Betrug, Diebstahl, Wirtschaftsspionage: In welchen Fällen eine professionelle Wirtschaftsdetektei weiterhilft

Wirtschaftskriminalität ist ein weit verbreitetes Problem. Darunter sind nicht nur filmreife Spionage-Delikte zu verstehen, sondern ganz alltägliche Vorkommnisse. Dazu zählen auch Betrug, Unterschlagung oder jede andere strafbare Form der persönlichen Bereicherung auf Kosten eines Unternehmens. Die Täter kommen häufiger als gedacht aus den eigenen Reihen und sind deshalb nur schwer zu fassen. Auch ein beachtlicher Teil der Cyberkriminalität fällt in diesen Bereich, da es dabei oft um Datendiebstahl geht. Spezialisierte Sachverständiger und Privatermittler helfen, wenn das Einschalten der Ermittlungsbehörden zu riskant oder aufgrund mangelnder Beweise nicht möglich ist.

Hohe jährliche Verluste durch Wirtschaftsdelikte

Wirtschaftskriminalität ist ein globales Problem. Dabei trifft es nicht nur die Big-Player, sondern auch viele mittelständische Betriebe und Startups. Laut aktuellen Studien berichtet jedes zweite Unternehmen davon, in den letzten Jahren Opfer von Wirtschaftsdelikten geworden zu sein. Klassiker wie Betrug und Unterschlagung bekommen dabei zunehmende Konkurrenz von Cyber-Verbrechen. Experten rufen daher mit Nachdruck dazu auf, Verdachtsfälle konsequent zu verfolgen und im Vorfeld präventive Maßnahmen zu ergreifen.

Gegen Betrugsversuche durch Kunden lässt sich leicht vorgehen, sofern bestimmte Vorkehrungen getroffen wurden. Vor allem digitale Technologien eröffnen hier vielfältige Möglichkeiten. Zugleich birgt jedoch gerade die Digitalisierung neue Gefahren, gegen die viele Unternehmen überhaupt nicht gewappnet sind. Hinzu kommen geschäftsschädigenden Praktiken durch eigene Mitarbeiter. Interne Täter sind dabei fast genauso häufig, wie externe Schädiger. Beispiele sind Schwarzarbeit, Lohnfortzahlungsbetrug oder die Weitergabe von Insider-Informationen. Selbstverständlich kann die Antwort darauf nicht die lückenlose Totalüberwachung der eigenen Belegschaft sein. Stattdessen sollten Verdachtsfälle konsequent und diskret verfolgt werden. Und zwar schon dann, wenn es für den Gang zur Polizei noch zu früh ist, oder eine außergerichtliche Einigung infrage kommt.

Geschäftsschädigende Handlungen mit einer Detektei aufdecken

Da weder die Geschäftsführung noch die Personalabteilung Kapazitäten oder das nötige Know-how für die Beweissicherung besitzen, lohnt sich die Beauftragung einer Detektei. Wirtschaftsdetektive haben sich auf spezifische Delikte spezialisiert und sind dafür entsprechend gerüstet. Sie verfolgen beispielsweise Lohnfortzahlungsbetrug und Diebstahl, aber auch Verdacht auf Sabotage oder Wirtschaftsspionage. Durch ein fundiertes Vorwissen und die richtige technische Ausrüstung sichern Wirtschaftsdetektive Indizien und Beweise, die juristisch verwertbar sind.

Große und erfahrene Detekteien haben deshalb eigene Spezialisten für dieses Gebiet. Sie sind zudem oft mit eigenen Betriebsstätten in wichtigen Wirtschaftsstandorten wie Frankfurt am Main angesiedelt. Es ist immer empfehlenswert auf einen angestammten Anbieter vor Ort, also z. B. eine Detektei in Frankfurt, zu setzen. Lokale Begebenheiten und Vorwissen zu den ansässigen Branchen sind für viele Fälle nämlich von großer Bedeutung. Zu den typischen Leistungen einer spezialisierten Detektei gehören:

Problem- und Risikoanalyse

Nachverfolgung von Verdachtsfällen

Sorgfältige Dokumentation der Ermittlung

Sammeln von juristisch verwertbaren Nachweisen

Vorbereitung außergerichtlicher Maßnahmen

Prävention durch Schutzmaßnahmen

Unternehmer haben selbstverständlich immer die Möglichkeit, die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten. Die Zusammenarbeit mit einer Detektei bewahrt jedoch die öffentliche Reputation und das Vertrauen ehrlicher Mitarbeiter. Die Tätigkeit der Wirtschaftsdetektive dient nicht nur der Erhärtung, sondern auch der Entkräftung von Verdachtsfällen. Auf diesem Wege lässt sich ein Vertrauensverlust der Belegschaft aufgrund falscher Anschuldigungen vermeiden. Es ist nämlich nicht immer davon auszugehen, dass jeder Verdacht mit einem Fehlverhalten des Beschuldigten einhergeht. Manchmal können auch persönliche Fehden unter Angestellten der Impuls für den Anfangsverdacht sein. Die Detektei klärt solche Verwicklungen auf und bewahrt die Geschäftsführung wiederum vor juristischen Komplikationen.

Betriebsspionage war schon immer ein reales Risiko. Die digitale Transformation hat das Problem auf ein neues Level gehoben. © Pixabay ©methodshop CCO Public Domain

Lauschangriffe stoppen

Das illegale Abhören von Telefonaten ist im Bereich der Unternehmensspionage nichts Neues. Das Anzapfen von Telefonen stellt jedoch nur noch eine unter vielen Möglichkeiten des Lauschangriffs dar. Gut versteckte Spycams, Mini-Abhörsender und Hackerangriffe gehören mittlerweile zum gängigen Repertoire von Informationsdieben. Wirtschaftsdetekteien arbeiten deshalb mit erfahrenen Nachrichtentechnikern zusammen, die alle Tricks kennen. Ausgestattet mit Röntgentechnik und Wärmebildkameras erkennen diese Abhörvorrichtung frühzeitig.

Lohnfortzahlungsbetrug – Ein häufiges Delikt

Das umgangssprachliche „Blaumachen“ gehört zu den absoluten Klassikern im Bereich der Wirtschaftskriminalität. Wenn Mitarbeiter nur so tun, als seien sie krank, um unberechtigterweise Lohnfortzahlungen zu erhalten, besteht ein Grund für die fristlose Kündigung. Juristisch betrachtet handelt es sich hierbei keinesfalls um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine Straftat. Das Aufdecken von Lohnfortzahlungsbetrug gehört zum Tagesgeschäft jeder Wirtschaftsdetektei, da die Beweislast in letzter Konsequenz immer beim Arbeitgeber liegt.

Kriterien für die Auswahl der Detektei

Privatdetektive sind entgegen ihres Rufs keine Draufgänger, sondern sehr taktisch agierende Experten auf ihrem Gebiet. Professionelle Detekteien haben daher eine gute Reputation vorzuweisen und können diese im Idealfall mit einem TÜV-Zertifikat belegen. Zu bevorzugen sind lokale Anbieter, die Wert auf einen einheitlichen Ausbildungsstand ihrer Privatermittler legen.

