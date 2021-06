Die wichtigsten Erziehungsstile im Vergleich

Eltern, egal ob von einem oder mehreren Kindern wissen nur zu gut, dass die Erziehung des eigenen Nachwuchses vor allem harte Arbeit ist. Dabei gibt es kaum ein anderes Thema, bei dem die Meinungen so weit auseinandergehen wie hier. Über Jahrhunderte hinweg haben sich verschiedene Erziehungsstile etabliert. Vor allem, wenn das Familienleben aus den Fugen zu geraten scheint, fragen sich Eltern häufig, ob der eigene Erziehungsstil der Richtige ist.

Unumstritten ist dabei, dass jeder Erziehungsstil mit Vor- und Nachteilen einhergeht. Häufig entscheiden sich Eltern dabei für die Form der Kindererziehung, die sie einst selbst von ihren Kindern erfahren haben.

Unter einem Erziehungsstil muss in erster Linie ein bestimmtes elterliches Verhalten verstanden werden, das bewusst und vor allem auch dauerhaft umgesetzt wird. Geleitet wird dieses Verhalten von verschiedenen Grundhaltungen. Gleichzeitig geht der Erziehungsstil immer auch mit einem gewissen Erziehungsverständnis einher.

Im Laufe der vergangenen Jahre wurden unterschiedliche Erziehungsstile unter Berücksichtigung der Auswirkungen, die sie auf die Entwicklung der Kinder haben, von Wissenschaftlern untersucht. Dabei schneiden vor allem der autoritäre und autokratische Erziehungsstil schlecht ab.

Autoritärer Erziehungsstil gilt als überholt

Noch vor wenigen Jahrzehnten war der autoritäre Erziehungsstil in vielen Familien das Mittel der Wahl. Geprägt wird diese Erziehungsmethode von klaren Regeln und Strukturen, die von den Eltern vorgegeben und von den Kindern befolgt werden. Eltern treten in diesem Erziehungsstil als Autoritätspersonen auf, die zugleich auf das Kind eine strenge Kontrolle ausüben.

Ein entscheidender Nachteil dieses Erziehungsstil ist, dass Kritik an den Eltern und deren Regeln nicht gewünscht ist. Die Kinder haben sich diesen zu fügen, ohne zu hinterfragen. Dadurch werden Kinder entscheidend geprägt. Sie lernen mit der Zeit, sich in den klaren Regeln zu bewegen und diese zu befolgen.

Der autoritäre Erziehungsstil stellt dabei vor allem eine Gefahr für die Kreativität des Kindes dar. Männer und Frauen, die autoritär erzogen wurden, arbeiten später kaum kreativ und eigenständig. Vielmehr führen sie ausschließlich die unterschiedlichsten Befehle aus. Um den Gehorsam zu schulen und das Einhalten der Regeln einzufordern, setzen viele Eltern auf eine Mischung aus Strafen und Belohnungen.

Schon im Kindesalter zeigt der autoritäre Erziehungsstil erhebliche Nachteile. So leidet darunter vor allem das Selbstwertgefühl der Kinder. Sie zeigen sich deswegen besonders unsicher und legen wenig Spontanität an den Tag. Weiterhin wirkt sich der autoritäre Erziehungsstil negativ auf die Sozialkompetenz aus, sodass Kinder und Jugendliche gleichermaßen häufiger zu aggressivem Verhalten neigen.

Autokratischer Erziehungsstil verhindert Kreativität und Eigeninitiative

Dem autoritären ist der autokratische Erziehungsstil sehr ähnlich, wobei dieser auf eine vollständige Alleinherrschaft der Eltern abzielt. Während beim autoritären Erziehungsstil auch Belohnungen eingesetzt werden, fußt der autokratische in erster Linie auf harten Strafen. Typisch für diese Methode ist zudem, dass die Eltern keinerlei Widerworte akzeptieren.

Experten raten vom autokratischen Erziehungsstil vehement ab. Die Nachteile, die sich durch diese Erziehungsmethode in Studien ergaben, sind vielfältig. So ergreifen Kinder, die auf diese Art und Weise erzogen wurden, keine eigene Initiative. Weiterhin agieren sie nicht kreativ und haben in der Regel kein Selbstwertgefühl. Viele Jungen und Mädchen neigen zudem zu Aggressionen. Diese entstehen, weil sie versuchen aus dem Erziehungsstil auszubrechen.

Beim Laissez-fairen-Erziehungsstil entziehen sich Eltern ihrer Verantwortung

Das klare Gegenstück zum autokratischen Erziehungsstil ist die Laissez-faire Methode. Die Eltern übernehmen hier generell keinerlei Verantwortung, sondern entziehen sich dieser. Das sorgt aber wiederum dafür, dass die Kinder machen können, was sie möchten. Sie kennen weder Grenzen noch klare Regeln. Auf das Verhalten der Kinder reagieren die Eltern übrigens immer gleichgültig.

Kinder, die nach diesem Prinzip erzogen werden, verhalten sich zwar sehr kreativ und beschäftigen sich häufig vollkommen selbständig. Doch der Erziehungsstil bringt viele Nachteile mit. Die Kinder sind orientierungslos, da ihnen Haltepunkte in Form von Regeln und Grenzen fehlen. Vielen Jungen und Mädchen fehlt es zudem an elterlicher Zuwendung, sodass es ihnen insgesamt schwerfällt, soziale Kompetenzen zu entwickeln.

Demokratischer Erziehungsstil fördert konsequent Selbständigkeit

Es liegt in der Natur des Kindes, eigenständig neue Dinge zu lernen, um schließlich selbständig agieren zu können. Der demokratische Erziehungsstil knüpft an genau diesem Punkt an, ist zugleich aber auch bindungsorientiert. Hier werden Jungen und Mädchen schon früh ermutigt, Dinge selbst auszuprobieren. Kinder werden durch diese Erziehungsmethode zu selbständigen Menschen, die sich generell auch als eigenständige Persönlichkeit verstehen. Sie treten daher besonders selbstbewusst auf.

Um diesen Selbstbewusstsein und die individuelle Entwicklung zu fördern, erfahren Jungen und Mädchen viel Zuwendung. Sie bekommen reichlich Aufmerksamkeit und werden mit Regeln konfrontiert, die an ihr Alter angepasst und angemessen sind.

Natürlich kommt auch diese Erziehungsmethode nicht gänzlich ohne Regeln aus. Doch innerhalb dieses Regelrahmens können sich die Jungen und Mädchen frei entfalten. Sie erfahren das vollständige Vertrauen ihrer Eltern, müssen dafür aber auch gemessen an ihrem Alter Verantwortung übernehmen.

Mit dem demokratischen Erziehungsstil lernen Kinder Kompromissbereitschaft und werden zu echten Teamplayern. Zudem begegnen sie ihren Mitmenschen mit sehr viel Mitgefühl und Achtung, sind aber auch selbstbewusst. Doch der demokratische Erziehungsstil hat nicht nur Vorteile. Ein Problem ist, dass dieser Erziehungsstil schnell mit schier endlosen Diskussionen einhergeht. Von den Eltern wird hier ein Maximum an Geduld gefordert.

Beim egalitären Erziehungsstil bewegen sich Eltern und Kinder auf einer Wellenlänge

Immer mehr Familien entscheiden sich mittlerweile für den egalitären Erziehungsstil und sorgen damit dafür, dass sie auf Dauer den Austausch mit den Kindern fördern. Bei diesem Stil verstehen sich Eltern und Kinder als Partner. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass beide Seiten die gleichen Rechte und Pflichten haben.

Die Eltern geben hier keinen klaren Rahmen vor. Ebenso wird auf Regeln und Grenzen verzichtet. Stattdessen unterbreiten sie den Kindern ausschließlich Vorschläge. Es gibt bei diesem Erziehungsstil weder Lob noch Tadel. Stattdessen erhalten die Kinder ausschließlich Feedback.

Der egalitäre Erziehungsstil festigt eine intensive Eltern-Kind-Beziehung, wobei sich beide Seiten sehr viel Vertrauen und Respekt entgegenbringen. Diesen Vorteilen stehen aber auch einige Nachteile gegenüber. So haben Kinder schlichtweg noch nicht die nötige Erfahrung und Reife, um die Konsequenzen ihres Handelns wirklich einschätzen zu können. Das kann mitunter zu gefährlichen Situationen führen.

Autoritativer Erziehungsstil vereint Liebe und Grenzen

In einem Punkt ist sich die Mehrheit der Erziehungswissenschaftler einig: Der autoritative Erziehungsstil ist einer der Besten. Er vereint in sich zwei entscheidende Komponenten. So erfahren die Jungen und Mädchen sehr viel Liebe und Vertrauen von ihren Eltern, bekommen aber auch klare Grenzen aufgezeigt. Letztere geben den Kindern in ihrer Entwicklung Sicherheit.

Diese Grenzen und Regeln werden konsequent eingehalten. Zugleich haben die Eltern aber immer ein offenes Ohr für ihre Kinder und gehen auf ihre Bedürfnisse ein. Diese Kombination aus Regeln und individueller Entfaltung schafft einen optimalen Rahmen für die Entwicklung der Kinder. Die Jungen und Mädchen haben genügend Freiraum, um sich in die Familie einzuordnen und dort zu entfalten.

Für Eltern ist der autoritative Erziehungsstil einer der Schwierigsten, denn er fußt auf konsequentem Handeln. Um die definierten Grenzen und Regeln ohne Wenn und Aber einzuhalten, ist es generell empfehlenswert, nicht zu viele aufzustellen. Darüber hinaus sollten sich Eltern immer vor Augen führen, dass sie das wichtigste Vorbild der eigenen Kinder sind. Der Nachwuchs orientiert sich immer am Verhalten der Eltern und nimmt sich dieses an.

Antiautoritärer Erziehungsstil fördert die Selbstentfaltung des Kindes

Freundlichkeit und Wertschätzung dem Kind gegenüber prägen den antiautoritären Erziehungsstil. Der Grundgedanke hinter dieser Methode ist recht simpel. Durch ihr Verhalten sollen Kinder selbst Grenzen, Werte und Regeln erfahren und verstehen. Dabei können sie sich so weit es geht selbst austesten. Eine Besonderheit ist dabei, dass die Kinder für ihr Verhalten selbständig Verantwortung übernehmen. Die Eltern machen zwar Vorschläge, doch die Jungen und Mädchen werden nicht gezwungen.

Es gibt bei diesem Erziehungsstil klare Grenzen, innerhalb derer sich der Nachwuchs aber frei bewegen und entfalten kann. Dabei setzen die Eltern immer wieder auf neue Angebote, um Impulse zu geben. Kinder bekommen hier sehr viel Freiraum und können ihre eigenen Ideen entwickeln. Gleichzeitig lernen sie, dass sie für ihr Verhalten verantwortlich sind. Nicht selten bringt dieser Erziehungsstil aber kleine Egoisten hervor, die nur schwer auf die Wünsche anderer reagieren können.