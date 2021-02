  Damenparfum zum Valentinstag: Ein Geschenk, mit dem Sie nie daneben liegen

Ein Parfum ist ein zeitloser Klassiker unter den Geschenken für Frauen, vor allem am 14. Februar, dem Tag der Liebenden. Der richtige Duft macht jeden Tag zu etwas Besonderem und gibt der Beschenkten ein gutes Gefühl. Wir stellen Ihnen aktuelle Düfte für jeden Typ vor. Denn nur wenn Damenduft und Persönlichkeit zusammenpassen, wird ein Parfum zum wahren Gedicht und ist als Geschenk zum Valentinstag ein Volltreffer.

Sozialwissenschaftler der Universität Frankfurt und dem Institut der Stiftung für empirische Sozialforschung in Nürnberg untersuchen bereits seit den 90er Jahren den Nutzen von Körperpflegemitteln. Sie stellen fest, dass neben Hygiene und Gesundheit das persönliche Wohlbefinden und die eigene Attraktivität einen hohen Stellenwert bei der Wahl der eigenen Körperpflege haben. Der persönlichste Teil der Körperpflege ist der Duft. Denn ein Parfum begleitet den Menschen durch seinen gesamten Alltag.

Der Markt bietet eine große Auswahl unterschiedlicher Düfte. Bei der Auswahl genau das richtige Parfum kaufen – das ist nicht immer so leicht. Vorher zu fragen, verdirbt die besondere Überraschung für die Beschenkte. Damit es der richtige Duft wird und die Freude groß ist, ist jedoch etwas Hilfe nötig. Wir stellen Klassiker und tolle Neuerscheinungen bei den Damendüften vor, die rocken, und erklären, zu welchem Typ Frau der Duft passt.

Boss Alive

Fruchtiger Apfel, Johannisbeere und süße Pflaume kombiniert mit Jasmin bilden die Herznote dieses positiv-beschwingten Duftes. Den Kontrast bildet ein leicht holziges Vanillearoma mit einem Hauch Zimt, durch das der Duft seine besondere Wirkung entfaltet. Die erste Note des Duftes hat etwas Maskulines. Dieser Eindruck weicht jedoch nach einem kurzen Moment des Tragens einem warmen Duft. Auch die zurückhaltenden Noten von chinesischer Zeder und Sandelholz zeigen sich erst später und machen diesen Duft den ganzen Tag zu einem unaufdringlichen und dennoch besonderen Begleiter.

Diese Mischung macht Hugo Boss Alive für alle Frauen interessant, die eine gelungene Mischung schätzen und ihre eigene Vielfalt feiern: Leichtigkeit und Schwere, Maskulines und Feminines harmonieren in diesem Duft perfekt. Für alle Frauen ideal, die es feminin, aber nicht blumig-süß mögen.

Burberry Her

Burberry hat mit seinem Parfum Her nicht nur an die Metropole London eine Ode kreiert, sondern auch an die Verführungskunst selbstbewusster Frauen. Dieser angenehm schwere Duft weckt Erinnerungen an Abende vor dem Kamin. Durch die leicht orientalisch anmutende Mischung aus fruchtigen und holzigen Noten bekommt der Duft eine angenehme Schwere, die lange bleibt.

Burberry Her ist der perfekte Duft für Frauen, die gerne verführerisch riechen.

Carolina Herrera Good Girl

Dieses Duftfeuerwerk ist eine Verbeugung vor der selbstbewussten modernen Frau. Bereits der auffällige Flakon in Form eines High Heels verrät: Hier wartet ein Duft für den großen Auftritt. Der extravagante Duft überzeugt mit seiner Kopfnote aus der eleganten Tuberose und der Herznote aus süßem Jasmin. Die Basis bildet die leicht herbe Tonkabohne. Die unterschiedlichen Nuancen des Duftes bestehen aus:

Orangenblüte

bulgarische Rose

Praline

Zimt

Kakao

Sandelholz

Kaschmir

Moschus

Zedernholz

Ein Duft für Frauen, die einen süßen und blumigen Geruch mit vielfältigem Charakter mögen.

Yves Saint Laurent Libre

Der Designer Yves Saint Laurent brachte der Damenwelt den Smoking in einer weiblich-eleganten Ausführung. Yves Saint Laurent Parfum folgt dieser Tradition, das Bild von Weiblichkeit zu revolutionieren und den Damen die Welt zu Füßen zu legen. Mit seinem Duft Libre schenkt YVL unabhängigen Frauen den Duft zu ihrer Freiheit. In der Kopfnote vereinen sich der ungewöhnliche Diva Lavendel und der herbe Lavandin zu einem maskulin anmutenden Auftakt. Vollständig ist die Kopfnote jedoch erst mit Mandarine, Orangenblüte und Neroli. Diese bringen ihre blumige und süße Seite als stimmige Ergänzung hinzu. Die Basis des Duftes bildet das Aroma der Bourbon-Vanille.

YSL Libre ist ein präsenter und ungewöhnlicher Duft für Frauen, die sowohl ihre starke als auch ihre sanfte Seite betonen möchten.

Yves Saint Laurent Black Opium

Der Damenduft Opium ist seit 1977 ein Klassiker unter den Damendüften. Yves Saint Laurent kreierte das Opium Parfum für eine Frau mit den folgenden Eigenschaften:

Eleganz

Stil

Klasse

Intelligenz

weibliche Sinnlichkeit

Black Opium setzt diese Tradition fort. Der auffallende Duft überrascht mit Kaffeebohne in der Kopfnote. Als Kontrast umschmeicheln Jasmin und Orangenblüte in der Herznote die Sinne. Die Basisnote bilden Vanille, Zedernholz und Patschuli. Diese Mischung ergibt einen weichen und sehr verführerischen Duft.

YSL Black Opium ist ideal für sinnliche Frauen, die einen nicht zu süßen und doch sehr verführerischen Duft suchen.

Dolce & Gabbana Light Blue

Dolce & Gabbana haben sich für Light Blue von der mediterranen Lebensweise inspirieren lassen. Die Kopfnote bilden fruchtig grüner Apfel, leichte Blauglöckchen und sizilianischer Zeder. In der Herznote zeigt sich selbstbewusste Weiblichkeit mit dem Duft aus weißer Rose und Jasmin gepaart mit Bambus. Die Basisnote dieses frischen Duftes bilden Amber, Zitronenholz und Moschus. Light Blue ist seit 15 Jahren ein echter Klassiker unter den leichten und fruchtigen Damendüften. Er bringt ein gewisses Understatement mit sich.

Dieser Duft ist perfekt für Frauen, die einen leichten und doch besonderen Duft zu schätzen wissen.

Gucci Bloom

Für Fans von blumigen Düften ist Gucci Bloom eine Offenbarung. Denn dieser blumige Duft ist floral und zugleich leicht. Der Duft weckt Erinnerungen an die Eleganz der 50er Jahre. Die Noten aus der natürlichen Tuberose und dem weißen Jasmin wirken lange nach. Die leicht pudrige Note verleiht Gucci Bloom den Rangunschlinger. Gucci Bloom ist unaufdringlich elegant und feminin.

Ein perfekter Duft für moderne und urbane Frauen mit einem Faible für unauffällige Eleganz.

Ab in die Online-Parfümerie

Damit der Einkauf zum Valentinstag besonders unkompliziert ist, lässt sich jedes Parfum günstig kaufen online. Mit einem Klick im Einkaufswagen und wenige Tage später ist das perfekte Geschenk bereits zu Hause. Gratis dazu gibt es Parfumproben weiterer angesagter Düfte. Vielleicht ist unter diesen Duftproben der ideale Duft für die eigene Person? Wer sagt denn, dass man sich zu Valentinstag nicht auch selbst etwas Schönes schenken darf?! Denn auch für Sie gilt: Mit einem passenden Duft wird Ihr Alltag schöner.