12 Tipps zum Sparen auf Ihrer Stromrechnung

Wenn Sie einige Änderungen vornehmen können, die dazu beitragen, Ihre Rechnung zu senken, gibt es keine Ausreden mehr. Es ist an der Zeit, kleine Gewohnheiten zu ändern, um Zeit, Energie und Geld zu sparen. Und helfen Sie auch unserem Ökosystem.

Bei einer Inflationsrate von 8,7 % und einem durchschnittlichen Anstieg der Energiepreise von 19 % ist es daher von größter Wichtigkeit, auf Tarifcheck.de die Strompreise zu vergleichen, um das beste Angebot zu erhalten.

Da die Preise in ganz Europa steigen, können Sie nicht erwarten, dass die Strompreise in nächster Zeit nicht weiter steigen werden. Daher ist es am besten, wenn Sie sich einige Tricks aneignen, um beim Stromverbrauch zu sparen.

1. Der Kühlschrank im Mittelpunkt

Er ist der größte Stromfresser im Haus, bis zu 40 % der verbrauchten Energie, wenn es sich um einen Kombikühlschrank handelt. Überprüfen Sie daher häufig die Dichtungen, um zu sehen, ob er gut abgedichtet ist und keine Kälte entweicht. Vermeiden Sie es, Behälter mit noch warmen Lebensmitteln im Kühlschrank aufzubewahren, da dies eine Verstärkung der Kühlung erfordert.

Wenn Sie schon dabei sind, stellen Sie den Thermostat so ein, dass er nicht unter 4 Grad sinkt. Das ist unnötig und verbraucht mehr Energie. Öffnen und schließen Sie nicht dauernd die Tür, das kostet mehr. Wenn Sie aus dem Supermarkt nach Hause kommen, stellen Sie alle Lebensmittel in einer Reihe auf und legen sie sofort in den Kühlschrank. Dasselbe gilt für den Gefrierschrank. Öffnen Sie nur das Nötigste und lassen Sie es nicht offen stehen. Reinigen Sie übrigens das Eis, das sich angesammelt hat, denn es braucht mehr Kühlung, um es aufzubewahren.

2. Füllen Sie Ihre Waschmaschinen und Trockner

Auch Waschmaschinen und Trockner sind für die Belastung der Stromrechnung verantwortlich. Lassen Sie die Waschmaschine und den Trockner also nur laufen, wenn sie voll ausgelastet sind. Wenn Sie einen Zwei- oder Dreistundentarif haben, nutzen Sie diese Stunden zum Waschen oder Trocknen.

Waschen Sie, wann immer möglich, im Sparprogramm oder mit der niedrigsten Temperatur. Bei 30 oder 40 Grad zum Beispiel verbrauchen Sie weniger Energie und schonen Ihre Wäsche.

3. Schalten Sie den Ofen oder Herd einige Minuten vorher aus

Da das Kochfeld und der Backofen auch nach dem Ausschalten heiß bleiben, schalten Sie sie einige Minuten vor dem Ende des Kochens aus. Beim Backofen sollten Sie vermeiden, die Tür mehrmals zu öffnen. Dadurch verlieren Sie etwa 25 % der gespeicherten Wärme und müssen erneut aufheizen.

4. Kaufen Sie energieeffiziente Geräte

Übrigens, wenn Sie ein Gerät kaufen möchten, sollten Sie dessen Energieverbrauch berücksichtigen und energieeffiziente Modelle bevorzugen. Was Sie für den Kauf extra bezahlen, wird sich in der Energierechnung niederschlagen. Wenn Sie einen neuen Fernseher kaufen, achten Sie darauf, dass er einen niedrigen Verbrauch hat (LED-Technologie oder höher).

5. Ihr Haus gut abdichten

Nach den Haushaltsgeräten sind Heizungen, Ventilatoren und Klimaanlagen die größten Kostentreiber. Im Winter ist der beste Weg, ein Haus zu heizen, die Kälte draußen zu halten, also halten Sie die Isolierung aufrecht oder verbessern Sie sie. Dichten Sie im Winter Türen und Fenster ab, während Sie im Sommer die Vorteile offener Fenster nutzen sollten.

Wenn Sie auf diese Geräte nicht verzichten können, sollten Sie Ihren Gebrauch kontrollieren. Eine Klimaanlage zum Beispiel verbraucht viel weniger, wenn Sie den Filter jeden Monat reinigen.

6. Ziehen Sie wirklich den Stecker von Elektrogeräten

Dies ist eine der größten Energieverschwendungen im Haus. Lassen Sie also keine Geräte im Standby-Modus, egal ob es sich um den Fernseher, die Kaffeemaschine, den Drucker oder den Computer handelt. Auch wenn sie sich im Standby-Modus befinden, verbrauchen sie weiterhin Energie. Der Mikrowellenherd muss bei geschlossener Tür und auf Null stehendem Timer betrieben werden, sonst verschwendet er weiterhin Energie.

7. Machen Sie das Licht aus

Es klingt wie eines der Dinge, die uns unsere Eltern und Großeltern immer gesagt haben, aber es ist immer noch ein guter Rat: Wenn Sie für mehr als 15 Minuten die Räume im Haus wechseln, machen Sie das Licht aus.

8. Lassen Sie Ihr Handy nicht über Nacht aufladen

Sobald Ihr Smartphone oder Tablet aufgeladen ist, müssen Sie es nicht mehr an der Steckdose lassen. Wenn Sie dies dennoch tun, wird weiterhin Strom verschwendet. Wenn es nicht geladen wird, ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose.

9. Stellen Sie das Thermostat des Warmwasserbereiters niedriger ein

Auch das Erhitzen von Wasser verbraucht Strom. Das Absenken des Thermostats auf die erforderliche Temperatur und die Wahl effizienter Wasserhähne und Duschköpfe sind wichtige Schritte, um die Stromrechnung zu senken. Wenn Sie einen Warmwasserbereiter haben, schalten Sie ihn aus, wenn er nicht in Gebrauch ist, oder stellen Sie eine Zeitschaltuhr an den Stecker.

10. Lampen austauschen

Wenn Sie noch Glühbirnen haben, tauschen Sie diese gegen Energiesparlampen oder Energiesparlampen aus (auch wenn diese teurer sind, verbrauchen sie viel weniger Energie und halten viel länger). Sie können 90 % der spezifischen Kosten für Glühbirnen einsparen.

11. Investieren Sie in Sonnenkollektoren

Eine der Möglichkeiten, Energie zu sparen, die allerdings eine erhebliche Investition erfordert, ist die Installation von Sonnenkollektoren. Aber die Investition wird sich irgendwann auszahlen, und Sie können einen Teil der Energie mit anderen teilen.

12. Zeitschaltuhr für Steckdosen

Zeitschaltuhren sind kleine, automatische und preiswerte Geräte, die in Steckdosen eingesteckt werden und mit denen Sie die Zeiten für das Ein- und Ausschalten festlegen können. Sie können Zeitschaltuhren an Steckdosen für Geräte installieren, von denen Sie wissen, dass sie viele Stunden lang ausgeschaltet sein werden und nicht im Standby-Modus sein müssen. Stellen Sie zum Beispiel den Timer für den Fernseher so ein, dass er sich zwischen 1 und 8 Uhr morgens ausschaltet.

Fazit

Heutzutage scheint es schwierig zu sein, etwas zu tun, ohne zum ökologischen Fußabdruck beizutragen. Wir sind zunehmend von elektronischen Geräten abhängig, daher ist es wichtig, einige Konsumgewohnheiten zu überdenken. Diese Tipps können nicht nur Ihnen und Ihrer Familie helfen, sondern auch der Zukunft der Gesellschaft.