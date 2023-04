Nehmen Sie in der Zeit vom 6. bis 17. April beim Ostergewinnspiel der MM Neckar-Bergstraße-Ausgabe teil und sichern Sie sich die Chance auf einen von drei MM Ticketshop-Gutscheinen im Wert von 100, 50, und 30 Euro. Wir veröffentlichen an jedem Erscheintag ein Foto von einem Osterei vor einer markanten Stelle in einer Kommune der Region. Sie haben den heutigen Ort und die Stelle erkannt? Dann füllen Sie das untenstehende Teilnahmeformular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Die Gewinner werden per Losentscheid am 17. April ermittelt und schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Viel Glück!