  Atopische Haut – Schutzhülle mit Schwachstellen

Wenn Atopiker aus der Haut fahren möchten, dann keineswegs, weil sie so hitzköpfig sind, sondern, weil sie sich buchstäblich nicht wohl fühlen in ihrer Haut. Kein Wunder, denn atopische Haut neigt zu Trockenheit, Reizung, ist durchlässiger und begünstigt Infektionen. Häufig entwickeln Menschen mit atopischer Haut eine Neurodermitis und/oder Allergien.

Atopie? Nie gehört!

Doch, was ist eine Atopie überhaupt? Atopie bezeichnet die genetisch bedingte, lebenslange Veranlagung zu Allergien, ist also keine Krankheit. Das Wort kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie „Ortlosigkeit“. Das Immunsystem von Betroffenen neigt stärker dazu, auf eigentlich harmlose Umweltreize mit übertriebener Abwehr zu reagieren: Ausschlag, Juckreiz, Schwellungen oder vermehrte Sekretproduktion.

Wie kommt es dazu?

Die Ursachen der Atopie sind noch nicht vollständig erforscht. Was man sicher weiß: Bei Eltern mit Allergien ist das Risiko deutlich höher, dass deren Kinder ebenfalls Erkrankungen aus dem sogenannten atopischen Formenkreis entwickeln: Heuschnupfen (allergische Rhinitis), Neurodermitis (atopische Dermatitis/atopisches Ekzem), allergisches Asthma und/oder Nahrungsmittelallergien. Zugrunde liegt meist eine gestörte Hautbarriere: die atopische Haut.