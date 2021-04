Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will einen konsequenten Lockdown. Die „Brücke der Beschränkungen“ solle allerdings möglichst kurz sein, sagte Merkel am Sonntag vor der Unionsfraktion. Wie die sogenannte Notbremse wirkt und woran sich Kritik entzündet – Fragen und Antworten dazu.

Wann greifen schärfere Maßnahmen?

Der Gesetzentwurf sieht Kontaktauflagen, Ausgangssperren, Geschäftsschließungen in allen Landkreisen und Städten vor, deren Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen auf 100 000 Einwohner) an drei Tagen hintereinander über 100 liegt – dann tritt ab dem übernächsten Tag die Notbremse in Kraft.

Wann soll das Gesetz denn kommen?

Die meisten Ladengeschäfte (hier in Regensburg) werden vorerst noch geschlossen bleiben müssen. © dpa

Am Dienstag soll das Kabinett das „Notbremse“-Gesetz auf den Weg bringen. Nach der Regierung berät der Bundestag über das Gesetz, spätestens in der Folgewoche dürfte die Abstimmung anstehen. Danach ist der Bundesrat am Zug, vermutlich in einer Sondersitzung.

Werden private Treffen eingeschränkt?

Geplant sind Beschränkungen auf „höchstens die Angehörigen eines Haushalts zuzüglich einer weiteren Person je Tag und Haushalt“, maximal fünf Personen bei Treffen im öffentlichen oder privaten Raum. Das sind große Einschnitte, aber sie entsprechen der Praxis in den bisherigen Lockdowns.

Wie fallen die Ausgangssperren aus?

Merkel will Ausgangssperren zwischen 21 und fünf Uhr. Daran entzündet sich die meiste Kritik. Das sei „ein unverhältnismäßiger und epidemiologisch unbegründeter Eingriff in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger“, schrieb FDP-Chef Christian Lindner in einem Brief (liegt dieser Redaktion vor) an die Kanzlerin. „Hierfür können Sie nicht die Zustimmung der Freien Demokraten erwarten.“ Zuletzt haben die Oberverwaltungsgerichte in Bremen und Hannover Ausgangssperren untersagt. In Hannover mahnten die Richter, es sei nicht zielführend, ein diffuses Infektionsgeschehen „ohne Beleg in erster Linie mit fehlender Disziplin der Bevölkerung sowie verbotenen Feiern und Partys im privaten Raum zu erklären“. Maßnahmen, die nur auf Verdacht hin ergriffen würden, seien nicht mehr zu rechtfertigen. Das ist eine Argumentation, der sich oberste Bundesgerichte anschließen könnten.

Wie ist der Handel von den Maßnahmen betroffen?

Die Öffnung von Ladengeschäften und Märkten mit Kundenverkehr für Handelsangebote ist untersagt, wobei der Lebensmittelhandel sowie Direktvermarktung, Getränkemärkte, Reformhäuser, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte und Gartenmärkte mit den Maßgaben ausgenommen werden.

Wem droht demnach die Schließung?

Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen, Kinos, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten sowie zoologische und botanische Gärten müssen geschlossen werden. Untersagt ist ferner der Betrieb von Freizeiteinrichtungen wie insbesondere Freizeitparks, ebenso von Seilbahnen, von Badeanstalten, Spaßbädern, Hotelschwimmbädern, Thermen und Wellnesszentren sowie Saunen, von Einrichtungen wie insbesondere Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Clubs, Diskotheken, Prostitutionsstätten, Bordellbetrieben. Das entspricht bisherigen Lockdowns und nimmt den Ländern den Spielraum für Öffnungen.

Sind auch die Schulen betroffen?

Ab einem Inzidenzwert von 200 soll auch der Präsenzunterricht in den Schulen ausgesetzt werden. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert darüber hinaus, bundesweit einheitlich zu regeln, dass schon „ab einer Inzidenz von 100 in einem Landkreis Klassen im Wechselunterricht mit entsprechenden Schutzkonzepten und verpflichtenden Tests zweimal pro Woche unterrichtet werden und Kitas auf Notbetreuung umstellen“. Das Thema Schule ist nach den Ausgangssperren die heikelste Vorgabe, weil die Bildung eindeutig in der Kompetenz der Länder liegt. Mit den Schulauflagen könnte das gesamte Gesetz endgültig „zustimmungspflichtig“ sein. Das bedeutet: Es könnte ohne eine Mehrheit im Bundesrat nicht in Kraft treten.

Wo wollen die Parteien im Bundestag nachbessern?

Die FDP nimmt schon Anstoß an der 100er-Inzidenz. Denn: Sie sei „ein politisch festgelegter und kein epidemiologisch begründeter Schwellenwert“. FDP-Chef Lindner würde weitere Kennzahlen einbeziehen, etwa die Testkapazitäten, den Anteil der Positivbefunde und die Belastung des Gesundheitswesens. Die Grünen pochen darauf, dass „inzidenzunabhängig“ die Nutzung von Homeoffice-Möglichkeiten und das Tragen von medizinischen Masken verpflichtend vorgeschrieben werden. Auch innerhalb der Regierung selbst wird längst nachgebessert. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kämpft für eine Testpflicht in den Betrieben. „Ein Angebot von einem Test in der Woche in den Betrieben wird nicht ausreichen, um auch nur im Ansatz die Infektionsketten in den Betrieben zu unterbrechen und den R-Wert dort zu senken“, warnt der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach im Gespräch mit dieser Redaktion.