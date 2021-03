Minneapolis. Wäre es nach ihren Töchtern gegangen, dann hätte es die Familie Smith beim Besuch der Mall of America belassen. Das größte Einkaufszentrum in den Vereinigten Staaten, so gewaltig wie 50 Fußballplätze nebeneinander, ist für Studenten in der Spring-Break-Zeit im Großraum Minneapolis eine attraktive Adresse. Mutter Kynedra (45), eine resolute Afroamerikanerin, wollte es anders. Und so steht die ganze Familie, Vater Sean, Ashanti (18), Jalynn (18) und die elfjährige Legacy, an diesem kalten März-Morgen, vor dem derzeit bekanntesten Open-Air-Schrein der USA.

Kreuzung 38. Straße und Chicago Avenue. Höhe Cup Foods. Jener Supermarkt, vor dem George Floyd im Mai vergangenen Jahres den Tod fand. Weil ihm ein weißer Polizist mit dem Knie 8 Minuten und 46 Sekunden lang den Hals abdrückte. Obwohl Floyd mehrfach schrie und am Ende röchelte: „Ich kann nicht atmen!“ Bevor Officer Derek Chauvin ab Montag wenige Kilometer entfernt im mit gepanzerten Armeefahrzeugen und hohen Metallzäunen gesicherten Hennepin County Government Center das auf Mord setzende Eröffnungsplädoyer der Staatsanwälte hören wird, wollen die Smiths „Respekt und Anteilnahme“ bekunden.

Mit betretenen Mienen und feuchten Augen gehen die allesamt in T-Shirts der Black-Lives-Matter-Bewegung gekleideten Familienmitglieder zwischen dem mit Blumenkränzen, Wandmalereien, Gedenkkarten, Kerzen, Graffitis und Mahnmalen geschmückten Areal, wo Floyd starb, und dem symbolischen Friedhof gegenüber hin und her. Dort erinnern Dutzende weiße Holztafeln an die bekanntesten schwarzen Opfer tödlicher Polizeigewalt in den letzten 60 Jahren.

Hinweis auf Dosis Fentanyl

Einen Namen darunter kennen die Smiths, die aus Missouri kommen, besonders gut: Michael Brown, ein unbewaffneter 18-jähriger Schwarzer, war im August 2014 in Ferguson, einem Vorort von St. Louis, von einem weißen Polizisten erschossen worden. Stundenlang lag die Leiche auf der Straße. Es gab schwere Ausschreitungen, Plünderungen und Brände. Landesweit. Hier hat sich das Weltbild der Smiths gefestigt.

Vater Sean, Mutter Kynedra und ihre Kinder, schwarzer Mittelstand, gebildet, Geschäftsleute, sind sich sicher, dass sich Geschichte „brutal wiederholen“ wird, wenn Officer Chauvin davonkommen sollte. Genau darauf legt es die Verteidigung um Eric Nelson an. Sein Mandant muss, zählt man das Strafmaß der drei verschiedenen Mordanklagen zusammen, theoretisch mit über 50 Jahren Haft rechnen. Aber: Nicht die von der Handykamera einer Passantin dokumentierte Fixierung Floyds auf dem Boden habe zum Tod geführt, behauptet Nelson im Widerspruch zur amtlichen Leichenschau, sondern eine Dosis Fentanyl, die sich der 46-Jährige kurz vor seiner Festnahme verabreicht habe. Festnahme warum noch mal? Weil Floyd mit einer gefälschten 20-Dollar-Note eingekauft haben soll.

Die Smiths kennen die Facetten. Auch die Tatsache, dass die Stadt Minneapolis in einem De-facto-Schuldeingeständnis Floyds Familie 27 Millionen Dollar Schmerzensgeld zugesprochen hat. Trotzdem sind sie pessimistisch. „Ich erwarte einen Freispruch, weil es historisch fast immer so war“, sagt die Mutter. In Amerika müsse man noch immer klarmachen, „dass die Polizeimarke keine Lizenz zum Töten ist“.

Hat sich denn wirklich nichts geändert? Der „George Floyd Justice in Policing Act“, der gegen 212 Neinstimmen fast aller Republikaner verabschiedet wurde, ist der bisher weitreichendste Versuch, die Befugnisse der „Cops“ neu zu konfigurieren. Zentral ist der Ansatz, eine seit über 50 Jahren existierende Schutzmauer einzureißen. Die „qualifizierte Immunität“, die Staatsdiener in Uniform auch bei unverhältnismäßiger Gewaltanwendung fast prinzipiell vor negativen Folgen bewahrt, soll weg. Das Konzept, formulierte die Verfassungsrichterin Sonia Sotomayor einmal, gebe Uniformierten den Persilschein, „schießen zu dürfen und erst danach nachdenken zu müssen“.

Sean Smith, dem bei einer „allein auf meine Hautfarbe zurückgehenden Polizeikontrolle“ der Kiefer gebrochen wurde, erkennt in den Polizeireformversuchen Kosmetik. „Das ist, als würde man Rosenkohl mit Zucker bestreuen, damit er genießbarer wird.“

Greg Sullwold sieht das alles ganz anders. Der weiße ehemalige Kapitän auf Ausflugsschiffen auf einem der unzähligen Seen rund um Minneapolis ist mit seinem Deutschen Schäferhund zum Floyd-Mahnmal gekommen. „Warum können wir nicht Vergebung üben gegenüber Officer Chauvin? Wer von uns, verdammter Mist, will denn beurteilen, was in dem Beamten vorgegangen ist?“

Sullwold ist bereits weitergegangen, als Frank Joseph Yellow auf einem Fahrrad auftaucht. Der 40-jährige Nachfahre der Cheyenne-River-Sioux-Indianer sagt: „Polizeigewalt hier gegen Minderheiten ist strukturell. Man will nicht, dass es uns besser geht.“ Chauvin werde nicht ins Gefängnis wandern – „weil er weiß ist und die Agenda der Weißen beschützt“.