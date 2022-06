cargobikes - Den Kofferraum immer mit dabei

e-motion ebike Welt: Das perfekte ebike findet man seit drei Jahren in Heidelberg. Das Team der ebike-Experten sorgt mit Hingabe und Fachkenntnis für Begeisterung bei Kundinnen und Kunden.

Genügend Platz zum Austesten und Probefahren, individuelle Beratungstermine, viel Begeisterung: In der e-motion ebike Welt in Heidelberg stehen über 100 Bikes zum Ausprobieren bereit. Auch eine Werkstatt mit über 200 Quadratmetern Fläche steht Kundinnen und Kunden bei Reparaturen und Jahreswartungen am Bike mit Rat und Tat zur Seite.

In Wieblingen profitieren Kundinnen und Kunden von einer Ergonomieberatung nach Terminvereinbarung. Dabei werden mithilfe der Smartfit-Technologie verschiedene Maße der Fahrerin und des Fahrers genommen, um zum Beispiel die Sitzposition auf dem Bike perfekt anzupassen.

Immer größerer Nachfrage erfreut sich der Kombi unter den ebikes – das cargobike. Damit lässt sich umweltfreundlich fast alles transportieren: die Kinder in die Kita oder den Einkauf nach Hause. Die Experten von e-motion beraten Interessierte mit Erfahrung und Kompetenz zu einer großen Auswahl an verschiedenen Modellen in unterschiedlichen Preisklassen.

Zudem bietet das Heidelberger Geschäft in Kooperation mit Arbeitgebern in der Region ebike-Leasing an. Im Anschluss besteht für die Arbeitnehmer die Möglichkeit, ihr Bike kostengünstig zu übernehmen. „ebikes gibt es bei uns in jeder Preiskategorie“, so Shopleiter Robert Claus. „Wir finden für jede und jeden das perfekte ebike“. Das Ladengeschäft ist von Dienstag bis Freitag von 10 bis 18.30 Uhr und Samstag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Montags ist das Geschäft geschlossen.

Kontakt:

e-motion ebike Welt Heidelberg

Am Taubenfeld 31

69123 Heidelberg

Telefon: 06221 / 7538220

E-Mail: worms@emotion-technologies.de

www.emotion-technologies.de/heidelberg/