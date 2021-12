Ein Eigenheim mit Hindernissen: Hausbau in Mannheim

AdUnit Mobile_Pos2

Wer auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück für den Hausbau ist, braucht in Mannheim oft einen langen Atem. Die Suche nach einem geeigneten Grundstück kann unter Umständen Monate dauern. Allerdings tun sich in Mannheim einige Chancen für Bauherren auf: Ehemalige Industrieflächen und Militärgebiete werden dort zu Wohnquartieren wie beispielsweise hier.

Ist ein Grundstück im Visier, geht die Arbeit jedoch erst so richtig los. Es gilt sowohl bürokratische als auch bauliche Hürden zu überwinden. So bereiten Bauleute den Hausbau in Mannheim vor.

Wohnen in Mannheim

Das Wohnen wird in Deutschland immer teurer. Diesem Trend folgt natürlich auch Mannheim. Vor allem die Lage ist für den Preis einer Immobilie verantwortlich. Wer ein Haus kaufen möchte, muss in Mannheim zwischen 2.500 und 4.500 Euro pro Quadratmeter zahlen.

Immobilien in der Mannheimer Innenstadt sind preislich höher anzusiedeln. Günstiger ist das Wohneigentum im Stadtteil Oststadt/Schwetzingerstadt. Hier liegt der Quadratmeterpreis im Schnitt bei etwa 2.100 Euro, also fast schon ein Schnäppchen.

Grundstückssuche

Wer in Mannheim kein Haus kaufen, sondern bauen möchte, sollte sich zunächst ein Bild über die Grundstückspreise machen. Hierzu lohnt sich ein Blick auf die Bodenrichtwerte der Stadt. Beim Bodenrichtwert handelt es sich um den durchschnittlichen Lagewert des Bodens für Grundstücke innerhalb eines abgegrenzten Gebiets. Er dient der Grundstücksmarkttransparenz und stellt den Wert des unbebauten Bodens dar. Anschließend kann der finanzielle Rahmen festgesetzt werden, der die Kosten für den Kauf eines Grundstücks sowie für den Bau miteinschließt.

Bauvoranfrage

Ist ein geeignetes Grundstück gefunden, sollten Bauleute nichts überstürzen. Nicht jedes Grundstück ist für jede Art der Bebauung geeignet. Deshalb empfiehlt es sich vor dem Kauf eine sogenannte Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu stellen. Hierfür ist es nicht nötig, Grundstückseigentümer zu sein. Angehende Bauleute müssen lediglich ein berechtigtes Interesse wie die Kaufabsicht nachweisen können.

Wichtig ist aber, dass sie eine möglichst konkrete Vorstellung von ihrem Traumhaus haben. Wer noch nicht weiß, welche Bauweise, Stilrichtung und Ausstattung zu den eigenen Wohnwünschen passen, findet Inspiration in Hauskatalogen. Sie bieten für jeden Anspruch das passende Haus.

Bei der Bauvoranfrage handelt es sich um die „kleine Schwester“ eines Bauantrags und dient dazu, verbindlich wichtige Fragen vor dem Bauantrag zu klären. Idealerweise reichen angehende Bauleute einen Lageplan ein, der das Bauvorhaben darstellt, inklusive Baubeschreibung. Fällt der Bauvorbescheid positiv aus, können sich Bauleute bis zu drei Jahre lang darauf berufen. Sie können das Grundstück dann beruhigt in dem Wissen kaufen, dass sie ihr Haus nach ihren Vorstellungen umsetzen dürfen.

Baugenehmigung in Mannheim einholen

Vor dem Bau müssen Bauleute jedoch noch einen Bauantrag stellen. Bauvoranfrage und Bauantrag lassen sich beim Fachbereich für Baurecht, Bauverwaltung und Denkmalschutz in Mannheim beantragen. Der gesamte Antragsvorgang zur Baugenehmigung kann mitunter mehrere Monate dauern.

Die Baugenehmigung ist die wichtigste Voraussetzung für den Hausbau. Sie wird nur dann erteilt, wenn der geplante Bau die Vorgaben der Bauordnung sowie die Vorgaben des Bebauungsplans einhält. Existiert kein Bebauungsplan, darf das Haus nicht zu sehr von der umliegenden Bebauung abweichen.

Baugrundgutachten einholen

Bevor der Bau beginnt, sollte ein Baugrundgutachten eingeholt werden. So schließen Bauleute weitestgehend unerwünschte Wechselwirkungen zwischen dem Baugrund und dem zukünftigen Gebäude aus. Berücksichtigen sie die Eigenheiten des Baugrunds nicht bei den Planungen, kann das unter Umständen teuer werden.

Die Folgen sind beispielsweise Wasserschäden am Fundament, Risse in der Struktur oder Schlimmeres. Schon beim Bauvorgang kann es zu Problemen führen. Werden beim Bau beispielsweise die Häuser der Nachbarn in Mitleidenschaft gezogen, haftet allein der Bauherr. Das Bodengutachten ist also wichtig, um solche Risiken zu minimieren.

Das Gutachten besteht aus einem geotechnischen Bericht mit unterschiedlichen Komponenten:

Beschreibung der Bodenverhältnisse

Gründungsvorschlag

Wassereinwirkungsklasse

Empfehlungen zum Bodenmanagement

Grundriss und Hausplanung

Steht die Art des Hauses fest, wird ein Grundriss benötigt. Er bildet den Grundstein für die weitere Planung des Hauses. Spätestens jetzt sollten Bauleute beispielsweise festgelegen, ob das Haus einen Keller haben soll.

Anschließend geht es um die Architektur des Hauses. Wie genau die aussieht, hängt in erster Linie von den eigenen Vorstellungen, den Vorschlägen des Architekten, dem Bebauungsplan sowie dem finanziellen Spielraum ab.

Zum Abschluss wird die Haustechnik geplant. Hier sollte vor allem auf eine nachhaltige und energiesparende Technik geachtet werden. Ratsam sind meist eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach sowie der Einsatz von Wärmepumpen oder Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.

