3 Tipps zur Sommerzeit: So bleiben Sie länger wach

Berlin. Jetlag kriegt man nur beim Reisen? Von wegen! Sie werden das spüren, wenn in der Nacht auf den 27. März 2022 die Uhren von 2 auf 3 Uhr vorgestellt werden. Die Umstellung auf die Sommerzeit ist mit einem Mini-Jetlag vergleichbar. Ähnlich wie beim Reisen gerät bei vielen die innere Uhr durcheinander.

Wie war das mit dem Umstellen der Uhren?

Nobody is perfect. Muss man auch nicht. Dafür gibt es Merksätze. Die prägen sich schnell ein. Und Sie wissen ab jetzt immer, in welche Richtung Sie den Zeiger stellen müssen. Hier sind fünf Eselsbrücken:

«Zeitumstellung funktioniert wie das Thermometer» - im Frühjahr Plus und im Winter Minus. Die 2-3-2-Regel: Im Frühling wird die Uhrzeit von 2 Uhr auf 3 Uhr gestellt. Im Herbst von 3 Uhr auf 2 Uhr - wie die Computerschnittstelle RS-232. «Spring forward, fall back.» Im Frühling (Spring) den Zeiger eine Stunde vordrehen, im Herbst (Fall) eine Stunde zurück. «Früher aufstehen im Frühjahr», denn die Uhr wird vorgestellt, und die Schlafzeit verringert sich dadurch um eine Stunde. «Im Winter gibt es Winterschlaf.» Eine Stunde mehr Schlaf, denn die Uhren werden zurückgestellt.

Zu wenig Schlaf führt häufig zu Kopfschmerzen. © Christin Klose

Wie wirkt sich die Zeitumstellung auf den Körper aus?

Beim Wechsel auf die Sommerzeit wird uns eine Stunde Schlaf gestohlen. Daran muss sich unser Körper erst gewöhnen.

«Die innere Uhr ist träge. Sie braucht ein wenig, um sich anzupassen», sagt Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim auf ihrem Youtube-Channel maiLab in dem Video «Was die Zeitumstellung mit deinem Körper macht».

Kein Wunder also, dass jeder Vierte (24 Prozent) nach der Zeitumstellung körperliche oder psychische Probleme feststellt. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Krankenkasse DAK vom Februar 2021:

Die meisten der Befragten waren müde (85 Prozent).

Viele hatten Probleme einzuschlafen (70 Prozent).

Die Befragten konnten sich schlechter konzentrieren (48 Prozent).

Auch depressive Verstimmungen traten auf (12 Prozent).

Folgen des Schlafmangels

Wenn Sie nicht gut und ausreichend schlafen, dann sind Sie einfach nicht erholt. Sie merken das schnell. Sie sind...

müde

nervös

vergesslich

...und haben schlechte Laune.

