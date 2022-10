10 Must-Have Pflegeprodukte für Männer

Es gibt eine Reihe von Unterschieden zwischen Männer- und Frauenhaut, die man bei der Auswahl von Hautpflegeprodukten beachten muss. Die Haut von Männern hat mehr Talgdrüsen und Rezeptoren, die empfindlicher auf das Hormon Androgene reagieren. Deshalb leiden Männer häufiger an Seborrhoe und Akne. Die männliche Haut ist jedoch dicker und dichter als die weibliche, so dass sie weniger anfällig für Austrocknung und Umwelteinflüsse ist.

So oder so, auch die Männerhaut benötigt eine tägliche, komplexe Pflege. Seife und Rasierschaum allein sind nicht genug. Hier sind 10 Pflegeprodukte für Männer, die in der Kosmetiktasche sein sollten.

Gesichtscreme

Tägliche Feuchtigkeitspflege hilft der Haut, ihre natürliche Schutzbarriere zu erhalten, und macht sie gepflegt und geschmeidig. Viele Männer mögen keine Feuchtigkeitscremes, weil sie sich auf dem Gesicht klebrig und maskenhaft anfühlen. Wählen Sie eine Nachtpflege. Zum Beispiel die Homme Age Fitness Advanced Night Cream von Biotherm. Die mit Spirulina-Extrakt angereicherte Formel fördert die Konzentration von Proteinen in den Hautzellen. Das Produkt entfernt aktiv Giftstoffe aus der Haut und stärkt die natürlichen Schutzfunktionen der Epidermis.

Duschgel

Dieses Produkt hat einen besonderen Platz in der männlichen Kosmetiktasche. Neben der Reinigung erfüllt sie viele weitere Funktionen: Sie spendet Feuchtigkeit, macht die Haut weich, peelt, tonisiert und kühlt. Alle diese Funktionen werden von einem Produkt der Marke Weleda übernommen. Sie können dieses Produkt auf der Website https://makeupstore.de/categorys/199069/ kaufen. Es ist das beste Duschgel Männer auf der Basis natürlicher Inhaltsstoffe.

Reinigungsmittel für Gesicht

Die Gesichtshaut sollte genauso regelmäßig gereinigt werden wie der Körper. Schäume und Reinigungsgels befreien Ihr Gesicht von Schmutz, Keimen und Talg. Im Gegensatz zu herkömmlichen Seifen reinigen sie effektiv und sanft die Poren, ohne die Haut auszutrocknen. Das Reinigungsgel Amazing Face Cleanser der australischen Marke Aesop ist perfekt für diese Aufgaben. Es ist sowohl für normale als auch für empfindliche Haut geeignet.

Cremes mit SPF-Schutz

Wenn Sie jünger aussehen und sich vor Hautkrebs schützen wollen, müssen Sie jeden Tag Sonnenschutzmittel verwenden. Auch wenn Sie nicht am Meer sind und es draußen bewölkt ist. Moderne Sonnenschutzcremes schützen die Haut nicht nur vor SPF-Strahlung, sondern pflegen sie auch.

Es kann eine Feuchtigkeitscreme mit SPF-Schutz verwendet werden. Avene Antirougeurs, zum Beispiel. Dies ist eine Tagescreme für das Gesicht mit dem Sonnenschutzfaktor SPF 30. Spendet Feuchtigkeit, beruhigt Reizungen, Rötungen und Unwohlsein.

Aftershave-Balsam

Beim Rasieren wird die Gesichtshaut oft verletzt, da der Rasierer nicht nur die Haare entfernt, sondern auch die oberste Hautschicht beschädigt. Um Entzündungen zu vermeiden, sollten Sie einen beruhigenden Balsam verwenden. Zum Beispiel 6 All in One Face Balm SPF 15 von American Crew. Das ist Aftershave mit Sonnenschutz für alle Hauttypen. Das Mittel enthält Anti-Aging-Wirkstoffe. Es zieht schnell ein und duftet zart. Balsam beruhigt und spendet Feuchtigkeit. Enthält Panthenol, Vitamin E und Allantoin.

Rasiermittel

Die Rasur ist für jeden Mann eine tägliche Routine. Das Verfahren kann zu Unannehmlichkeiten führen, wenn das falsche Produkt gewählt wird. Es kann zu Reizungen, Rötungen und Schnitten führen. Das richtige Rasierprodukt kann helfen, diese Probleme zu vermeiden.

Probieren Sie das Rasiergel von Nuxe. Er ist für alle Hauttypen geeignet und garantiert eine angenehme Rasur. Das Mittel beseitigt Rötungen und Spannungsgefühle durch Wiederherstellung der Hydrolipidschicht.

Deodorant

Dieses Produkt ist zu jeder Jahreszeit unverzichtbar. Vor allem, wenn ein Mann einen aktiven Lebensstil führt. Normalerweise wird dieses Produkt nur wegen seines Duftes ausgewählt, aber Sie sollten auch auf die Zusammensetzung achten.

Das Roll-On Deodorant der Marke Vichy enthält keinen Alkohol und keine Parabene. Es ist auch für Allergiker und Männer mit empfindlicher Haut geeignet.

Shampoo

Die männliche Kopfhaut hat viel mehr Talg als die weibliche, so dass ihr Haar anfälliger für Fettigkeit und Schuppen ist. Das sollte man bei der Wahl eines Shampoos für Männer beachten. Ihre Zusammensetzung ist weitgehend silikonfrei, enthält jedoch antibakterielle Inhaltsstoffe für eine gründliche Reinigung der Kopfhaut.

Das Kérastase Bain de Force Quotidien Genesis Homme Shampoo ist für die tägliche Anwendung geeignet. Es reinigt die Kopfhaut gut und stärkt das Haar. Darüber hinaus hat das Shampoo eine kühlende Wirkung, was Männer in der Pflegekosmetik besonders schätzen.

Lippenbalsam

Die Haut der Lippen ist besonders empfindlich und muss daher ständig geschützt werden. Das Angebot an Lippenbalsam für Männer auf dem Markt ist riesig. Der Ultimate Lip Balm von Biotherm Homme ist eine gute Wahl. Das Mittel hinterlässt überhaupt keinen Glanz auf den Lippen.

Das in der Zusammensetzung enthaltene Bienenwachs und die Sheabutter spenden Feuchtigkeit und schützen die Lippen. Der Hauptinhaltsstoff der Marke, Thermalplankton, stimuliert die Zellregeneration. Menthol und Minze erfrischen die Lippen sofort.

Handcreme

Wie bereits erwähnt, ist die männliche Haut dicker als die weibliche, so dass sie eine besondere Pflege benötigt. Dies gilt auch für Handcreme. Clarins Soin Idéal Mains wurde speziell für Männer entwickelt, da ihre Hände aggressiven Umwelteinflüssen stärker ausgesetzt sind. Das Mittel hat eine reparierende Wirkung. Es beseitigt das Gefühl von Trockenheit und Schuppenbildung, lindert Rötungen und fördert die Heilung von Mikrorissen.

Sie können diese Produkte im Online-Shop MAKEUP kaufen. Die Website bietet auch eine große Auswahl an Herrenkosmetik in verschiedenen Kategorien und Herrenparfüms.