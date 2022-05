CBD effizient konsumieren mit einem Vaporizer

Der Cannabiskonsum hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Cannabidiol (CBD) war bis vor wenigen Jahren noch relativ unbekannt. Niemand hat Marihuana verdampft, um es zu konsumieren. Heute sind Vaporizer sehr beliebt, um anstelle eines Joints mit aggressiver Verbrennung das Marihuana mithilfe von Wasserdampf zu konsumieren. Cannabidiol ist eine Substanz aus der Hanfpflanze, die keine psychoaktive Wirkung hat. Sie hat mittlerweile zahlreiche Anhänger gefunden, die diese Substanz nutzen zum Entspannen, um besser schlafen zu können, aber auch um Schmerzen zu behandeln. Für alle, die sich eine gesündere Variante für den Konsum von Cannabis oder CBD wünschen, ist das vapen ideal. Darüber hinaus ist es auch die viel effizientere Methode, um den Wirkstoff Cannabidiol freizusetzen.

Verdampfen verbessert die Bioverfügbarkeit von CBD

Verdampfen ist eine praktische und zudem sehr effiziente Möglichkeit, dem Körper das Cannabidiol zuzuführen. © Pixabay/lindsayfox (CC0 Public Domain)

Die Nachfrage nach CBD wächst. Es gibt neben CBD-Öl noch viele weitere Darreichungsformen wie beispielsweise in Kaugummis, Bonbons oder auch in Pflegeprodukten. Dabei wirkt das CBD nicht in allen Methoden gleich gut, denn das CBD erreicht nicht immer den gewünschten Punkt im Körper. Nur geringe Mengen gelangen tatsächlich in den Blutkreislauf, wo die Substanz dann wirken kann. Die sogenannte Bioverfügbarkeit hängt in erster Linie von der Art der Verabreichung ab. Eine der besten Methoden für den Konsum von CBD ist das Verdampfen einem CBD-Vaporizer. Verdampfen ist nicht nur besonders wirksam. Im Vergleich zu anderen Methoden ist es auch sehr bequem.

Welche Vorteile hat das Verdampfen?

Das Verdampfen von CBD bis bequem und die Wirkung tritt viel schneller ein als bei anderen Anwendungsmethoden wie beispielsweise CBD-Öl als Tinktur zum Einnehmen, essbare Produkte oder Cremes.

Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass eine viel geringere Menge CBD ausreicht, um den gleichen Effekt wie beispielsweise mit Tropfen zu erzielen. Eine Creme hat beispielsweise nur lokal eine Wirkung, deshalb kommt sie am besten gezielt bei Problemen zum Einsatz wie beispielsweise Ekzem oder Sonnenbrand. Wenn nur eine geringere Menge notwendig ist, heißt das auch, dass der Nutzer Geld spart, wenn er sein CBD verdampft.

Dampfen ist deshalb so bequem, weil es im Gegensatz zu oralen Produkten überall und fast jederzeit einsetzbar ist. Die Nutzer müssen lediglich ihren Vaporizer dabei haben.

Viel schnellerer Wirkeintritt

Mit dem Dampf aus dem Vaporizer belästigen die Anwender niemanden. © Pixabay/erin_hinterland (CC0 Public Domain)

Wer normalerweise CBD-Produkte einnimmt, muss immer eine Weile warten, bis die Wirkung eintritt. Beim Verdampfen tritt die Wirkung fast direkt ein, weil das CBD nicht den Weg über den Verdauungstrakt nehmen muss.

Im Gegensatz zum Rauchen ist das vapen nicht schädlich. Beim Rauchen gelangt der sehr heiße Rauch in die Lunge, mit dem Rauch gelangen toxische Substanzen in den Körper. Das kann nicht gesund sein. Beim Vaporizer ist der eingeatmete Dampf lange nicht so heiß und das CBD lässt sich auf diese Weise inhalieren.

Mit einem Verdampfer können die Nutzer die Temperatur regulieren, mit der der Dampf in den Körper gelangt. Für effektives und angenehmes Dampfen sind ohnehin niedrige Temperaturen die beste Voraussetzung. Viele elektronische Zigaretten und auch Vaporizer haben ein System, mit dem sich die Temperatur des Luftstroms einstellen lässt. Je nach Substanz, die konsumiert wird, ist ohnehin eine andere Temperatur erforderlich.

In einem Verdampfer können die Konsumenten auch andere Substanzen und nicht nur CBD konsumieren. Damit lassen sich auch viele andere Aromen konsumieren beispielsweise aus Pflanzenteilen, Pflanzenharzen oder speziellen Liquids.

Mit einem Vaporizer ist der Konsum von CBD sehr diskret. Es entsteht viel weniger Rauch und vor allen Dingen eine viel geringere Geruchsbelästigung für die Mitmenschen. Weder Haut, Haare, noch Textilien oder Möbel fangen an nach Rauch zu stinken, wie das bei Zigarettenrauch der Fall ist. Auch riecht der ausgeatmete Dampf nicht nach Hanf. Es entstehen sehr dezente aromatische Noten, bei denen kaum jemand weiß, dass es sich um CBD handelt.

Kann auch bei der Entwöhnung von Zigaretten oder Marihuana hilfreich sein

Dampfen von CBD ist absolut legal und kann eine große Hilfe bei der Nikotinentwöhnung sein. CBD zu verdampfen kann sogar bei Nikotinabhängigkeit helfen. Dann Cannabidiol hat die Fähigkeit, das Verlangen von Rauchern nach einer Zigarette zu dämpfen und Die Nebenwirkungen des Entzugs zu reduzieren. Darüber hinaus machen Vaper ähnliche Gesten wie Raucher, was einen zusätzlichen Anreiz bietet, auf die Zigarette zu verzichten.

Genauso kann das Dampfen von CBD auch dabei helfen den Cannabiskonsum zu reduzieren. CBD macht nicht high, wie das THC-haltige Joints normalerweise tun. CBD-Dampf trägt zur mehr Wohlbefinden bei und hilft beim Entspannen. Während die Gedanken zur Ruhe kommen, behalten Nutzer jederzeit die Kontrolle. Der Konsum ist vollkommen legal.

Vaporizer richtig anwenden

Wer vor der Entscheidung steht, einen Vaporizer anzuschaffen, hat die Wahl zwischen verschiedenen Modellen. Es gibt Vaporizer für unterwegs oder stationäre Geräte. Wichtig ist, den Vaporizer nicht zu sehr zu füllen. Die CBD-Blüten müssen zunächst zerkleinert werden und kommen dann locker in die Kräuterkammer. Die Temperatur für das Verdampfen von CBD liegt bei 180 bis 200 Grad. Sobald der Vaporizer die eingestellte Temperatur erreicht hat, lässt sich der Dampf über das Mundstück inhalieren. Je länger ein Zug dauert, umso stärker ist dann die Wirkung. Bei der Verwendung von Blüten ist es sinnvoll, nach etwa zwei Zügen die Blüten etwas aufzulockern.

Fazit

Wer einen schnellen Wirkungseintritt beim Konsum von CBD wünscht, hat mit einem Vaporizer das passende Gerät. Verdampfen ist weniger gefährlich als Rauchen und die effektivste Methode, um CBD zu konsumieren. Ein Vaporizer hat auch Nachteile. Das sind zum einen die hohen Anschaffungskosten und zum anderen ist die Handhabung lange nicht so einfach wie beispielsweise einfach ein paar CBD Tropfen in den Mund zu träufeln.