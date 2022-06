6 Jahre in Mannheim, 30 Jahre in Deutschland

RÜBSAM: Regionaler Personaldienstleister mit Erfahrung

Mannheim. RÜBSAM Fachkräfte ist eine der ersten Facharbeitermarken, die sich in Deutschland bereits vor 30 Jahren auf die Überlassung von qualifizierten Fachkräften spezialisiert hat. Mit dem Fokus auf Handwerk und Industrie verfügt RÜBSAM über langjährige Erfahrung und versierte Fachkräfte mit ausgezeichneter Expertise und fundiertem Praxiswissen. Seit sechs Jahren ist RÜBSAM nun auch in Mannheim mit einem Standort vertreten.

Durch einen werteorientierten Personalservice rekrutiert RÜBSAM qualifizierte Kollegen, die sowohl fachlich als auch menschlich in das Experten-Team passen. Darüber hinaus bringen RÜBSAM Fachkräfte bei Kundeneinsätzen nicht nur ihr Know-how mit, sondern sind zudem mit modernsten Werkzeugen, Maschinen und Fahrzeugen sowie einer innovativen Schutzausrüstung ausgestattet. Auf diese Weise unterstützt RÜBSAM Fachkräfte erfolgreich Unternehmen, jederzeit nachhaltig und wirtschaftlich agieren zu können und dabei immer auf erstklassiges Personal zurückgreifen zu können.

Kollegen werden bei RÜBSAM nicht einfach nur vermittelt. Vielmehr geht es darum, für Kollegen und Unternehmen ideale Lösungen zu finden. Wünsche der Kollegen zu den Einsatzorten werden ebenso berücksichtigt wie eine gezielte Weiterentwicklung und Qualifikation.

Dass dieses Konzept aufgeht, zeigt sich im langjährigen Erfolg von RÜBSAM. Sowohl die Partnerschaften mit den Unternehmen sind langjährig als auch die Firmenzugehörigkeiten der externen Kräfte. Denn viele der externen Kräfte sind schon viele Jahre an Bord und nutzen RÜBSAM bewusst nicht als Sprungbrett, sondern fühlen sich gut aufgehoben und betreut.

Bei RÜBSAM steht der Mensch im Mittelpunkt: langfristige Beschäftigung, familiäres Umfeld und hochwertige Arbeitsausrüstung, welche seitens der Mitarbeitenden mit Stolz getragen wird. Auf den Bildern sind Ivan Durlin-Tisina (l. ) und Adam Wojcik zu sehen. © Rübsam GmbH

Regionalität punktet

Dass RÜBSAM regional agiert hat sich für Unternehmen wie Kollegen bewährt. So können die Kollegen in der Nähe ihres Lebensmittelpunkts eingesetzt werden, bei kurzen Wegen fallen viele Absprachen leichter und eine persönliche Bindung zwischen RÜBSAM und den Kunden kann aufgebaut werden. Erstklassige Schutzausrüstung und Arbeitskleidung nach neuesten Standards sind bei RÜBSAM selbstverständlich. Ebenso wie ISO-Zertifizierungen, Ansprechpartner in Landessprache (bei ausländischen Fachkräften), ein eigenes Weiterbildungszentrum sowie eine eigene Schweißwerkstatt. Kurz: Es geht um Service und angenehmes Arbeiten für alle Beteiligten. red/pr

„Unsere Stärke ist, dass wir zuhören“

RÜBSAM Mannheim: Regional, verlässlich und persönlich

Mannheim. Einen neuen Standort aufzubauen ist in jeder Brache eine Herausforderung. RÜBSAM hat diesem Schritt in Mannheim vor sechs Jahren mit Bravour gemeistert und es geschafft mit Fingerspitzengefühl und Überzeugung für die Werte des Unternehmens einzustehen. „Die größte Herausforderung war, die Niederlassung aus dem Nichts zu dem zu machen, was sie jetzt ist“, blickt Niederlassungsleiter Jochen Wilhelm auf die Anfangszeit zurück und ergänzt: „Das haben wir zum Glück geschafft. Wir sind ein zuverlässiger Partner für unsere Kunden und ein ebenso zuverlässiger Arbeitgeber für unsere Kollegen.“

In diesem Aufbau-Prozess konnten sich Jochen Wilhelm und sein Team immer auf die Stärken von RÜBSAM verlassen. „Unsere Stärke ist, dass wir unserem Gegenüber genau zuhören. Was bringt es den ,falschen’ Kollegen zum Kunden zu schicken oder einen Kollegen den ,falschen’ Job aufzuzwingen? Beides bringt keine beständige Zusammenarbeit. Aber genau das ist uns wichtig: Lange Einsatzzeiten für unsere Kollegen, gut eingearbeitete und ausgebildete Fachkräfte für die Kunden.“

Nähe, die verbindet

Nähe ist bei RÜBSAM nicht nur im Gespräch wichtig. Auch rein praktisch setzt das Unternehmen auf Regionalität und ist davon überzeugt, dass das ein entscheidender Plus-Punkt für alle Seiten ist. „Wir sind schnell beim Kunden und können uns vor Ort ein Bild machen, was und wer gebraucht wird. Auch unsere Kollegen haben wir so in unserer Nähe. Da wird kurz mal ein neue Arbeitshose vorbeigebracht oder man trinkt einen schnellen Kaffee zusammen und spricht über die Arbeit oder alltägliche Sorgen“, gibt Niederlassungsleiter Wilhelm einige Beispiele dafür, dass Regionalität auch persönliche Nähe schafft.

Anders und besser

Fragt man den Mannheimer Niederlassungsleiter Jochen Wilhelm und seine Kollegen, warum es sich lohnt, sich bei RÜBSAM zu bewerben, haben sie schnell eine Antwort parat: „Wir ticken anders als die anderen Personaldienstleister. Wir suchen die langen Aufträge für unsere Kollegen, wir wollen auch, dass sie lange bei uns bleiben. Bei der letzten Jubilarfeier waren Kollegen mit bis zu 25 Jahren RÜBSAM-Zugehörigkeit dabei, das ist in der Branche einzigartig.“

Und auch die externen Kollegen haben gute Gründe, sich für genau diesen Personaldienstleister zu entscheiden. Sie sind sich sicher, mit RÜBSAM die richtige Wahl getroffen zu haben: „Weil der Mensch hier zählt. Bei uns sind Leiharbeiter keine namenlosen Arbeitskräfte, sondern Kollegen für die gerne einen Job gesucht wird.“ imp/pr

RÜBSAM Niederlassung Mannheim

Öffnungszeiten: 8 bis 17 Uhr von Montag bis Freitag

Kontakt:

RÜBSAM

Fachkräfte GmbH & Co.KG

Spreewaldallee 45

68309 Mannheim

Tel.: 0621-70009 66,

Mannheim@ruebsam.de

Offene Stellen im direkten Umkreis von Mannheim sind derzeit vor allem in den Berufsgruppen Elektriker, Schlosser, Anlagenmechaniker HSK, Schweißer und Recruiter zu besetzen.