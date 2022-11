Zitterpartie in Israel

Tel Aviv. Die fünfte Parlamentswahl in Israel in nur dreieinhalb Jahren wird erneut zur Zitterpartie. Die beiden politischen Hauptrivalen – Ministerpräsident Jair Lapid und Oppositionsführer Benjamin Netanjahu – kämpften am Tag der Wahl noch um jede Stimme. Dabei zeichnete sich am Dienstag die höchste Wahlbeteiligung seit Jahrzehnten ab. Welchem politischen Lager die Mehrwähler nutzen werden, war am Nachmittag jedoch noch unklar.

Der frühere Langzeit-Regierungschef Netanjahu strebt mit Hilfe eines rechtsextremen Parteien-Bündnisses sein Comeback an. Bei seiner Stimmabgabe zeigte sich der 73-Jährige allerdings „etwas besorgt“, ob ihm das auch gelingen wird. Auch sein Kontrahent Lapid rief vor Abgabe seiner Stimme zum Wählen auf. „Geht heute wählen, für die Zukunft unserer Kinder, für die Zukunft unseres Staates“, sagte der 58 Jahre alte Vorsitzende der liberalen Zukunftspartei. Ein klares Bild des Wahlausgangs wird erst nach Auszählung der Stimmen erwartet. Mit dem Endergebnis wird nicht vor Donnerstag gerechnet. dpa