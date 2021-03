  Digitale Hobbys werden immer beliebter

Hobbys, die in einer digitalen Form ausgeübt werden können, werden immer beliebter. Das hat gewiss mit den neuen Möglichkeiten zu tun, doch auch die aktuelle Zeit hilft dem digitalen Hobbytum auf die Sprünge. Wer nicht rausgehen darf, wenn draußen gar nichts zu erleben ist, der muss sich anderweitig zu beschäftigten wissen. Die digitalen Hobbys kommen hier vollends ins Spiel. Aber welche Möglichkeiten gibt es?

Spielgewalten: Games und mehr

Das Gaming ist in aller Munde. Was einst mit Konsolengames und Computerspielen begann, hat sich heute längst in das Internet mitverlagert. Das Angebot ist so gewaltig, dass jeder ein Spiel für sich finden kann. Oft sogar, ohne überhaupt Geld auszugeben. Ein Überblick:

Kostenlose Games – ob im Appstore für Smartphones oder als kostenlose Games im Browser – das Gaming ist diesbezüglich breit aufgestellt und bietet jedermann die Gelegenheit des Zeitvertreibs. Und da sämtliche Browsergames auch für die mobile Nutzung gedacht sind, sind sie auch immer mit dabei. Je nach Seite ist nicht einmal eine Anmeldung nötig, auch die Apps müssen längst nicht immer mit einer Anmeldung verknüpft sein.

Spieleseiten – auf der anderen Seite warten die echten Spieleseiten. Das können Streamingdienste oder Cloud-Services sein, aber auch Spieleseiten, die letztlich die großen Computerspiele bei sich versammeln. Die Anmeldung ist meist Pflicht, jedoch hat das auch Vorteile. Durch die Anmeldung werden Spielstände gleich gespeichert.

Computer- und Konsolengames – auch sie sind längst online verfügbar und können wahlweise in der Cloud gespielt oder heruntergeladen werden. Die fixe Anbindung an bestimmte Plattformen zählt längst nicht mehr.

Oldschool – selbst alte Brett- und Würfelspiele wurden in den letzten Monaten digitalisiert und sind nun online erhältlich. Wer beispielsweise gemeinsam mit Freunden ›Mensch, ärgere dich nicht‹ zocken will, der kann dies gemeinsam digital tun.

Eine weitere Spielewelt stellen Sportwetten und natürlich die Online-Casinos dar. Gerade die Letzteren konnten von den letzten Monaten profitieren, da viele Gambler ihr Heil online suchten. Die Online Casinos für Deutschland bieten nicht nur ein wahnsinnig großes Feld an Spielautomaten, sondern stellen auch den klassischen Spielbereich zur Verfügung. Selbst Live-Casinos sind mit im Boot und diese ermöglichen es gar, virtuell nach Las Vegas zu reisen und dort zu zocken.

Kino? Genuss auf der Couch

Ein weiteres digitales Hobby ist der Film- und Seriengenuss. Die Streamingdienste sind wohlbekannt und während einer von ihnen bislang eher umfangsweise dürftig auffiel, so wird sich das noch im Februar verändern. Ein Überblick über die Möglichkeiten:

Die üblichen 3 – Netflix, prime Video und Disney+ sind wohl die drei größten Streamingdienste. Letzterer bindet nun noch ›Star‹ mit in das Angebot ein. Unter diesem Dienst werden nun auch Serien und Filme ab der Altersstufe 16 geboten. Manches muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Disney+ zeigt bald ›Das Omen‹.

Die Sportlichen – wenn kein Stadionbesuch möglich ist, so wird das Stadion ins Wohnzimmer geholt. Sky zeigt weiterhin alle Spiele, hinzu kommen DAZN und der dem Dienst angeschlossene Eurosportplayer. Letzterer bietet mit DAZN auch Sport außerhalb des Fußballs. Wer sich sportlich eher in den unteren Regionen befindet, der ist mit Magenta Sport mit dabei.

Streaming und Sport-Streaming ist sicherlich ein digitales Hobby, welches nicht mehr fortzudenken ist. Zumal alle Optionen auch auf dem Smartphone zur Verfügung stehen.

Kreativität? Digital mit dabei

Oft wird behauptet, digitale Hobbys seien passiv. Aber das stimmt nicht, denn digital lässt sich ein Hobby durchaus aktiv ausleben oder die Aktivität anfeuern. Einige Beispiele:

Künstlerisch – digital Arts sind ebenso Künste wie die auf einem Blatt Papier. Ob nun mit einem Grafiktablett oder in Gimp, Photoshop – wer sich künstlerisch betätigen will, der findet digital und online alle Möglichkeiten der Welt. Und wer lieber mit Worten gestaltet, der schreibt einfach. Fanfiction, eigene Geschichten, auch eigene Bücher. Selbst der Verkauf ist heute spielend einfach, denn die Plattformen nehmen Autoren mit an die Hand.

Tutorials – jeder hat mindestens ein Tutorial im Leben gesehen. Wer selbst etwas drauf hat, der kann natürlich eigene Tutorials erstellen und sein Wissen teilen. Dabei kommt es übrigens nicht unbedingt immer auf die eigene Person an. Wer einfach nur sensationell bastelt oder backt, der kann ein Tutorial erstellen, welches nur den Hergang an sich zeigt. Man selbst kann vollkommen unsichtbar bleiben.

Austausch – die digitale Welt bietet auch einen Austausch über Hobbys. Diese müssen nicht nur kreativ sein, denn wer ein Marvel-Fan ist, der kann online Foren oder Gruppen beitreten und jeden Film bis ins letzte Detail sezieren. Doch auch bei aktiven Hobbys helfen Foren und Gruppen weiter. Sie bieten Tipps und Antworten auf Fragen, die immer mal wieder entstehen. Wer beispielsweise mit seinem Aquarium Probleme hat oder schlichtweg unheimlich stolz auf dasselbe ist, der kann sich ebenfalls in einer Gruppe anmelden.

Oft sind die sozialen Netzwerke bei den kreativen Hobbys besonders hilfreich. Rund um den Austausch sollten Hobbyisten allerdings ein wenig Vorsicht walten lassen. Leider gibt es in der digitalen Welt nicht nur die, die sich mit anderen freuen und ihr Wissen teilen, sondern auch die, die anderen nicht den letzten Brotkrumen gönnen. Vor dem Beitritt ist es immer ratsam, die Gruppe zu prüfen. Es wäre zu schade, wenn der Austausch dazu führt, das Hobbys nicht länger ausüben zu wollen.

Fazit – oft laufen digital und analog zusammen

Gibt es eigentlich ein echtes digitales Hobby? Nein, denn letztendlich lässt sich alles auch analog ausüben. Wer gerne zockt, der könnte es mit Würfel und Brett tun, wer gerne bastelt, der braucht eigentlich nur das Material. Rund um Film und TV ist ohnehin zu klären, inwieweit der Kinobesuch nicht auch digital ist. Das Internet bietet auf jeden Fall die Chance, sich mit vielen anderen Hobbyisten aus dem eigenen Bereich auszutauschen, sich das Kino nach Hause zu holen oder auch das Stadionerlebnis daheim zu erleben. Und wer nun auch noch gerne zockt, der hat schier die Qual der Wahl. Digitale Hobbys sind abwechslungsreich, umfangreich und faszinierend.