Zum Abschied Nina Hagen

Berlin. Da ist selbst eine schrille „Godmother of Punk“ verblüfft. „Ich bin übrigens von der Zapfenstreich-Musik-Auswahl genauso überrascht worden, wie meine Freunde und meine Feinde gleichermaßen“, heißt es von Nina Hagen über Angela Merkels Entscheidung, ihren Hit „Du hast den Farbfilm vergessen“ beim Abschied aus dem Kanzleramt hören zu wollen. Zwar schiebt die RoSängerin in gewohnt spleeniger Art hinterher, dass sie das „übrigens für eine Fake-Meldung halte“, obwohl sogar die „Tagesschau“ berichtet habe. Doch dann wird sie sich wohl die Augen reiben müssen. Denn das Musikkorps der Bundeswehr plant tatsächlich, den Song beim Großen Zapfenstreich für Merkel am Donnerstagabend neben Hildegard Knefs „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ und dem Kirchenlied „Großer Gott, wir loben Dich“ zu spielen.

Hat Kanzlerin Merkel bei der Musik-auswahl inspiriert: Nina Hagen.

Ironischer DDR-Hit

Sicher eine ungewöhnliche Ehre für den Hit von 1974 um „Micha“, den „Sanddorn am Strand von Hiddensee“ und die Klage über „Landschaft und Nina und alles nur schwarz-weiß“. Komponist Michael Heubach sagte einmal, der Text sei bis auf die Namen frei erfunden: „Nina und ich waren nie auf Hiddensee.“ In Ostdeutschland geht der Titel der seinerzeit gerade 19-jährigen Hagen regelrecht durch die Decke.

Nun ist der bekannte DDR-Schlager nach 16 Jahren Merkel-Regierung Teil des höchsten militärischen Zeremoniells der Bundesrepublik. Dieses gibt es bei ihrer Verabschiedung für Kanzlerinnen und Kanzler, Bundespräsidenten, Verteidigungsminister, Generäle und Admirale. Der heute gebräuchliche Ablauf wird erstmals 1838 in Berlin aufgeführt.

Dazu gehört etwa, dass der Zapfenstreich immer abends im Fackelschein stattfindet. Gespielt wird dabei eine historisch festgelegte Musikfolge, an deren Ende die Nationalhymne steht. Allein die Serenade nach dem Aufmarsch kann variabel gestaltet werden. Die Geehrten dürfen dafür drei Stücke selbst wählen. Die jeweiligen Wünsche – etwa Pop-Hits – werden dann für das Militärorchester umgeschrieben, das aus etwa einem Dutzend verschiedener Blasinstrumente und mehreren Schlagwerken besteht.

„Vor zwanzig Jahren hat man sich sicher andere Stücke gewünscht“, sagt Hauptmann Jürgen Albrecht vom Zentrum Militärmusik der Bundeswehr. Vor der Jahrtausendwende sind es vor allem Märsche, die auch während der Serenaden gespielt werden. Zuletzt gibt es häufiger Modernes zu hören. „Wir als professionelles Orchester der Bundeswehr gehen auf diese Wünsche ein und setzen sie um.“ Bundespräsident Joachim Gauck etwa wählte bei seinem Abschied den DDR-Rocksong „Über sieben Brücken musst du gehn“ von Karat, sein Vorgänger Christian Wulff den Judy-Garland-Hit „Over The Rainbow“. Nun also der „Farbfilm“. Das Lied triefe vor Ironie, schreibt Hagen in ihrer Autobiografie. Es atme „das giftige Grau von Bitterfeld und die Tristesse von Leipzig“, es spiele „im Milieu einer irren Sehnsucht danach, dieser Schwarzweißwelt zu entfliehen“. dpa