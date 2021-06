Zusammen für Europa

Warschau. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die gemeinsame Verantwortung Deutschlands und Polens für ein zusammenwachsendes Europa beschworen. „Ohne eine enge deutsch-polnische Zusammenarbeit ist ein solches starkes Europa für mich nicht vorstellbar“, sagte das Staatsoberhaupt am Donnerstag laut Redemanuskript bei einer Diskussionsveranstaltung mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Die Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags jährte sich am Donnerstag zum 30. Mal. „Aus dem Erfolg unserer Partnerschaft erwächst auch eine gemeinsame Verantwortung für Europa“, so Steinmeier.

Noch offene Punkte

Das geeinte Europa sei „der feste Rahmen, in dem unsere Nachbarschaft sich so dynamisch entwickelt hat“. Die Worte des Bundespräsidenten dürften auch vor dem Hintergrund besondere Bedeutung haben, dass die EU-Kommission seit Jahren wegen des eingeleiteten Umbaus der polnischen Justiz mit der national-konservativen Regierung in Warschau im Streit liegt. Unter anderem hat die Brüsseler Behörde Zweifel an der Unabhängigkeit des polnischen Verfassungsgerichts.

Die deutsch-polnische Nachbarschaft gehöre „zu den großen Erfolgsgeschichten der letzten 30 Jahre“, sagte der Bundespräsident. Er mahnte aber auch: „Gute Nachbarschaft braucht aufmerksame Nachbarn, mit einem wachen Blick und einem offenen Ohr füreinander.“ Es gebe noch einige Punkte im Nachbarschaftsvertrag, „die wir nicht für beide Seiten zufriedenstellend haben regeln können“.

Steinmeier erinnerte daran, dass nach einer Bundestagsentschließung von Ende Oktober in engem Austausch an der Gestaltung eines Ortes der Erinnerung an die polnischen Opfer des Nationalsozialismus gearbeitet werde. Der Bundespräsident sprach von einem Ort, „der historisch und zukunftsgewandt zugleich sein sollte, deutsch-polnisch und europäisch“. dpa

