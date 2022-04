Aktuelle Haustechnik-Themen auf der IFH in Nürnberg

(djd-p). Moderne Lösungen für die Wärme- und Trinkwasserversorgung in Gebäuden erwarten die Besucher vom 26. bis 29. April 2022 auf der IFH/Intherm in Nürnberg, der Fachmesse für Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik. Unter anderem sind eine Klettmatte zur freien Rohrverlegung, eine intelligente Einzelraumregelung für Flächenheiz- und Kühlsysteme sowie smarte Lösungen zur Wasser- und Trinkwasserversorgung zu sehen.

In Halle 6, Stand 6.119, präsentiert sich der Polymerspezialist Rehau getreu dem Motto "Gebäudetechnik neu gedacht" unter anderem mit folgenden Produkten:

1. Für die Rohrverlegung

Die Klettmatte Rautherm Speed plus 2.0 erlaubt eine komplett freie Verlegung des Rohres und ist mit 1,5 Millimetern noch flacher als ihr Vorgänger. Ihre Gesamtaufbauhöhe beträgt nur schlanke 33 Millimeter. Ergänzt wird die Klettlösung durch den Heizkreisverteiler HKV-D Easyflow, der für den automatischen hydraulischen Abgleich sorgt - neu mit optischer Funktionskontrolle dank Durchflussindikatoren.

2. Für warme Zimmer

Eine intelligente Einzelraumregelung für Flächenheiz- und Kühlsysteme ist das System Nea Smart 2.0. Im Juli 2022 geht eine Weiterentwicklung mit neuen Funktionen an den Start: Für Heiz-Anwendungen können thermisch aktivierte Bauteilsysteme geregelt werden. Durch den Einsatz mehrerer Raumregler lässt sich die Temperatur auch in großen Räumen optimieren - für mehr Komfort zum Beispiel in großzügigen Wohnbereichen oder Ausstellungsräumen.

3. Für die Gebäudeentwässerung

Für Komfort und Ruhe in Haus oder Wohnung sorgt das schalldämmende Hausabfluss-System Raupiano Plus. Es glänzt mit Schall- und Brandschutz, einfacher Montage sowie durch Lösungen für spezielle Anwendungen. Darüber hinaus benötigt es wenig Platz, was gerade im Wohnungsbau ein geldwerter Vorteil ist.

4. Für den Schutz der Hauptwasserleitung

Die intelligente Wassersteuerung Re.Guard erkennt bereits kleinste Leckagen und hilft, Wasserschäden zu vermeiden. Die Steuerung überwacht den Wasserdurchfluss in Rohrleitungen mithilfe von Ultraschalltechnik und beurteilt diesen in Echtzeit. Sobald ein individuell einstellbarer Grenzwert überschritten worden ist, schaltet das System die Hauptwasserleitung sofort und eigenständig ab. Um auch unbemerkte Tropfenleckagen, die zu schweren Schäden führen können, zuverlässig festzustellen, misst es zusätzlich den Druckabfall.

5. Für individuelles Trinkwasser

Die leitungsgebundene Trinkwasserarmatur Re.Source bietet hygienisch einwandfreies Wasser per Knopfdruck. Frisches und gefiltertes Wasser kommt direkt aus dem Hahn, auf Wunsch auch mit Kohlensäure und in unterschiedlichen Temperaturen - die Verwendung von Einwegflaschen kann so deutlich reduziert werden. Die bisherigen Hochdruck-Armaturen in C- und L-Form, Chrom und matt, werden um die Varianten Schwarz matt und matt Satinato erweitert. Zudem ist künftig eine Ausstattung mit flexiblem Schlauch möglich.

6. Für saubere und gut temperierte Luft

Eine Lüftung mit Energiesparpotenzial ist der Luft-Erdwärmetauscher (LEWT). Die Luft wird durch ein erdverlegtes Rohrnetz angesaugt, im Sommer vorgekühlt und im Winter vorgeheizt. Awadukt Thermo Rohre bringen die angesaugte Luft gereinigt und antibakteriell dahin, wo sie gebraucht wird.