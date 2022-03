Zu großes Risiko

Berlin. Es ist eine der Hauptforderungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an die Nato – die Durchsetzung einer Flugverbotszone (auf Englisch: no-fly zone) über der Ukraine. Die russische Armee greift die Ukraine massiv aus der Luft an. Die Ukraine ist militärisch nicht in der Lage, ihren Luftraum selbst zu verteidigen.

Was ist eine Flugverbotszone?

Eine Flugverbotszone soll Luftangriffe auf ein Gebiet, in diesem Fall die Ukraine, verhindern. Der Luftraum wäre also für russische Kampfjets, Helikopter, Drohnen und Raketen gesperrt. Allerdings: Das muss auch militärisch durchgesetzt werden, wenn Russland sich nicht daran hält. Dafür kommt nur die Nato infrage, indem sie mit Kampfjets und Flugabwehrkräften den Luftraum überwacht – und bei Verstößen eingreift. Im Klartext heißt das: Die Nato müsste im Ernstfall russische Bomber abschießen. Um die eigenen Kampfflugzeuge zu schützen, müsste die Nato zudem russische Luftverteidigungssysteme ausschalten, die außer in Russland auch in Belarus stationiert sind. Die Nato würde damit aktiv in den Konflikt eingreifen.

Wie ist die Haltung der Nato?

Das Militärbündnis lehnt die Forderung Selenskyjs ab. Zu groß ist die Befürchtung, dass es zu direkten Konfrontationen zwischen der Nato und Russland und somit zu einer Ausweitung des Krieges kommt – möglicherweise bis hin zu einer nuklearen Eskalation. Russlands Präsident Wladimir Putin warnte die Nato ausdrücklich vor einer Flugverbotszone: „Jede Bewegung in diese Richtung wird von uns als Teilnahme des jeweiligen Landes an einem bewaffneten Konflikt betrachtet.“ Ein weiteres Problem: Die Überwachung des Luftraums schützt nicht vor Angriffen russischer Bodentruppen.

Gibt es Beispiele für Flugverbotszonen aus der Vergangenheit?

In den vergangenen Jahren wurden drei Mal Flugverbotszonen eingerichtet: 1991 über dem Irak, 1992 während der Balkan-Kriege sowie 2011 über Libyen. Grundlage dafür waren UN-Beschlüsse. Somit gibt es im Fall der Ukraine auch das Problem, dass Russland als Mitglied im UN-Sicherheitsrat entsprechende Beschlüsse blockieren kann.