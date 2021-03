  Der Ifo-Wirtschaftsklimaindex stürzt ab – schlechte Aussichten für die deutsche Wirtschaft

Die Corona-Krise und der damit verbundene Lockdown haben weiterhin dramatische Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Der Ifo-Wirtschaftsklimaindex erlebte im Januar seinen stärksten Einbruch seit über 20 Jahren und übertraf damit die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 2008. Besonders die Industrien Gastronomie, Tourismus und Textilindustrie sind betroffen, während sich Chemie und Maschinenbau noch relativ gut halten. Auch die Prognosen für die Automobilindustrie sind pessimistisch.

Der Ifo-Index ist der beste Indikator für die Stimmung der deutschen Geschäftsführung. Nach einem zwischenzeitlichen Auftrieb im Dezember sankt dieser nun erneut ab – verantwortlich ist natürlich der andauernde Lockdown, dazu kommen Verzögerungen des Impfstoffes. Die Auswirkungen sind noch nicht in allen Bereichen zu spüren, besonders der Lebensmittelhandel und Online-Anbieter stehen derzeit noch gut da, doch anders als der Maschinenbau wird auch die Entwicklung der Automobilindustrie als bedenklich eingeschätzt. Der Index fiel hier drastisch von plus 4,2 Punkten auf minus 36 Punkte. Spannend wird dies auch auf dem Aktienmarkt, der stets Hinweise auf positive Entwicklungen gibt. Die Tesla Aktie stand beispielsweise im vergangenen Jahr über 1.000 Prozent im Plus, und auch für 2021 wird angenommen, dass der Hersteller benzinloser Wagen weniger stark von der Krise getroffen wird als traditionelle Automobilmarken.

Aufatmen lässt sich mit Fortschreiten der Pandemie noch lange nicht, und das, obwohl man sich eine Verbesserung versprach. „Die deutsche Wirtschaft findet ein einigermaßen versöhnliches Jahresende", hatte Klaus Wolhrabe, Stellvertretender Leiter des ifo-Zentrums, nach der positiven Entwicklung im Dezember erklärt, der Optimismus hielt jedoch nicht lange an. Im gleichen Zusammenhang hatte ifo-Präsident Clemens Fuest betont, die Wirtschaft in Deutschland zeige sich als extrem widerstandsfähig. Als „katastrophal“ wurde allerdings schon dann die Situation für Gastgewerbe, Tourismus und den Kunstsektor bewertet, und auch die Textilindustrie war erheblich eingebrochen.

Dass sich Ende 2020 wenigstens die Konsumgüterindustrie noch im Aufschwung befand, hatte nicht zuletzt mit dem anstehenden Ende der Mehrwertsteuersenkung zu tun. Gerade Unterhaltungselektronik und Möbel wurden verstärkt gekauft, sicherlich als Folge des Lockdowns und der andauernden häuslichen Anbindung.

Im Januar sehen die Prognosen nun weitaus weniger positiv aus. Die andauernde zweite Corona-Welle lässt die wirtschaftliche Unsicherheit wachsen, mit schnellen, weitreichenden Impfungen ist derzeit nicht zu rechnen. Es sei Ernüchterung eingezogen, erklärte Wohlrabe jetzt. Positiv sei die Entwicklung des Exporthandels in der Industrie, vor allem in den Bereichen Elektroindustrie und Maschinenbau, auch die pharmazeutische Industrie kann positiv in die Zukunft blicken. Supermärkte profitieren zudem vom andauernden Lockdown, der gleichzeitig den Einzelhandel in die Knie zwingt. Dass viele Läden geschlossen bleiben müssen, wirkt sich auch negativ auf Transport und Logistik aus.

Während der ifo-Index im Dezember noch bei 92,2 Punkten lag, im Vergleich zu 90,7 Punkten im November, sank er im Januar erneut drastisch auf 90,1 Punkte und erreichte damit einen neuen Tiefpunkt. Das Krisenjahr 2020 war das erste seit 11 Jahren, in dem die Wirtschaft in Deutschland Negativwachstum erlebte – und zwar um ganze 5 Prozent. Zu Beginn 2021 sind zwar die aktuellen Prognosen besorgniserregend, gleichzeitig wird für den Verlauf des Jahres jedoch eine verbesserte Konjunktur erwartet. Derzeit glauben Experten optimistisch noch an ein Wirtschaftswachstum von 4,4 Prozent.

Das Forschungsinstitut GfK gab am 27. Januar bekannt, dass das Verbaucherklima derzeit stark unter den strikten Lockdown-Bedingungen leidet und sich weiter verschlechtern wird. Für Februar 2021 prognostiziert die GfK einen Wert von -15,6 Punkten, weitere 8,1 Prozent weniger als im Januar. Auch die Hoffnung auf eine schnelle Erholung des Konsumklimas schwindet laut der aktuellen Presseerklärung des Instituts zunehmend. Nur ein andauernder und deutlicher Rückgang der Infektionszahlen könnte nun einen Aufwärtstrend bringen. Positiv waren die Entwicklungen allerdings in den neuen Bundesländern, wo der Klimaindex im Vergleich zu den anderen Bundesländern leicht anstieg – ein Trend, der sich hoffentlich bald auch auf andere Teile Deutschlands auswirken wird.