G7-Staaten wollen Hardware in die Ukraine schicken

Düsseldorf. Die G7-Staaten wollen der Ukraine mit Hardware unter die Arme greifen, um die dortige Cybersicherheit zu erhöhen. «Wir hatten eine Übereinkunft, dass wir gemeinsam helfen wollen», sagte Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) am Rande eines Treffens von G7-Ministern am Dienstag in Düsseldorf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was genau für Technik geschickt wird, ist noch unklar. Der ukrainische Amtskollege Mykhailo Fedorow, der bei dem Treffen online zugeschaltet war, habe angekündigt, eine Liste zu schicken mit dem Bedarf an Hardware.

Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sagte Wissing, dass Kiew vor großen Herausforderungen stehe. «Dies ist auch ein Krieg im Internet und deswegen muss die Ukraine auch im Internet verteidigt werden.»

Webseite zum G7-Digitalministertreffen

© dpa-infocom, dpa:220510-99-232340/4

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2