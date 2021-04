5 Fakten zum Welt-MS-Tag 2021

(djd). 2,8 Millionen Menschen leben weltweit mit Multipler Sklerose (MS), allein in Deutschland sind es über 250.000 – und jedes Jahr werden es hierzulande 15.000 mehr. Die Krankheit verändert mit ihren sichtbaren und unsichtbaren Symptomen oft den Alltag, und die Corona-Pandemie hat viele Erschwernisse verschärft. Der Welt-MS-Tag, der jährlich am 30. Mai begangen wird, soll diese Probleme wahrnehmbarer machen und Betroffene dabei unterstützen, ein möglichst normales Leben führen zu können. Hier finden Sie 5 Fakten rund um die Awareness-Kampagne.

1. Motto

Der Welt-MS-Tag 2021 steht unter dem Motto: "Stay Connected - Wir bleiben in Verbindung". Auch das deutschsprachige Ausland hat dieses Motto übernommen. Es wurde vom DMSG-Bundesverband im Rahmen eines bundesweiten Wettbewerbs ermittelt und knüpft an das von der Multiple Sclerosis International Federation (msif) von 2020 bis 2022 auf drei Jahre angelegte Rahmenthema "Connections" (Verbindungen) an.

2. Aufklärung

Die Belange und Projekte von Menschen mit MS und ihren Angehörigen sollen am Welt-MS-Tag in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt werden. Es gilt, möglichst breit über die Krankheit aufzuklären und die Öffentlichkeit um Unterstützung zu bitten - zum Beispiel durch ehrenamtliches Engagement oder durch Spenden, die dazu beitragen, das Leistungsangebot der DMSG für MS-Erkrankte zu erhalten und weiter auszubauen.

3. Unterstützung

Getreu dem Motto soll der Welt-MS-Tag Betroffene dabei unterstützen, miteinander und auch mit Experten in Verbindung zu kommen. Da Corona persönliche Kontakte vielfach eingeschränkt hat, stehen die Zeichen seit letztem Jahr auf digitaler Kommunikation. Einen verlässlichen Anlaufpunkt bietet hier die DMSG mit Empfehlungen zu Corona und Impfungen, Online-Veranstaltungen, virtuellem Funktionstraining sowie der Kommunikationsplattform MS Connect, auf der sich MS-Erkrankte vertraulich austauschen und in virtuellen Arzt-Sprechstunden Fragen an Experten stellen können. In der DMSG-Community auf YouTube, Instagram oder Facebook berichten MS-Erkrankte aus ihrem Alltag. "In Zeiten von Corona ist es besonders wichtig, in Kontakt zu bleiben", erklärt dazu der Gewinner des Motto-Wettbewerbs, Johannes Einsiedler. Er rät gerade Neuerkrankten, sich nicht zu scheuen, Beratungsstellen telefonisch oder per Mail zu kontaktieren.

4. Aktionen

In der Pandemie lädt rund um den Welt-MS-Tag eine virtuelle Umarmung zum Teilen ein. Aktionen im "Real Life" werden mit dem gebotenen Abstand umgesetzt - beispielsweise Spendenläufe, Radiospots und ein Song. Infos gibt es auf der Website.

5. Wettbewerb

Um das Motto "Stay Connected - Wir bleiben in Verbindung" mit Leben zu füllen, gibt es auch dieses Jahr wieder einen Kreativ-Wettbewerb: Wie gelingt es Ihnen, Kontakte zu anderen Betroffenen zu knüpfen? Welche Aktion planen Sie oder wünschen Sie sich zum Welt-MS-Tag? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Ideen in Form von Berichten, Bildern, Gedichten, Aktionen oder Videos. Bitte schicken Sie Ihre Beiträge bis zum 11. Juni 2021 per Mail an weltmstag@dmsg.de oder per Post an Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Bundesverband e.V., Krausenstr. 50, 30171 Hannover.