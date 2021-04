CBD Öl und Co: Was Sie beim Kauf beachten müssen

Der Run auf CBD Produkte ist auch in Mannheim ungebrochen. Vor allem CBD Öle erfreuen sich bei Konsumenten einer anhaltenden Beliebtheit. Dies liegt an der guten Bioverfügbarkeit dieser Darreichungsart, aber auch an rechtlichen Bestimmungen, die einen Einsatz von CBD als Zigaretten oder Nahrungsmittel nicht zulassen.

AdUnit urban-intext1

CBD entstammt der Hanfpflanze. Es ist ein Cannabinoid, das bei verschiedene Leiden körperlicher und seelischer Art Linderung verspricht. Die Hoffnungen erstrecken sich vor allem auf die Auflösung von Entzündungen, Krämpfen und chronischen Schmerzen. Anders als THC wirkt CBD nicht psychoaktiv. Dies war überhaupt die Voraussetzung für die wenn auch stark reglementierte Zulassung von CBD, CBD Öle gibt es mittlerweile sogar frei verkäuflich in Apotheken zu erwerben.



Mannheimer, die es selbst einmal mit CBD versuchen möchten, sollten vor dem Kauf auf die Herkunft, den Anbau, die CBD-Konzentration, das Herstellungsverfahren, die Anbaubedingungen und die Anbieter achten. Weitere wichtige Aspekte, bei denen Anwender die Wahl haben, sind das Preisleistungsverhältnis, der Geschmack, der Wirkeintritt, die Wirkintensität, die Wirklänge sowie die Benutzerfreundlichkeit.



CBD Lebensmittel und Zigaretten sind nicht legal!



Die EU-Staaten haben sich auf die Zulassung von CBD Produkten geeinigt, sofern der THC-Grenzwert eingehalten wird. Dieser kann von Mitgliedsland zu Mitgliedsland geringfügig variieren, in Deutschland liegt die Zulassungsobergrenze bei 0,2 %. Dennoch ist dieser Grenzwert nur eine notwendige Bedingung, um CBD Produkte frei verkaufen zu können. Hinreichende Bedingungen sind, dass es sich bei den CBD Produkten um keine Lebensmittel oder Zigaretten handelt.



Lebensmittel würden der Novel-Food-Regelung in der EU zuwiderlaufen und CBD Zigaretten gelten aufgrund der verführerischen Wirkung als gesundheitlich zu bedenklich.



CBD-Konzentration und das Dosierungsdilemma

CBD Öle mit einer Konzentration von 5 % gelten als Standardprodukte für Einsteiger. Unterhalb dieser Schwelle werden die Produkte nur für Kinder und Haustiere angeboten. Danach geht es meistens in Fünferschritten weiter, sodass CBD Öle mit Konzentrationen zum Beispiel von 10 %, 15 %, 20 %, 25 % und 30 % verfügbar sind. Ab einer Konzentration von 20 % gelten die Öle als hochdosiert.

AdUnit urban-intext2

Die Idee, so hoch wie möglich zu dosieren, um möglichst viel vom Wirkeffekt mitzunehmen, ist allerdings trotz des günstigen Nebenwirkungsprofils nicht ratsam. Die mögliche Heilwirkung von CBD erstreckt sich nämlich auf die Behebung eines Mangelzustandes. Ist der Mangel behoben, haben höhere Dosen keinen gesundheitlichen Effekt mehr.



Anbau und Herstellung



Es gibt mehrere Verfahren, um das CBD aus der Hanfpflanze herauszudestillieren. Dies erfordert zunächst die Umwandlung der inaktiven Vorstufe CBDA in CBD durch Decarboxylierung. Bekannt sind für die CBD-Extraktion die Kohlenstoffdioxid-Extraktion, Kohlenwasserstoff-Extraktion, Ethanol-Extraktion und die Öl-Extraktion. Hersteller von CBD wie Cibdol verwenden die Kohlenstoffdioxid-Extraktion (CO2-Extraktion), da sie als die hochwertigste Methode gilt. Dabei wird das CO2 in einen "überkritischen" Zustand versetzt, in dem die Grenzen zwischen flüssig und gasförmig verschwinden. Danach kann das CBD mithilfe von flüssigem Kohlenstoffdioxid aus der Hanfpflanze gelöst werden. Das Extraktionsverfahren zeichnet sich durch eine besonders effiziente und auch schonende Prozedur aus, bei der fast alle wertvollen Inhaltsstoffe der Hanfpflanze erhalten bleiben.



Beim Anbau bietet ein EU-Land bereits eine gewisse Gewähr für die Einhaltung strenger Hygienebedingungen. Auf den Einsatz von Pestiziden, Herbiziden und chemischem Dünger sollte verzichtet werden.

Verschiedene Darreichungsformen beherrschen den Markt



CBD kann auf verschiedene Arten verstoffwechselt werden. Unabhängig von den rechtlichen Bestimmungen ist der Einsatz als Hautcreme, CBD Öl, CBD Nahrungsmitteln wie Gummibärchen und Keksen, CBD Zigaretten, Liquids, Tabletten oder Kapseln denkbar. Die einzelnen Darreichungsformen unterscheiden sich mit Blick auf den Wirkeintritt, die Wirkungsdauer und die Intensität voneinander.

AdUnit urban-intext3

CBD Öl schneidet in diesem Vergleich mit einem Wirkeintritt bereits nach fünf Minuten, einer Wirkungsdauer von vier bis sechs Stunden und einer hohen Intensität vergleichsweise gut ab. Die Resorption über den Magen dauert hingegen wesentlich länger und es kommt zu stärkeren Wertverlusten bei der Wirkung. Am schnellsten tritt der Wirkeintritt bei Zigaretten und Liquids ein, die allerdings aus gesundheitlichen Gründen nicht zu empfehlen sind.



Vollspektrum oder Isolat?



Die meisten Anwender bevorzugen Vollspektrum-Produkte statt CBD-Isolate. Der Hintergrund ist der, dass bei Vollspektrum-Produkten andere wertvolle Inhaltsstoffe der Hanfpflanze wie Terpene und Flavonoide erhalten bleiben und im Zusammenspiel Synergieeffekte entfalten können. Experten sprechen hier vom Entourage-Effekt. Auch der eigentümlich nussige bis erdige Geschmack spricht für ein Vollspektrum-Produkt. Dem gegenüber können CBD-Isolate aufgrund ihrer künstlichen Form weniger verträglich sein und Zusatzstoffe enthalten, um die Aufnahme zu erleichtern. Dennoch schwören manche Anwender auf Isolate aufgrund der Reinheit des CBD und der Möglichkeit der Optimierung auf gewünschte Eigenschaften hin.

AdUnit urban-intext4

Fazit



Konkurrenz belebt das Geschäft und die hohe Nachfrage hat zu einer entsprechenden Angebotsvielfalt geführt. Anwender verfügen dadurch über eine große Wahlfreiheit bei der Zusammenstellung der Produkte nach persönlichen Vorlieben. Qualitativ gibt es zwischen den einzelnen CBD Produkten noch große Unterschiede, die zu erkennen eines gewissen Vorwissens bedarf.