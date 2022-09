Die schönsten Arten sich auf Weihnachten vorzubereiten

Viele Erwachsene beklagen zu Heiligabend, dass sie noch gar nicht in richtiger Weihnachtsstimmung wären. Das liegt meistens daran, dass sich Weihnachten nicht nur auf das Fest beschränkt, sondern die ganze Vorbereitungszeit im Advent umfasst. Wer diese Zeit nutzt uns sich jeden Tag ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringt, wird Heiligabend das Fest besonders gut genießen können. Dieser Artikel stellt einige Möglichkeiten vor, wie man sich optimal auf Weihnachten vorbereiten kann.

Kreative Adventskalender

Eine Tradition, die zur Adventszeit unbedingt dazu gehört, ist der Adventskalender. Wer sich in Weihnachtsstimmung versetzen möchte, sollte aber nicht ausschließlich auf die klassischen Varianten mit Schokolade setzen. Es gibt Modelle mit Bildern, die jeden Tag ein weihnachtliches Motiv zeigen. So gelangt man leichter in Weihnachtsstimmung als über Süßigkeiten. Außerdem gibt es spezielle Adventskalender mit Geschichten. Hier wird jeden Tag eine Geschichte gelesen und anschließend ein Bild ausgeschnitten und aufgeklebt. So entsteht nach und nach ein großes Weihnachtsbild.

Des Weiteren kann man Adventskalender wunderbar selbst gestalten. Man hängt kleine Beutel oder Socken mit Wäscheklammern an einer Schnur auf und tut kleine Überraschungen hinein. Der Partner oder die Familienmitglieder werden sich darüber besonders freuen. Ebenso ist es möglich, sich für jeden Tag im Advent eine besondere Aktion zu überlegen. Von einem Weihnachtsspaziergang über einen Konzertbesuch bis hin zu einem weihnachtlichen Essen kann dies alles sein.

Individuelle Grußkarten

Zu keiner Zeit des Jahres werden so viele individuelle Grußkarten verschickt wie zu Weihnachten. Man möchte den Familienmitgliedern, Freunden und lieben Menschen einen Gruß zukommen lassen und ihnen zeigen, dass man an sie denkt und dass sie einem wichtig sind. Es gibt viele Karten mit wunderschönen Weihnachtsmotiven, die sich für diesen Zweck wunderbar eignen.

Einige Menschen scheuen sich davor, Weihnachtsgrüße zu verschicken, weil ihnen die Ideen fehlen. Mittlerweile gibt es im Internet aber viele Anregungen und Inspirationen. So können Sprüche, Zitate, Weihnachtsgrüße und Gedichte genutzt werden, um die Weihnachtskarten zu füllen. Hierdurch macht man den Empfängern eine Freude und kann die jeweiligen Inhalte so auswählen, dass sie zu ihnen passen.

Alle Sinne ansprechen

© congerdesign CCO Public Domain

Wer in Weihnachtsstimmung kommen möchte, sollte versuchen, dies über alle Sinne zu erreichen. So ist es möglich, Weihnachtsgeschichten zu lesen und sie über die Augen aufzunehmen. Ebenso gehört Weihnachtsmusik unbedingt zur Adventszeit dazu. Sowohl beim Plätzchen backen als auch beim Schmücken des Weihnachtsbaumes oder beim Aufstellen der Krippe kann Weihnachtsmusik laufen. Ebenso ist es möglich, Lieder zu singen und hierdurch in eine festliche Stimmung zu kommen.

Des Weiteren ist es eine gute Idee, Plätzchen in ganz unterschiedlichen Geschmacksrichtungen zu backen. Über Zimt, Anis, Karamell, Marmelade und viele andere Geschmacksrichtungen ist es möglich, Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Als Dekoration empfehlen sich Tannenzapfen, Nüsse und Zimtstangen, die einen weihnachtlichen Duft abgeben. Andere finden es schön, während der Adventszeit Räuchermännchen einzusetzen oder Duftkerzen zu verwenden, um angenehme Düfte entstehen zu lassen.

Weihnachtsgedichte lernen

Weihnachtsgedichte sind ebenfalls eine gute Möglichkeit, um sich in Weihnachtsstimmung zu bringen. Beispielsweise ist es möglich, während der Adventszeit mehrere Gedichte auswendig zu lernen. Das bereitet Freude und sorgt dafür, dass man sich jeden Tag ein bisschen mit Weihnachten beschäftigt und sich hierdurch Schritt für Schritt in Stimmung versetzt.

Der Vorteil bei diesem Vorgehen besteht darin, dass man die Gedichte zu Weihnachten anbringen kann. Man kann die Gedichte den Familienmitgliedern, dem Freundeskreis oder in einem Verein aufsagen und andere an der eigenen Weihnachtsstimmung teilhaben lassen. Hierbei ist es wichtig, dass die Gedichte zum jeweiligen Anlass passen. So eignen sich für Familienfeste, bei denen Kinder anwesend sind, kindgerechte Weihnachtsgedichte besonders gut, während bei Freunden oder in Situationen mit Erwachsenen auch sehr poetische Gedichte aufgesagt werden können.

Krippenspiel und Chor

Besonders viel Weihnachtsstimmung kommt auf, wenn man an einem weihnachtlichen Projekt teilnimmt. So kann man beispielsweise ein Krippenspiel organisieren oder den Kindern beim Lernen helfen. So freut man sich auf die Vorführung und darauf, dass fest in der Gemeinde erleben zu können. Außerdem kann man Kostüme besorgen und nähen, Requisiten organisieren und die Kirche oder den Festsaal dekorieren. All diese Vorbereitungen helfen dabei, Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen.

Andere sind gerne in einem Chor, um weihnachtliche Lieder zu lernen und gegebenenfalls zu Weihnachten aufzuführen. Bereits während der Vorbereitungszeit entsteht durch die Lieder eine festliche Atmosphäre und zu Weihnachten selbst ist man wegen der Aufführung bereits in einer besonderen und freudig aufgeregten Stimmung. Diese nimmt man dann mit nach Hause und fühlt sich sowohl im Advent als auch zu Heiligabend festlich und glücklich.

Weihnachtsdeko anbringen und aufstellen

Die Weihnachtsdeko ist ein wesentlicher Bestandteil des Weihnachtsfestes. Besonders schön ist es, wenn die Krippe bereits zum Beginn der Adventszeit aufgestellt wird. So können nach und nach verschiedene Figuren, Heu, ein Weihnachtsstern und andere Dekorationselemente ergänzt werden. Auf diese Weise nähert man sich Schritt für Schritt dem Weihnachtsfest und die Krippe sieht immer toll aus. Außerdem sollten die Fenster mit weihnachtlichen Motiven verziert werden. Durch Lichteffekte entstehen so tolle Stimmungen und Bilder, die einem selbst und den Passanten vor dem Fenster Freude bereiten. Nicht zuletzt gehören zur Vorbereitung auf Weihnachten Lichter dazu. Mit Lichterketten und Kerzen können der Weihnachtsbaum, die Fenster und die Tische dekoriert werden, um die Dunkelheit ein Stück weit zu vertreiben.

Fazit

Wer gerne in Weihnachtsstimmung kommen möchte, muss hierfür einiges tun. Es wäre fatal, darauf zu vertrauen, dass sich die festliche Stimmung irgendwann von selbst einstellen wird. Stattdessen ist es empfehlenswert, Adventskalender zu nutzen, individuelle Grußkarten zu erstellen und möglichst viele Sinne mit weihnachtlichen Elementen anzusprechen. Gerade über das Weihnachtsgedichte lernen, die Teilnahme an einem Chor und die Weihnachtsdekoration ist es möglich, Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Das ist dann nicht nur an einem Tag im Jahr der Fall, sondern während der gesamten Adventszeit.