsräumen, Restaurants, Hotels, im Einzelhandel, in Kinos, an Arbeitsplätzen, Sportstätten und in anderen Innenräumen – auch im mobilen Einsatz zum Beispiel in Taxis, Wohnwagen, Wohnmobilen, Bus und Bahn und so weiter. Für Familien mit Kindern oder insbesondere auch für Allergiker sorgt diese Technologie auch im privaten Umfeld für mehr Sicherheit und Wohlbefinden. Der vielseitige Einsatz hat auch mit der Größe der Geräte zu tun. So ist das kleinste Modell (geeignet etwa für den mobilen Einsatz in Pkw oder Hotelzimmer) nur etwas größer als ein Smartphone. Das größte Modell, das für Raumgrößen bis zu 220 Quadratmetern geeignet ist, hat etwa die Abmaße eines PC-Towers und findet deshalb in jedem Raum unauffällig Platz.

Verfügbarkeit

ENILUX-Geschäftsführer Uwe Jansen verspricht: „Die Luftreinigungs-Technologie ist über uns derzeit sofort und ohne Wartezeiten verfügbar.“

Kosten

Und auch die Kosten für die innovativen Luftreiniger können sich im Vergleich zu Filter-Geräten mit herkömmlichen Filtertechnologien, wie sie derzeit vielerorts eingesetzt werden, sehen lassen. Insbesondere, wenn man neben der Anschaffung auch die Wartung in die Kalkulation einbezieht. Bis auf den jährlichen Austausch des Filters und der ActivePure®-Einheit sind die Geräte nahezu wartungsfrei. Wichtig für alle öffentlichen Einrichtungen: ActivePure®-Luftreiniger von ENILUX sind auch im Rahmen der aktuellen Programme förderfähig. imp/pr

