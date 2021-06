Twitter startet Abo-Angebot - in Australien und Kanada

San Francisco (dpa) - Twitter führt erstmals Funktionen nur für Abo-Nutzer ein. Sie werden künftig unter anderem 30 Sekunden lang fertige Tweets verändern können.

Außerdem können sie gespeicherte Tweets in «Bookmark»-Ordnern besser organisieren und bekommen eine eigene Kundenbetreuung, wie Twitter am Donnerstag mitteilte. Das Abo mit dem Namen Twitter Blue wird zunächst in Australien und Kanada eingeführt.

Twitter verdient sein Geld bisher mit Werbung. Das bedeutet in der Praxis, dass Werbekunden ihre Tweets als Anzeigen in die Timelines der Nutzer bringen können, die sie nie abonnieren. Über zusätzliche Einnahmen aus einem Abo-Modell dachte Twitter schon seit längerer Zeit nach.

Mit der neuen Redigier-Funktion erfüllt Twitter nicht den Wunsch vieler Nutzer nach der Möglichkeit, die Beiträge nachträglich verändern zu können. Vielmehr kann man die Veröffentlichung der Tweets um bis zu 30 Sekunden hinauszögern - und sie in dieser Zeit noch anpassen. Für Abo-Kunden gibt es außerdem auch ästhetische Neuerungen wie die Möglichkeit, das Symbol der Twitter-App und das Farbdesign in der Anwendung anzupassen.

© dpa-infocom, dpa:210603-99-850641/2