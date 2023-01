Zweiter Streiktag in Frankreich

Paris. Für manche ist es die erste Demonstration ihres Lebens, für den kleinen Louis zum Beispiel. An seinem Rucksack, den er auf dem Rücken trägt, hängt ein Pappkarton. „Mein Papa will nicht bis 64 arbeiten (und ich auch nicht)“ steht darauf. „Es ist wichtig, heute auf die Straße zu gehen, denn es geht um die Rente“, erklärt das neunjährige Kind.

Viele Franzosen demonstrierten am Dienstag. © Christophe Ena/AP/dpa

Am Dienstagnachmittag waren die Zahlen derer, die sich in Paris und in ganz Frankreich an den Märschen gegen die Rentenreform der französischen Regierung beteiligen, noch ungewiss. Doch schon früh schien klar, dass erneut sehr viele Menschen dem Aufruf der acht großen Gewerkschaften des Landes gefolgt sind. Beim ersten Aktionstag vor knapp zwei Wochen kamen allein in Paris rund 80 000 Menschen zusammen, landesweit waren es zwischen einer und zwei Millionen. „Wir sind mindestens genauso zahlreich“, verkündete Philippe Martinez, Chef der radikalen Gewerkschaft CGT, triumphierend.

Es ist eines der Hauptargumente der Reformgegner, das an diesem Nachmittag immer wieder vorgebracht wurde: Präsident Emmanuel Macron höhle den französischen Sozialstaat aus und zwinge die Menschen zu unmenschlichen Anstrengungen. Auch etliche Rentner befanden sich in der Menge – „aus Solidarität“, wie die 66-jährige Elise sagte. „Ich habe selbst von einem frühen Arbeitsende profitiert und das gönne ich den nachfolgenden Generationen auch, damit sie noch etwas von ihrem Leben haben.“

Eintrittsalter 64 Jahre

Macrons Pläne sehen vor, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 anzuheben und außerdem die schrittweise Erhöhung der Einzahldauer auf 43 Jahre zu erhöhen, um abschlagsfreie Pensionszahlungen zu gewährleisten. In fast allen europäischen Ländern sind die Regeln längst strikter. Hinzu kommen eine vergleichsweise hohe Lebenserwartung in Frankreich und ein Schuldenberg von 3000 Milliarden Euro, das sind 113 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Doch mehrere Wirtschaftswissenschaftler rechnen vor, dass das System, anders von der Regierung angegeben, gar nicht bedroht und damit eine Erhöhung der Altersgrenze keineswegs nötig sei.

Bei einem Besuch in Den Haag am Montag, wohin ihn die Frage nach der unpopulären Reform verfolgte, erklärte Macron einmal mehr, die Anpassung sei unverzichtbar. „Die 64 Jahre sind nicht mehr verhandelbar“, betonte auch Premierministerin Élisabeth Borne. Die Regierung wählte ein Turbo-Verfahren, indem sie die Reform als Nachtragshaushalts-Gesetz der Sozialversicherung deklarierte. Bis Ende März muss es in beiden Parlamentskammern beschlossen sein. Verweigert eine Mehrheit der Abgeordneten ihre Zustimmung, kann Borne das Gesetz auch ohne Votum beschließen und die Vertrauensfrage stellen.

Den Reformgegnern bleibt also wenig Zeit, um die Regierung noch zum Einlenken zu bewegen. Umso entschlossener wirkten jedoch die Demonstranten, unter denen sich auffallend viele junge Leute befanden, am Dienstag.