Zu Gast bei Freunden der Taliban

Berlin. Bis zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sind es nur noch 14 Monate, doch jetzt werden neue, massive Zweifel an dem Megaturnier im kleinen Wüstenstaat am Persischen Golf laut. Erst war es die heikle Menschenrechtslage im Emirat, nun rückt zudem die enge Verbindung Katars zu den radikalislamischen Taliban in Afghanistan in den Fokus. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock fordert eine Absage der WM, Unionskanzlerkandidat Armin Laschet und CSU-Vize Manfred Weber ziehen einen Boykott in Betracht.

Verbindung zu den USA Die Vereinigten Staaten betreiben nicht nur auf der Airbase Al Udeid einen Stützpunkt mit 8000 Soldaten, die US-Armee hat in Katar auch ihr Zentralkommando für Einsätze im Irak und bisher in Afghanistan. Die frühere US-Regierung unter Barack Obama war es auch, die den Aufbau der Taliban-Dependance in Doha aktiv unterstützte, um einen Gesprächskanal für einen Abzug aus Afghanistan zu haben. ck/lgr

Darf ein Land, das den Taliban seit Jahren hilft, Ende 2022 das Weltturnier ausrichten? Es sieht so aus. Denn dem Golfstaat mit absoluter Erbmonarchen-Herrschaft und Scharia scheint ein diplomatisches Kunststück zu gelingen: Katar inszeniert sich erfolgreich als Vermittler zwischen den Taliban und dem Westen. So hat es eine Schlüsselrolle in der Afghanistan-Krise: Gastgeber der Radikalislamisten, dennoch umworben und gelobt auch von der Bundesregierung. Ein Lehrstück für die internationalen Beziehungen im 21. Jahrhundert.

„Wir danken der Regierung von Katar für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Wochen“, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD), nachdem eine weitere Gruppe Deutscher mit Katars Hilfe aus Kabul ausgeflogen werden konnte. Maas war bereits in Katar zu Besuch und lobte dort, das Land habe bei den Verhandlungen mit den Taliban, den Konvois zum Flughafen Kabul und als Station für Zehntausende Schutzsuchende eine große Rolle gespielt – und werde dies weiter tun. Kanzlerin Angela Merkel hat sich bei Katar bedankt, US-Präsident Joe Biden ebenso. Über 55.000 Menschen führte die Flucht vor den Taliban als Erstes in das Emirat. Allerdings: In der Gegenrichtung flog die „Qatar Emiri Air Force“ Mullah Abdul Ghani Baradar, den bisherigen politischen Führer der Taliban, von Katar zurück nach Afghanistan. Dort amtiert der Islamist nun als Vizeregierungschef.

Politisches Büro in Doha

Katar ist seit 2013 Stützpunkt der Taliban, die in einer Villa in der Hauptstadt Doha ein politisches Büro betreiben durften. Bis zu 100 Taliban-Funktionäre hielten sich im katarischen Exil auf. Baradar, Gründungsmitglied und einziger Überlebender der alten Führungsriege, leitete die Repräsentanz seit 2018, nachdem er aus pakistanischer Haft entlassen worden war. Er führte in Doha die Verhandlungen mit den USA über das sogenannte Friedensabkommen, das 2020 besiegelt wurde. Die Taliban empfingen auch Vertreter vieler anderer Staaten. Ein Propaganda-Erfolg, verstärkt durch die Bühne, die der in Doha ansässige Nachrichtenkanal Al Jazeera bot. Auch zur extremen Muslimbruderschaft mit ihren Verbindungen nach Europa, zur Hamas oder zum Regime in Iran pflegt die Herrscherfamilie al-Thani gute Beziehungen. Andere Golfstaaten werfen dem Emirat mit seinen 2,8 Millionen Einwohnern und immensen Erdgasvorkommen vor, islamistische Gruppen und Terrorgruppen zu unterstützen. 2017 verhängten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten einen Boykott. Er endet zu Jahresanfang, auch auf Drängen der USA.

Wie viel Einfluss Katar auf die Taliban hat, ist unklar. Konflikte etwa um den Status der Repräsentanz in Doha gab es durchaus, die Kritik, die Regierung würde einen moderaten Kurs der Islamisten bevorzugen. Der katarische Außenminister Scheich Mohammed al-Thani sagt, eine Anerkennung des Regimes sei derzeit kein Thema. Aber: „Die Isolierung Afghanistans ist keine Antwort auf die Situation.“ Am Sonntag flog der Minister als erster ausländischer Regierungsbesuch nach Kabul, wurde dort von den Taliban sehr freundlich empfangen.

Das Emirat versuche seit zwei Jahrzehnten, in der Region eine Vermittlerrolle einzunehmen, erklärt Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Katar will unabhängiger werden von den regionalen Großmächten. Die Fußball-WM sollte die internationale Rolle des Landes untermauern.

Doch seit der Vergabe des Turniers 2010 steht das Land in der Dauerkritik. Es geht um Bestechung, Korruption, Menschenrechtsverletzungen und erbärmliche Arbeitsbedingungen. Für den Bau von Stadien, Hotels und Infrastruktur hat der Golfstaat mehr als zwei Millionen Gastarbeiter aus Ländern wie Indien, Pakistan und Kenia ins Land geholt. Mehrere Tausend sind seit 2010 auf den WM-Baustellen ums Leben gekommen. Die Regierung erklärt, sie habe Reformen beim Thema Menschenrechte auf den Weg gebracht – die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat daran Zweifel, wie ihre Expertin Lisa Salza sagt: „Nach wie vor sind die Rechte für Arbeitsmigranten prekär.“ Es gebe Fortschritte, aber keine flächendeckenden Verbesserungen.