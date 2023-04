Die schönsten Strauch- und Kletterrosen für deinen romantischen Hausgarten

(djd-p). Strauch- und Kletterrosen sind eine Augenweide für jeden Garten. Sie bieten eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten für romantische Gartenanlagen, zum Beispiel als buschiges Solitär, als Rosenbogen und Säule oder als Verkleidung von Mauern. Wir stellen fünf Top-Pflanzen von Rosen Tantau vor und zeigen, wie sie sich am besten einsetzen lassen.

Matthias-Claudius-Rose: vielfach ausgezeichnete Strauchrose

Mit einer Vielzahl begehrter Preise aus Deutschland und Frankreich ausgezeichnet ist die leicht duftende Strauchrose Matthias Claudius. Die blattgesunde Pflanze erreicht Wuchshöhen bis 130 Zentimeter und treibt wunderschöne, große und gefüllte Blumen in creme und apricot aus. Ihr romantisches Flair mit den leicht bogig überhängenden Blütentrieben passt sehr gut in Mischbepflanzungen und Staudengärten, eignet sich aber auch für Hecken, Gruppen und in Einzelstellung.

Strauchrose Soul®: nostalgische Eleganz

In kräftigem Violett entfaltet die Strauchrose Soul ihre üppig gefüllte Blütenpracht. Die bis zu 130 Meter hohen Pflanzen eignen sich für den romantischen Staudengarten sowie für Hecken und Hintergrundbepflanzungen. Die stark buschig und vieltriebig wachsende Sorte ist überaus resistent gegen Schaderreger und duftet herrlich nach historischen Rosen. Unter günstigen Klimabedingungen kann sie auch als kleine Kletterrose gezogen werden.

Starlet-Rosen: die Kleinsten der Großen

Als Miniclimber wachsen die Starlet-Rosen ca. 1,5 bis 2 m hoch. Sie eignen sich sehr gut für Kübel auf Terrasse und Balkon, zum Beispiel als niedriger kompakter Sichtschutz oder als romantische Einfassung von Sitzbereichen. Die Pflanzen sind sehr vieltriebig und blühstark und tragen lange haltbare, stark gefüllte Blumen. Sie blühen ausdauernd über den Sommer, je nach Sorte in zitronengelb, rot-orange, kirsch- bis magentarot, violett-hellblau oder weiteren Farben. Einige von ihnen duften betörend.

Perennial Domino®: vielseitiger Klassiker

Die Kletterrose Perennial Domino® rankt je nach Kletterhilfe zu einer undurchdringlichen Wand oder zu einer dichten Blütensäule in Wuchshöhen bis 350 Zentimeter. Sie blüht ausdauernd in kräftig magenta-roten Rispen und wird gerne von Bienen und Hummeln angeflogen. Sie lässt sich vielseitig zum Beispiel für Rosenbögen, Spaliere, Pergolen, als Sichtschutz oder zum Bewuchs von Mauern und Hauswänden einsetzen.

Perennial Blue: hoch hinaus mit wechselndem Farbenspiel

Mit Wuchshöhen bis 450 Zentimeter ist die Kletterrose Perennial Blue die größte im Bunde. Ihre flexiblen Zweige lassen sich leicht biegen und daher gut an Spalieren, Rosenbögen oder Säulen ziehen. Die Pflanzen erreichen durch Blüten an neuen Trieben ebenso wie an älteren Zweigen ein flächendeckendes Farbenspiel. Auf den großen Blütendolden sitzen ungefüllte bienenfreundliche Blumen, deren Farbe sich von lila-rosa über violett bis blau verblassend verändert.