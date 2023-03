Barrierefreier Hauseingang

Mainz. Gut gemeint, schlecht gemacht: Wer den Eingang zum Gebäude barrierefrei gestalten möchte, sollte auch die Details im Blick behalten. Zum Beispiel in der Frage, ob eine Rampe oder ein stufenloser Zugangsweg auch flach genug ist, damit Menschen mit Gehproblemen, mit Rollstuhl und Gehhilfe gut hochkommen. Die Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen und Wohnen in Rheinland-Pfalz empfiehlt für Rampen an Gebäuden und Hauseingängen eine Neigung von maximal sechs Prozent.

Geht es nicht ohne Stufen, sollten diese keine Überstände oder Untertritte haben. Zusätzliche Sicherheit beim Gehen bietet ein beidseitiger Handlauf in einer Höhe von 85 Zentimetern. Sehbeeinträchtigten Menschen helfen Stufenkanten, die über die gesamte Trittbreite eine auffällige, kontrastierende Markierung haben.

Und auf dem Weg zur Haustür sollte ein rutschfreier Bodenbelag liegen. Dieser sollte keine Unebenheiten und keine hervorstehende Kanten haben. Und vor allem: keinen Fußabtreter als Schmutzfang. Laut der Landesberatungsstelle sind Fußabtreter, etwa aus Kokos- oder Bürstenmatten nicht sicher begehbar und für Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator schwer zu befahren. dpa