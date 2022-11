Musk stoppt Häkchen für Prominente nach wenigen Stunden

San Francisco. Der neue Twitter-Besitzer Elon Musk hat die Einführung eines neuen Symbols für verifizierte Accounts prominenter Nutzer nach nur wenigen Stunden gestoppt. Einigen Nutzern fiel am Mittwoch auf, dass das graue Häkchen mit dem Wort «Official» in ihren Profilen erst auftauchte und dann wieder verschwand. Er habe es «gekillt», antwortete Musk daraufhin dem bekannten Tech-Blogger Marques Brownlee bei Twitter.

Ob Musk damit Brownlees Markierung, das Symbol insgesamt oder nur dessen Einführung am Mittwoch meinte, wurde nicht abschließen klar. Aber dass Musk das Häkchen für Abo-Kunden als «großen Ausgleicher» bezeichnete, deutete darauf hin, dass die «Offiziell»-Markierung schon wieder Vergangenheit sein könnte. «Bitte nehmen sie zur Kenntnis, dass Twitter in den kommenden Monaten jede Menge dummer Sachen machen wird», schrieb er auch. «Wir werden behalten, was funktioniert» - und das andere wieder ändern.

Twitter passt die Neuordnung seiner verifizierten Accounts nach der Übernahme durch Elon Musk erneut an. Nun soll es zwei unterschiedliche Arten von Verifizierungs-Häkchen geben - eines für Abo-Kunden, das andere für bereits verifizierte Accounts etwa von Prominenten und Unternehmen. Vor einer Woche hatte Musk bisherigen verifizierten Nutzern lediglich eine zusätzliche Kennzeichnung zum Abo in Aussicht gestellt.

Nach dem erst in der Nacht zum Mittwoch angekündigten Plan sollte es zwei verschiedene Häkchen-Symbole geben. Dabei solte das bekannte weiße Häkchen auf blauem Hintergrund, das bisher von Twitter ausgewählten Nutzern vorbehalten war, künftig Profilen aller Abo-Kunden vorbehalten sein, die acht Dollar im Monat bezahlen.

Accounts von Unternehmen, Regierungen, Medien und Prominenten sollten darüber hinaus mit einem neuen Symbol gekennzeichnet werden. Es ist ein graues Häkchen auf weißem Hintergrund, ergänzt um das Wort «Official», wie aus einem von einer Twitter-Managerin veröffentlichten Screenshot hervorging. Aber nicht alle heutigen verifizierten Accounts würden auch als «Offiziell» gekennzeichnet werden, schränkte sie ein. Man werde bei Twitter weiter damit experimentieren, wie verschiedene Account-Arten besser unterscheidbar gemacht werden könnten.

Tech-Milliardär Musk hatte nach der rund 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Twitter als einen der ersten Schritte die Neuordnung der Account-Verifizierung angekündigt. Er verkündete, dass bisherige Inhaber verifizierter Accounts, die keine acht Dollar im Monat bezahlen wollen, in einigen Monaten ihre Häkchen verlieren würden. Später brachte Twitter die zusätzliche «Offiziell»-Markierung ins Gespräch.

