BBQ-Trends 2021: Diese Tools garantieren Hochgenuss

Das Grillen kann schon so eine richtige Wissenschaft für sich sein. Da wird bei BBQ-Liebhabern über die Bedeutung des Grills sowie der Qualität des Grillguts philosophiert. Jedes Jahr dürfen sie sich zudem auf immer wieder neue Trends freuen, was das Essen angeht, aber auch beim Thema Grill-Ausrüstung und Equipment. Dabei spielt unter anderem die Digitalisierung eine Rolle. Andererseits fließen andere Kulturen und altbewährte Grilltechniken in die BBQ-Trends 2021 mit ein. Wir geben Ihnen einen aktuellen Überblick über die diesjährigen Grilltrends und wie Sie Ihnen einen echten Hochgenuss bereiten können.

Immer mehr Menschen setzen auf Gas

Was die Wahl des Grills angeht, gibt es für dieses Jahr wohl einen ganz klaren Gewinner. Immer mehr Menschen setzen auf den Einsatz von Gasgrills, wie man sie beispielsweise bei www.gasgrill.net finden kann. Die Vorteile liegen natürlich auf der Hand. Anders als Kohlgrills sind sie viel schneller und unkomplizierter einsetzbar.

Außerdem spielt die Gesundheit dabei eine große Rolle, da bei Kohlegrills die Gefahr größer ist, dass das Grillgut mit gesundheitsschädlichen Substanzen in Verbindung kommen kann, die bei der Verbrennung entstehen.

Elektrogrills werden besser und beliebter

In diesem Zusammenhang ist es absehbar, dass in der aktuellen Saison auch Elektrogrills immer mehr an Beliebtheit gewinnen. Sie sind zwar nicht so transportabel, wie etwa Kohlegrills, aber sie können dafür problemlos auf kleinen Balkons oder sogar innerhalb der Wohnung eingesetzt werden. Ideal also, wenn das Wetter einmal umschwenken sollte und die Grillparty ins Wasser zu fallen droht.

Feuerplatte groß im Kommen

Die Feuerplatte bietet sich für gemütliche Grillabende an, bei denen mehrere Personen zu Gast sind. Dabei handelt es sich ganz einfach ausgedrückt, um eine Metallscheibe, die ein Loch in der Mitte hat. Sie wird auf einen Kugelgrill oder eine Feuertonne aufgelegt und hat etwa einen Durchmesser von einem Meter.

Beim BBQ kann sich jeder selbst am Grill bedienen, da sie von allen Seiten aus zugänglich ist. So eine Feuerplatte hat den Vorteil, dass sich die Grillfläche in mehrere Temperaturzonen aufteilen lässt. In der Mitte beim Ring ist die Temperatur am höchsten. Hier können schon einmal bis zu 300 Grad gemessen werden. Außen herrschen nur noch Temperaturen um die 100 Grad, was sich gut zum Warmhalten eignet. Vor dem ersten BBQ sollte die Feuerplatte jedoch gut eingebrannt werden.

Fleischthermometer: Immer der perfekte Gargrad

Damit ein gutes Stück Fleisch zu einem echten Genuss wird, braucht es den entsprechenden Garpunkt. Starköche und echte Grillmeister können diesen Punkt nur durch bloßes Erfühlen feststellen. Alle anderen können sich mit einem sogenannten Fleischthermometer behelfen. Hier ist die Technik mittlerweile ziemlich fortgeschritten.

Dabei wird nicht mehr nur das Thermometer ins Fleisch gesteckt, sondern es ist in der Lage via Bluetooth Angaben zur Temperatur auf das Smartphone zu schicken. So gibt es nie wieder zu trockenes oder zu rohes Fleisch auf dem Teller. Allerdings haben solche technischen Spielereien auch ihren Preis.

Wie beim Italiener: Pizza vom Grill

Pizza kommt nicht mehr nur aus dem Ofen. Ein Trend, den wir in diesem Jahr häufiger auf deutschen Grills zu sehen bekommen werden, ist die Pizza vom Grill. Gut umsetzbar ist das Unterfangen auf Gas- und auf Holzkohlegrills, aber auch mit einem Elektrogrill kann es funktionieren. Auf das Grillrost wird dazu ein Pizzastein gelegt. Der besteht aus Lavastein und kann die Hitze des Grills gut aufnehmen und speichern. Das macht den Boden der Pizza so richtig knusprig, wie man es von seinem Lieblingsitaliener kennt.

Es dauert allerdings einige Minuten, bis der Stein richtig aufgeheizt ist. Dann kann eine leckere selbstgemachte Pizza darauf gegart werden. Wichtig ist zudem noch, dass der Grill einen Deckel hat. Dann funktioniert er ähnlich wie ein Backofen und heiße Luft kann sich gleichmäßig verteilen, sodass die Pizza obendrauf schön braun werden kann.

Für Anfänger und Fortgeschrittene: Grill-Apps fürs Smartphone

Mittlerweile finden wir für alles Mögliche Apps in den Stores auf unseren Smartphones. Auch fürs Grillen gibt es gleich mehrere Programme, die uns das BBQ noch ein wenig mehr versüßen wollen.

Grillrezepte BBQ: Es ist eine App, die auf Grillrezepte ausgelegt ist. Hier findet man eine große Auswahl und sie verfügt zudem über eine Einkaufslistenfunktion. Sie ist sowohl für iOS als auch für Android erhältlich.

Es ist eine App, die auf Grillrezepte ausgelegt ist. Hier findet man eine große Auswahl und sie verfügt zudem über eine Einkaufslistenfunktion. Sie ist sowohl für iOS als auch für Android erhältlich. SteakMate: Hier kommen Fleischkenner auf ihre Kosten. Die App hilft einem dabei das perfekte Steak zu grillen. Dabei werden Cut, Dicke und Gewicht des Fleischstücks bestimmt und anhand dessen die Grilldauer festgelegt. Sie ist ebenfalls für iOS und Android verfügbar.

Hier kommen Fleischkenner auf ihre Kosten. Die App hilft einem dabei das perfekte Steak zu grillen. Dabei werden Cut, Dicke und Gewicht des Fleischstücks bestimmt und anhand dessen die Grilldauer festgelegt. Sie ist ebenfalls für iOS und Android verfügbar. BBQ Hannover: Die App ist ganz klar etwas für Fortgeschrittene. Nicht nur findet man hier Rezepte, sondern auch umfangreiche Informationen und alternative Grilltechniken. Dieses Programm ist für Android und iOS erhältlich.

2021 bietet andere Zutaten

Nicht nur, was die Tools angeht, hat das Jahr 2021 Einiges zu bieten, sondern auch in Sachen Zutaten. Dieses Jahr wird weniger Fleisch auf dem Grill landen und dafür mehr Gemüse oder Fleischalternativen, wie beispielsweise Burger aus Erbsenprotein, die selbst von Fleischliebhabern als gut befunden werden. Sie beweisen, dass es nicht unbedingt immer Fleisch sein muss und wir so unserem Körper und dem Planeten etwas Gutes tun können.