Die neuen Modetrends in Mannheim

Modetrends verändern sich kontinuierlich und unterscheiden sich zwischen einzelnen Regionen. Was zum Beispiel in Berlin aktuell der Trend ist, wird in 1-2 Jahren zum Trend in Mannheim. Dann wiederum wird der aktuelle Modetrend aus Mannheim in kleineren Dörfern erst in den nächsten Jahren zum Trend. Wie bereits gesagt, bestehen auch noch regionale Unterschiede, die sich vor allem in den einzelnen Ländern unterscheiden. Asien besitzt zum Beispiel eine ganz andere Modekultur als Europa. In Japan sind alle modebewussten Menschen sehr dünn und tragen schicke Kleidung. In Mannheim hingegen gelten alle Menschen als trendig, unabhängig von ihrer Körperform, wenn sie sich modebewusst kleiden. Modebewusst bedeutet hierbei, dass zeitnahe Modetrends verfolgt und die Kleidung angezogen werden.

Der aktuelle Modetrend in Mannheim hat auch einen riesigen Vorteil, da Individualität im Vordergrund steht. Jeder kann sich so ankleiden, wie er möchte und solange es selbstbewusst getragen wird, wirkt es trendig. Dieser Kleidungsstil wirkt sehr gut auf Bewohner, da es viel Freiraum für Ideen lässt.

Auf den Straßen Mannheims

© © kahari_king

Der aktuelle Mannheimer Trend wird vor allem von Studenten vorangetragen, die sozusagen die Hauptakteure in der Bewegung sind. Allein ein Blick auf den Universitätscampus reicht aus, um die Vielfalt in Outfits und Individualität zu sehen. Das Besondere an den Outfits ist aber auch so, dass sich gewisse Trends in den einzelnen Studiengängen zeigen. Im Studiengang der Sozialen Arbeit sind z um Beispiel sehr viele Frauen zu finden, die einen Nasenpiercing besitzen. Sportstudenten hingegen tragen zum größten Teil Sportklamotten von großen Marken. Da lassen sich noch weitere Muster finden, die relativ schnell erkennen lassen, welcher Student zu welchem Studiengang gehört.

In Mannheim befinden sich natürlich nicht nur Studenten, sondern Menschen aus allen Schichten in diversen Altersgruppen, die allesamt ein Teil des Modetrends sind. Menschen im jungen mittleren Alter besitzen zum Beispiel ihren komplett eigenen Stil. Sie tragen teilweise noch Kleidungsstücke aus ihrer damaligen Zeit, die inzwischen wird populär geworden sind und fügen auch noch neue Modeelemente hinzu. Zum Beispiel nutzen auch viele Frauen ein Clip in Extensions aus Echthaar, um ihre Frisur zu verschönern.

Zusätzlich werden Schönheitsoperationen und kleine Verbesserung immer beliebter und das auch in dieser Zielgruppe. Dies betrifft nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer, die sich inzwischen gerne Botox spritzen oder Haare pflanzen lassen.