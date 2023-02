Zurück auf der größten EU-Baustelle

Brüssel. Jahrelang haben sie das Thema umschifft. Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs setzten die Migration schlichtweg gar nicht erst auf die Agenda ihrer großen Gipfel. Der Streit ist unausweichlich, eine Einigung scheint weit entfernt. Nun aber hat der Druck in einigen Mitgliedstaaten so zugenommen, dass die Frage nach dem Umgang mit Migranten das Sondertreffen am Donnerstag in Brüssel dominieren soll. Daran dürfte auch die Tatsache wenig ändern, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als Gast in der belgischen Hauptstadt erwartet wird.

Eigentlich sollte die Reise aus Sicherheitsgründen geheim bleiben. Dann wurden Informationen offenbar vom Europäischen Parlament geleakt, sodass die Visite plötzlich sogar wackelt. Aber warum überhaupt plant der ukrainische Präsident ausgerechnet jetzt, sich auf die lange Reise zu begeben? Insider fragen sich hinter den Kulissen, was die EU Selenskyj im Moment noch geben könnte, nachdem vergangene Woche bereits ein Gipfel in Kiew stattgefunden hatte. Da versprach Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Ukrainern mehr Geld, mehr Generatoren, mehr EU-Glühbirnen. Was also sollte noch kommen?

Man werde wohl „recyceln“, was man vor wenigen Tagen schon angekündigt hatte, hieß es aus Diplomatenkreisen. Der Präsident des kriegsgebeutelten Landes dürfte dagegen mit Forderungen aufwarten, unter anderem wird er den Wunsch der Ukraine wiederholen, möglichst rasch der Gemeinschaft beizutreten. Zahlreiche Mitgliedstaaten pochen aber auf das langwierige formelle Prozedere.

Während der Diskussionen um Migration dürfte besondere Aufmerksamkeit auf Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni liegen. Die Vorsitzende der rechtsradikalen Partei Fratelli d’Italia (Brüder Italiens) plädiert für eine restriktivere Politik gegenüber Einwanderern und Flüchtlingen in der EU, hat sich bislang auf europäischer Ebene aber eher konstruktiv gezeigt und ist weder durch radikale Forderungen noch durch eine Blockadehaltung aufgefallen. Ob das so bleibt?

Angesichts von massiv gestiegenen Asylbewerberzahlen und vielerorts ausgelasteten Kapazitäten durch die vier Millionen ukrainischen Flüchtlinge, die gerade in der EU untergebracht sind, steht sie mit ihren Wünschen keinesfalls alleine da. So ist im vergangenen Jahr die Zahl der irregulären Einreisen in die EU, etwa über den Westbalkan und das Mittelmeer, laut Grenzschutzagentur Frontext auf 330 000 Ankünfte gestiegen – das entspricht 64 Prozent mehr als 2021 und stellt den höchsten Stand seit 2016 dar. Die Zahl der Asylanträge verdoppelte sich im gleichen Zeitraum auf 924 000. Gleichzeitig betrug die Rückführungsquote 21 Prozent, das heißt: Nur etwa jeder Fünfte, der abgelehnt wurde, hat die EU auch tatsächlich verlassen.

Mitglieder wie Schweden, die Niederlande oder Österreich befürworten mehr Druck auf Drittstaaten, die nicht mit der EU zusammenarbeiten und ihre Staatsangehörigen nicht wieder aufnehmen wollen – etwa über eine erschwerte Visa-Vergabe an Bürger dieser Länder. Abschreckung und Abschottung – es sind die beiden Schlagworte, die in der Union immer hoffähiger zu werden scheinen. So appellierte etwa Österreich an die EU-Kommission, den Bau von Zäunen an der Außengrenze zu finanzieren. Offenbar unterstützt eine Mehrheit im Club der 27 diesen Vorstoß, wobei die Brüsseler Behörde dies ablehnt – zumindest öffentlich und ausbuchstabiert. Denn in einem vorläufigen Entwurf der Gipfel-Erklärung heißt es, dass ,,Infrastruktur“ finanziert werden soll. Die Formulierung lässt äußerst viel Spielraum für Interpretationen.