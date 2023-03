Die wirklich letzte Ruhe finden

(djd-p). Wer sich vorsorglich mit der eigenen Beisetzung beschäftigt, kommt auch auf die Frage, was Jahre nach der Bestattung auf Hinterbliebene zukommt. Ruhefristen für Gräber sind bundesweit nicht einheitlich und so sollte man sich rechtzeitig informieren, wie ein Verstorbener tatsächlich zur „ewigen Ruhe“ kommen kann. Ein Überblick über die wichtigsten Fakten zum Thema Grabdauer.

Was bedeutet Ruhefrist für Gräber?

Für jedes Grab gilt eine Ruhefrist, auch Ruhezeit genannt. Sie beschreibt, wie lang die Grabstätte nicht neu belegt werden darf. Für welchen Zeitraum diese Totenruhe genau garantiert wird, wird in der Satzung des jeweiligen Friedhofs festgelegt. Beachtet werden müssen hierbei die Vorschriften der geltenden Landesbestattungsgesetze und die Bodenverhältnisse vor Ort. Auf Grundlage der gesetzlichen Mindestruhefristen legen die Friedhofsträger ihre eigenen Fristen nach örtlichen Gegebenheiten fest. Bei manchen sind es zehn, bei anderen 30 Jahre.

Was ist die Nutzungsfrist bei Grabstätten?

Die Nutzungsfrist dagegen gibt an, wie lange jemand das Recht hat, eine Grabstelle zu nutzen. Ihre Dauer wird ebenfalls von der jeweiligen Friedhofssatzung festgelegt. Bei Reihengräbern entspricht die Nutzungsdauer meist der Ruhefrist, bei Wahlgräbern ist sie oft länger, in vielen Fällen darf sie auch nochmals verlängert werden. Unter www.friedwald.de/fragen-antworten gibt es noch genauere Informationen zu diesem Thema.

Ruhezeiten im FriedWald

Anders als bei vielen anderen Friedhöfen gibt es bei einer Waldbeisetzung die Möglichkeit, die Ruhestätte noch länger unberührt zu lassen und somit der verstorbenen Person wirklich ihre letzte Ruhe zu verschaffen. Mit dem Kauf eines Baumes in einem FriedWald erwirbt man eine Ruhestätte mit zunächst zwei Grabstellen für die Nutzungsdauer von bis zu 99 Jahren ab Eröffnung eines Waldes. Der FriedWald im Reinhardswald beispielsweise eröffnete am 1. November 2001. Die Ruhezeit, in der das Grab keinesfalls neu vergeben wird, läuft daher bis zum 31. Dezember 2100. Kauft man dagegen einen einzelnen Platz, gilt die Ruhefrist je nach Friedhofssatzung für die Dauer von 15 bis zu 30 Jahren ab dem Tag der Beisetzung.

Biologisch abbaubare Urnen

In einem FriedWald werden ausschließlich biologisch abbaubare Urnen verwendet. Je nach Bodenbeschaffenheit dauert es bis zu fünf Jahre, bis sie abgebaut sind und die Asche in den Waldboden über geht. Es ist also nicht nötig, ein Grab aufzulösen. Auf dem Friedhof wird das Grab aufgelöst, wenn die Ruhefrist abgelaufen ist. Wenn die Urne noch existiert - weil sie zum Beispiel in einer Urnenwand beigesetzt wurde oder nicht aus abbaubarem Material ist - kann es zu Umbettung in anonyme Sammelgräber kommen. Oft sind damit Kosten für die Hinterbliebenen verbunden.

Wer garantiert die lange Ruhezeit?

Bei einer Nutzungsdauer von 99 Jahren ist es gut zu wissen, dass ein FriedWald in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft durch die örtliche Gemeinde oder die Kirche steht. Außerdem ist er mit einer sogenannten „beschränkt persönlichen Dienstbarkeit“ im Grundbuch eingetragen – damit bleibt er ein Bestattungsort zugunsten der Trägerkommune; und zwar unabhängig vom betreibenden Unternehmen.