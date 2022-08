Briten können Lebensmittel über Anbieter auf Tiktok kaufen

London. Tiktok-Nutzer können in Großbritannien nun über die Plattform Lebensmittel kaufen. Seit Montag bieten unter anderem die Kochboxen-Lieferanten Pasta Evangelists, The Veg Box Company und The Fish Society ihre Produkte über das soziale Netzwerk an, wie das Fachblatt «The Grocer» berichtete. Die Marken könnten unter anderem exklusive Rabatte gewähren. Damit folgt Tiktok dem Trend anderer Konzerne, die vom boomenden Geschäft mit Essenslieferungen profitieren wollen.

Nach Tiktok-Angaben haben Inhalte mit Lebensmitteln bisher mehr als 26 Milliarden Ansichten erzielt. «Marken sowie Herstellern frischer Lebensmittel zu ermöglichen, mithilfe einer nahtlosen Transaktion im Tiktok-Shop direkt an unsere Community zu verkaufen, ist ein logischer nächster Schritt», sagte der zuständige Manager Patrick Nommensen. Der Mitgründer von Pasta Evangelists, Finn Lagun, sprach von einer «aufregenden Möglichkeit, das Gesicht des modernen Einzelhandels zu verändern» und gleichzeitig Lebensmittel zu liefern.

