Digital schließen: Für mehr Sicherheit im Zuhause

(djd-p). Der klassische Haustürschlüssel hat ausgedient. Digitale Schließsysteme sorgen heute für ein wesentlich höheres Maß an Komfort und Sicherheit. Die Digitalschlüssel, die elektronische und mechanische Zuverlässigkeit in sich vereinen, lassen sich einfach an bestehenden Eingangstüren nachrüsten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Flexibel und komfortabel

Ob durch Diebstahl oder eigene Schusseligkeit: Wem schon einmal der Schlüssel für ein Sicherheitsschloss abhandengekommen ist, weiß um die hohen Kosten, die mit der Ersatzbeschaffung verbunden sind - ganz abgesehen von Laufereien und dem generellen Gefühl der Unsicherheit. Denn in diesem Fall müssen das gesamte Schloss und alle Schlüssel der Familie erneuert werden. Deutlich einfacher und bequemer ist der Tausch mit digitalen Systemen wie CLIQ von Assa Abloy möglich. Hier wird der verloren gegangene Schlüssel kurzerhand per App oder am PC gesperrt - und ebenso schnell ein neuer programmiert.

Elektronische Sicherheit

Das elektronische Schließsystem ist für Objekte aller Art und für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen geeignet. Für den privaten Haushalt ist etwa der Schlüssel Connect mit seiner Bluetooth-Fähigkeit eine gute Wahl. Über einen Knopf am Schlüssel wird die Bluetooth-Funktion aktiviert. Der Nutzer kann somit in Verbindung mit der App CLIQ Connect von unterwegs oder zu Hause jederzeit die Zutrittsberechtigungen pflegen und aktualisieren.

Für Neubau und Nachrüstung

Die smarte Sicherheit gibt es nicht nur für den Neubau. Die elektronischen Zylinder lassen sich in nahezu jede Haustür und Wohnungseingangstür nachträglich einbauen, eine Verkabelung der Tür ist dabei nicht notwendig. Denn die Stromversorgung für den Zylinder und die Datenübertragung erfolgen über eine Batterie im Schlüssel. Komplett ohne Batterien kommt wiederum das Modell Spark aus. Die benötigte Energie für die Schließfunktion sowie das Prüfen der Zugangsberechtigung werden beim Einschieben in den Zylinder durch einen Generator im Schlüssel erzeugt.

Bequeme Handhabung per App

Mehr zum Thema Digitale Vernetzung Wenn das Smartphone Anschluss sucht Mehr erfahren Mobile Bedrohungen bekämpfen So lassen Sie Smartphone-Angreifern keine Chance lassen Mehr erfahren

Für den Umstieg auf die elektronische Sicherheit an der Haustür ist lediglich ein Ausbau des bisherigen Schließzylinders notwendig. Fachhandwerker vor Ort können diese Aufgabe professionell übernehmen und zu allen Möglichkeiten beraten. Ausführliche Informationen gibt es etwa unter: www.ikon.de. Mit der App können die Nutzer nach der Montage alle Einstellungen einhändig verwalten. Mit einigen wenigen Fingertipps lassen sich zum Beispiel individuelle Zutrittsberechtigungen programmieren, kontrollieren oder bei Bedarf ändern. Ein zusätzlicher Vorteil: Die robusten Zylinder und Schlüssel sind wetterfest und können deshalb in Innen- und Außenbereichen eingesetzt werden. Sie sind neben Türen auch für Schränke und Vorhängeschlösser geeignet.