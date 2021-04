Zuspruch für Markus Söder steigt - Laschet nur für wenige kanzlerfähig

Mannheim. Laschet und Söder: Eignung als Bundeskanzler und mit wem besseres Wahlergebnis?

Politbarometer Vom 13. bis 15. April 2021 hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1.292 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei werden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

Am letzten Wochenende haben sowohl Markus Söder als auch Armin Laschet ihre Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur für die CDU/CSU öffentlich bekannt gegeben. Noch ist offen, wen die Union nominiert. In der Frage, ob sich die beiden jeweils als Kanzler eignen, bejaht eine Mehrheit der Befragten dies, wie schon in den letzten Monaten, lediglich bei Markus Söder. Dabei ist der Zuspruch für den bayerischen Ministerpräsidenten im Vergleich zum März nochmal gestiegen. Auch Armin Laschet erhält etwas bessere Werte als zuletzt, wird aber weiterhin von einer Minderheit als kanzlerfähig eingeschätzt. Aktuell hat Markus Söder für 63% (Mrz: 56%) der Deutschen die Eignung zum Kanzler, für 31% (Mrz: 36%) hat er diese nicht, 6% (Mrz: 8%) können oder wollen dazu nicht dezidiert antworten. Dagegen trauen lediglich 29% (Mrz: 23%) Armin Laschet das Kanzleramt zu, die Mehrheit von 61% (Mrz: 65%) tut dies nicht (weiß nicht: 10%; Mrz: 12%). In der Anhängerschaft der Union ist die Differenz zwischen beiden sogar noch etwas größer. 43% sehen den NRW-Ministerpräsidenten als befähigt an für das höchste Amt im Land, 84% sind von Markus Söder überzeugt.

Auch bei der Frage, mit welchem der beiden Kandidaten die Union bei der Bundestagswahl besser abschneiden würde, liegt Markus Söder vorn. Zwei Drittel (67%) sprechen sich für ihn aus, nur jeder Fünfte (20%) für Armin Laschet, „weiß nicht“ sagen 13%. Bei den Unionsanhänger/innen sind 74% davon überzeugt, dass die Union mit dem bayerischen Ministerpräsidenten als Kanzlerkandidaten ein besseres Ergebnis erzielen würde, 21% erwarten das mit dem CDU-Bundesvorsitzenden. Auch in allen anderen Parteianhängerschaften sieht jeweils eine Mehrheit die Union mit Markus Söder als Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl besser aufgestellt.

Baerbock und Habeck: Eignung als Bundeskanzler/in und mit wem besseres Wahlergebnis?

Die Grünen wollen am 19. April bekannt geben, wen die Partei als Kanzlerkandidat/in nominiert. In der Bevölkerung überwiegen bei beiden potenziellen Kandidat/innen die Zweifel, ob diese für das höchste Regierungsamt geeignet sind. Für 29% (Mrz: 28%) hat Robert Habeck das Zeug zum Kanzler, für 54% (März: 55%) nicht, 17% (Mrz: 17%) geben dazu kein Urteil ab. 24% (Mrz: 25%) aller Befragten sind der Meinung, Annalena Baerbock kann Kanzlerin, 57% (Mrz: 57%) sprechen ihr das ab und 19% (Mrz: 18%) sagen „weiß nicht“. Anders sieht dies in der Anhängerschaft der Grünen aus: 61% halten Robert Habeck für geeignet (nicht: 25%; weiß nicht: 14%) und 57% die Co-Vorsitzende (nicht: 25%; weiß nicht: 18%). In allen anderen Parteianhängerschaften können beide nur Minderheiten von ihrer Kanzlereignung überzeugen.

Bei der Frage, ob die Grünen bei der Bundestagswahl mit Habeck oder Baerbock ein besseres Ergebnis erzielen würden, sprechen sich 42% für Habeck aus, 29% für Baerbock und 29% können dazu kein dezidiertes Urteil abgeben. Die Anhängern/innen der Grünen sind in dieser Frage gespalten: 44% sind der Meinung, mit Baerbock an der Spitze ist man erfolgreicher, für 43% lässt sich mit Habeck das bessere Resultat erzielen (weiß nicht: 13%).

Scholz: Eignung als Bundeskanzler?

Die SPD hat ihren Kanzlerkandidaten, Olaf Scholz, schon seit einiger Zeit benannt. Ihn halten allerdings nur 37% (Mrz: 39%) der Bevölkerung für kanzlertauglich, 53% (Mrz: 51%) tun dies nicht und 10% (Mrz: 10%) antworten mit „weiß nicht“. Bei den Anhänger/innen der SPD sind 76% der Meinung, dass der Finanzminister auch Kanzler kann, 22% haben Zweifel.

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Bei der Beurteilung der nach Meinung der Befragten zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker in Deutschland gibt es im Vergleich zur letzten Umfrage nur marginale Veränderungen: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn können ihren Negativtrend beenden und sich um zwei bzw. ein Zehntel verbessern. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wird etwas besser bewertet als noch im März, Vizekanzler Olaf Scholz und die Co-Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, leicht schlechter. Robert Habeck und Armin Laschet werden genauso beurteilt wie vor drei Wochen. Wieder zu den zehn wichtigsten Politiker/innen zählen der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner, die zuletzt im November 2019 bzw. Juli 2020 in den Top Ten vertreten waren, sowie zum ersten Mal der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Nicht mehr in dem Ranking gelistet sind Peter Altmaier, Heiko Maas und Friedrich Merz. Die Bewertung nach Sympathie und Leistung wurde wie immer mittels der Skala von +5 bis ‑5 (halte sehr viel von / halte gar nichts von) vorgenommen.

An der Spitze des Rankings steht weiterhin Angela Merkel mit einem klar positiven Wert von 1,9 auf der +5/-5-Skala. Den zweiten Platz erobert aus dem Stand Winfried Kretschmann (1,6), der Markus Söder (1,3) auf Rang drei verdrängt. Es folgen Karl Lauterbach (0,9), Robert Habeck (0,8) und Olaf Scholz (0,7), der ein Zehntel und damit drei Plätze verliert. Auch Annalena Baerbock (0,6) büßt ein Zehntel ein, Armin Laschet (0,1) bleibt unverändert im Vergleich zur letzten Umfrage und Jens Spahn gewinnt ein Zehntel hinzu (-0,1), womit er aber dennoch im negativen Bereich bleibt. Das Schlusslicht bildet Christian Lindner mit einem Wert von -0,2.

Einschätzung der CDU/CSU-Spitzenpolitiker durch eigene Anhänger

Angela Merkel ist weiterhin bei den CDU/CSU-Anhänger/innen unangefochten die beliebteste Politikerin: Sie erhält von der eigenen Anhängerschaft einen Spitzenwert von 3,7. Nicht nur bei der Kanzlerkandidatur, auch beim Image liegt Markus Söder bei allen Befragten deutlich vor Armin Laschet; auch von den eigenen Parteianhänger/innen wird der CSU-Parteivorsitzende (3,3) mehr als 1,5 Skalenpunkte besser bewertet als der Bundesvorsitzende der CDU (1,6). Am schwächsten von den vier Unions-Spitzenpolitiker/innen, aber dennoch deutlich positiv wird Gesundheitsminister Jens Spahn von den CDU/CSU-Anhänger/innen beurteilt (1,4).