Der Unterschied zwischen Finca und Ferienhaus

Jede Finca ist ein Ferienhaus, aber nicht jedes Ferienhaus ist eine Finca. Eine Finca (spanisch für Grundstück) steht heute für ein spanisches Landhaus mit Garten, das der Erholung dient. Einst verbrachten hier spanische Großfamilien traditionell ihre Sommerfrische. Inzwischen ist der Funke auf die Mallorca-Urlauber übergesprungen. Viele Ferienhäuser auf Mallorca sind deshalb Fincas, die liebevoll gestaltet und gepflegt sind und deren Eigentümer auf neue Gäste in der Feriensaison warten.

Warum sind Fincas besonders gut geeignet für einen Familienurlaub?

Traditionell zogen sich die Spanier im heißen Sommer in ihre Finca auf einem stattlichen Grundstück aufs Land zurück, um hier in Ruhe und Gemütlichkeit ihre Seele baumeln zu lassen. Eine Finca ist somit in all ihren Facetten darauf angelegt, die Vorzüge des Sommers hervorzuheben und zu zelebrieren. Entspannung und Erholung sind garantiert, und durch die Abgeschiedenheit ihrer Lage können Kinder sich nach Herzenslust austoben, ohne dass die Eltern sich Sorgen machen müssen, dass sich jemand über den "Lärm" beschwert.

Was gibt es bei der Finca zu beachten?

Die Spanier wissen um die Beliebtheit der Fincas bei ausländischen Touristen bestens Bescheid, und so gibt es diese inzwischen in allen Größen und zunehmend auch in Nähe zum Strand. Auch eine gewisse Stilvielfalt hat sich im Laufe der Zeit herausgebildet. Die rustikale Finca im Landschaftsstil aus Natursteinen und mit klassischen dekorativen Elementen wie Säulen, Vertäfelungen, Veranda, Pavillon und Zitrusbäume sind natürlich immer noch das Maß aller Dinge. Doch darüber hinaus gibt es inzwischen auch Fincas im modernen und luxuriösen Stil, um so viele Zielgruppen wie möglich anzusprechen.

Familien mit kleinen Kindern sollten vor allem darauf achten, dass der Pool kindergesichert und vom Haus aus gut zu sehen ist. Ein Kinderbett und einige Spielmöglichkeiten nimmt der Nachwuchs dankbar an. Da sich Familien viel und gern im Garten oder auf der Terrasse aufhalten, gehören ausreichend Schattenplätze zum Wohlbefinden dazu. Für den schnellen Einkauf für zwischendurch ist eine Nähe zu einem nahe gelegenen Ort wünschenswert. Viele Fincas bieten einen Mietwagenverleih an, der meistens günstiger als bei einem externen Anbieter ist.

Welcher Pool darf es sein?

Bei einer Finca ist der Pool der Mittelpunkt im schön und üppig gestalteten Garten, der im Idealfall von Liegen und Sonnenschirmen umgeben ist. Zuweilen gibt es Besonderheiten am Pool wie eine Beheizung, einen Salzwasser-Spa, einen Whirlpool (Jacuzzi) oder einen Infinity Pool. Unter einem solchen versteht man einen Pool mit einem scheinbar randlosen Becken, das durch die abgesenkten Kanten einen Eindruck simuliert, als gehe das Wasser in der Unendlichkeit auf und verschmelze mit dem Horizont.

Mit welcher Ausstattung ist zu rechnen?

Viele Fincas bieten Freizeitmöglichkeiten wie eine Tischtennisplatte, einen Kicker und einen Billardtisch. Geräumigere Fincas mit gehobenem Anspruch sind zuweilen mit einem Tennisplatz, Basketballplatz oder Volleyballfeld ausgestattet. Ein kleiner Kinderspielplatz mit Trampolin ist in vielen Fincas zu finden, die besonders Familien ansprechen möchten.

Gespeist wird in Fincas gern im Freien. Urlauber sollten deshalb darauf achten, dass die Finca einen Grill und vielleicht sogar eine Outdoor-Küche anbietet. Andere Fincas entlasten im Haushalt durch eine Waschmaschine, einen Wäschetrockner, eine Spülmaschine oder ein Bügelbrett. Für die Freizeit sind ein Fernseher, eine Musikanlage und eine Internetverbindung typisch. Mögliche Highlights können schließlich eine Saftpresse, Espressomaschine und eine Bar sein.