Twitter-Nutzer stimmen für Rücktritt von Musk als Firmenchef

San Francisco. Mit einer überraschenden Abstimmung über seine eigene Zukunft als Chef des Kurznachrichtendienstes Twitter hat Tech-Milliardär Elon Musk für Aufsehen gesorgt. «Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten?», fragte Musk in der Nacht zu Montag in einem Tweet und gab Nutzern die Möglichkeit, diese Frage mit Ja oder Nein zu beantworten. Musk hatte zuvor versichert, sich an das Abstimmungsergebnis zu halten.

Nun haben seine Follower entschieden: Die Mehrheit spricht sich für diesen Schritt aus. Musk, der Mehrheitsanteilseigner von Twitter, steht nun vor dem Rücktritt als Unternehmenschef.