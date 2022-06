ebikes aus Leidenschaft

e-motion ebike Welt: Das perfekte ebike findet man seit über neun Jahren in Worms. Mit dem neuen Standort sorgt das Team mit Hingabe und Fachkenntnis für noch mehr Begeisterung bei Kundinnen und Kunden.

Die Experten für ebikes sind in Worms umgezogen: Seit Anfang Juli begrüßt das Team seine Kundinnen und Kunden im Speyerer Schlag 2. In einem historischen Gebäude auf rund 1100 Quadratmeter Fläche stehen über 120 Bikes zum Ausprobieren bereit. Die neuen Räumlichkeiten bieten mehr Platz zum Austesten und Probe fahren und auch eine deutlich größere Werkstatt für jegliche Reparaturen und Jahreswartungen.

Mit dem Umzug erweitert e-motion nicht nur die Ladenfläche sondern auch sein Serviceangebot: Kundinnen und Kunden profitieren in Worms nun von einer Ergonomieberatung nach Terminvereinbarung. Dabei werden mithilfe der Smartfit-Technologie verschiedene Maße der Fahrerin und des Fahrers genommen, um zum Beispiel die Sitzposition auf dem Bike perfekt anzupassen.

Die größte Auswahl der Region bietet die neue Ausstellung für den Kombi unter den ebikes – das cargobike. Den großen Kofferraum hat damit jede und jeder immer mit dabei. Damit lässt sich umweltfreundlich fast alles transportieren: die Kinder in die Kita oder den Einkauf nach Hause.

Zudem bietet das Wormser Geschäft in Kooperation mit Arbeitgebern in der Region ebike-Leasing an. Im Anschluss besteht für die Arbeitnehmer die Möglichkeit, ihr Bike kostengünstig zu übernehmen. „ebikes gibt es bei uns in jeder Preiskategorie“, so Inhaber Niklas Gustke. „Wir finden für jede und jeden das perfekte ebike“. Das Ladengeschäft ist von Montag bis Freitag von 10 bis 18.30 Uhr und Samstag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Mittwochs ist das Geschäft geschlossen.

Kontakt:

e-motion ebike Welt Worms

Speyerer Schlag 2

67547 Worms

Telefon: 06241/20 32 03

E-Mail: worms@emotion-technologies.de

www.emotion-technologies.de/worms/