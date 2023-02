Die wichtigsten Vorsorgedokumente in jeder Lebenssituation

Eine plötzliche Arbeitslosigkeit, eine schwere Krankheit oder der Tod eines geliebten Menschen sind Schicksalsschläge, die das Leben grundlegend verändern können. Nicht nur, dass sie ohnehin eine große Belastung darstellen, vor allem auf einer emotionalen Ebene – häufig gehen sie auch noch mit Folgeproblemen einher. Stirbt beispielsweise ein Familienvater, fehlt der Mutter vielleicht plötzlich das Geld, um mit ihren Kindern das Eigenheim abbezahlen und darin wohnen bleiben zu können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Oder nach dem Verlust der Eltern kann die Erbschaftssteuer nicht beglichen werden, wodurch das Haus verkauft werden muss, in dem man aufgewachsen ist und an dem viele wertvolle Erinnerungen hängen. Um solche finanziellen Folgen zu vermeiden und sich zumindest diesbezüglich keine Sorgen machen zu müssen, ist eine frühzeitige Vorsorge wichtig.

Dasselbe gilt für viele weitere Fragen im Sinne von: „Was wäre, wenn…?“. Jeder sollte sich diese Fragen also regelmäßig stellen und eine Antwort finden, die zur jeweiligen Lebenssituation passt. Die richtige Vorsorge ist somit kein statischer Zustand, sondern ein fortlaufender Prozess. Sie muss immer wieder hinterfragt und gegebenenfalls verändert werden, beispielsweise nach einer Heirat, nach dem Kauf einer Immobilie, nach der Geburt eines Kindes oder nach dem Renteneintritt. Je nach Lebenssituation sind dabei folgende Vorsorgedokumente wichtig:

Mehr zum Thema Nachlass Mietverträge können vererbt werden Mehr erfahren Umfrage Erwerbstätige mehrheitlich gegen höheres Rentenalter Mehr erfahren

1. (Risiko-) Lebensversicherung

Spätestens, wenn Sie einen Immobilienkredit aufnehmen möchten, fordern die Banken als Sicherheit häufig eine Risikolebensversicherung. Doch die Lebensversicherung ist auch eine Überlegung wert, sobald man eine Familie gründet und einer der beiden Partner der Hauptverdiener istt. Sie dient demnach in erster Linie der Absicherung von Kindern sowie dem hinterbliebenen Elternteil. Aber auch, wenn andere Angehörige wie pflegebedürftige Geschwister für den eigenen unerwarteten Todesfall abgesichert sein sollen, ist eine Lebensversicherung oder Risikolebensversicherung gut geeignet. Als reine Geldanlage erfreuen sich Lebensversicherungen hingegen seit einigen Jahren keiner allzu großen Beliebtheit mehr. Für diesen Zweck lohnt es sich, diese mit anderen Anlagemöglichkeiten zu vergleichen.

2. Bankvollmacht

Ist der Kontoinhaber verstorben, kann es für die Angehörigen schwierig und zeitaufwändig sein, Zugriff auf dessen Bankkonten zu erhalten. Vor allem, wenn es sich um den Hauptverdiener der Familie handelt, führt das schnell zu finanziellen Engpässen. Spätestens bei einer Eheschließung lohnt es sich daher, eine gegenseitige Bankvollmacht auszufüllen, am besten in Form einer Generalvollmacht. Zusätzlich ist ein kompletter Überblick über alle Konten, Geldanlagen, Kredite & Co sinnvoll. Das beschleunigt im Todesfall die Erbverteilung und vereinfacht die Regelung finanzieller Belange für die Angehörigen. Und auch ohne Eheschließung sollte es für Notfälle eine Vertrauensperson geben, die Zugriff auf die Konten bekommt und somit wichtige Finanzgeschäfte übernehmen kann, wenn man selbst zum Beispiel zeitweise zu krank dafür ist.

3. Berufsunfähigkeitsversicherung

Mit der Krankheit ist ein wichtiges Stichwort gefallen. Jeder Mensch kann schwer erkranken und somit zeitweise oder dauerhaft berufsunfähig werden. Tatsächlich liegt die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens mindestens einmal berufsunfähig zu werden, bei 25 Prozent. Somit ist jeder Vierte betroffen und während dieser Zeit entfällt das regelmäßige Einkommen teilweise oder vollständig. Erneut ist die Berufsunfähigkeitsversicherung daher vor allem, aber nicht nur, für die Hauptverdiener in einem Haushalt sowie für alleinstehende Personen wichtig. Prinzipiell wird jedoch empfohlen, diese für jeden Menschen abzuschließen, am besten bereits im Kindes- oder Jugendalter, denn dann stehen noch besonders günstige Tarife zur Auswahl.

4. Bestattungsvorsorge

Durchschnittlich 13.000 Euro kostet eine Beerdigung. Das können sich viele Menschen nicht leisten, sodass der eigene Tod zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung werden kann. Deshalb wird ebenfalls jeder Person empfohlen, eine Bestattungsvorsorge wie eine Sterbegeldversicherung oder einen Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag abzuschließen. Dadurch werden die Erben entlastet und müssen die Beerdigungskosten nicht aus eigener Tasche bezahlen beziehungsweise vorstrecken, bis das Erbe verteilt wurde. Denn dieser Prozess kann viele Wochen bis Monate in Anspruch nehmen.

5. Betreuungsverfügung

Jeder volljährige Mensch ohne Vorsorgevollmacht sollte eine Betreuungsverfügung haben. Denn so kann festgelegt werden, wer im Bedarfsfall der rechtliche Betreuer wird. Ansonsten übernimmt ein Gericht diese Aufgabe. Wichtig ist, dieser Person auch schriftlich konkrete Wünsche sowie alle wichtigen Informationen zu hinterlassen. Diese betreffen beispielsweise den Umgang mit den Finanzen, mit der eigenen Person oder mit medizinischen Angelegenheiten. Übrigens lässt sich in der Betreuungsverfügung auch festlegen, wer auf keinen Fall als Betreuer infrage kommt.

6. Patientenverfügung

Die Patientenverfügung sollte ebenfalls mit Erreichen der Volljährigkeit aufgesetzt werden. Denn dann endet die gesetzliche Vertretung der Eltern. Die Patientenverfügung greift, wenn jemand zeitweise oder dauerhaft nicht in der Lage ist, medizinischen Behandlungen zuzustimmen oder diese abzulehnen. Für diesen Fall kann exakt festgelegt werden, welche Behandlungen gewünscht und welche abzulehnen sind. Ansonsten gilt, dass die Ärzte nach dem mutmaßlichen Patientenwillen handeln müssen. Diesen ohne entsprechende Dokumente nachzuweisen, wird für die Angehörigen dann schwierig.

7. Pflegeverfügung

Eine Pflegeverfügung sollte spätestens mit steigendem Lebensalter abgeschlossen werden oder wenn eine Pflegebedürftigkeit absehbar ist. Auch hier gilt jedoch: Je früher, desto besser. Denn die Pflegeverfügung hilft im Pflegefall dabei, dass die persönlichen Wünsche und Gewohnheiten berücksichtigt werden. Sie dient als Leitfaden für die Angehörigen sowie auch das Pflegepersonal, wenn die Betroffenen ihren eigenen Willen nicht mehr äußern können. Dadurch soll die Pflege so angenehm und so individuell wie möglich gestaltet werden. Sie kann zum Beispiel Angaben zum bevorzugten Essen, zur gewünschten Kleidung, zu Beschäftigungsmöglichkeiten, den Schlafgewohnheiten oder der Wohnumgebung enthalten.

8. Sorgerechtsverfügung

Eine Sorgerechtsverfügung brauchen nur Eltern von minderjährigen Kindern. Darin legen sie fest, wer sich um ihre Kinder kümmern soll, falls das alleinerziehende Elternteil oder beide Elternteile versterben. So überlassen sie diese Entscheidung nicht dem Gericht, sondern können beruhigt sein, einen geeigneten Vormund für ihre Kinder ausgewählt zu haben und sie in guten Händen zu wissen. Das Familiengericht ist zwar nicht an die Sorgerechtsverfügung gebunden, falls triftige Gründe dagegensprechen. Es muss diese aber in der Entscheidung berücksichtigen.

9. Testament

Das Erbrecht ist komplex und folgt gesetzlichen Regelungen, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Es ist jedoch möglich, die gesetzliche Erbfolge durch ein Testament zu verändern oder festzulegen, welche Hinterbliebenen was erhalten. Das verhindert Streit und schenkt einen größeren Gestaltungsspielraum. Spätestens, wenn man nicht mehr alleinstehend ist, sollte man daher ein Testament aufsetzen und die Regelungen mit den Erben besprechen. Auch Alternativen wie eine Schenkung zu Lebzeiten können sinnvoll sein, um die Erbfrage frühzeitig zu klären und die Erbschaftssteuer zu senken. Es sollte daher im Sinne aller Erblasser und Erben sein, eine gemeinsame Lösung zu finden und diese testamentarisch festzuhalten. Je früher das geschieht, desto mehr Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich, beispielsweise mittels Schenkung oder Eheschließung.

10. Vorsorgevollmacht

Zuletzt gehört die bereits erwähnte Vorsorgevollmacht zu den wichtigsten Dokumenten, wenn es um die persönliche Vorsorge geht. Hierin wird festgelegt, wer wichtige Entscheidungen treffen darf, wenn man selbst dazu nicht mehr in der Lage ist. Die berechtigte Person kann beispielsweise über den Umzug in ein Pflegeheim entscheiden, ein neues Konto im Namen des Betroffenen eröffnen oder eine Operation verhindern. Sie erhält also umfassende Rechte, die es erfordern, dass diese Person voll und ganz vertrauenswürdig ist. Ob das gewünscht ist, oder eine Betreuungsverfügung bevorzugt wird, muss dementsprechend individuell entschieden werden. Es handelt sich also um ein Entweder-oder.

Fazit

Durch eine frühzeitige sowie richtige Vorsorge lassen sich Schicksalsschläge leider nicht verhindern. Zumindest wird aber sichergestellt, dass in einer ohnehin schwierigen Zeit keine vermeidbaren Probleme hinzukommen, beispielsweise finanzieller Natur. Jeder sollte sich daher mit der Vorsorge für sich selbst sowie die eigene Familie auseinandersetzen – und zwar immer wieder, wenn sich die Lebensumstände verändert haben. So lassen sich optimale Lösungen für alle Betroffenen finden, um bei Krankheit, Tod & Co zumindest finanziell entlastet zu werden.