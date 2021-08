Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Bild r.) hat den Bau der Berliner Mauer vor 60 Jahren als „Zeugnis eines hoffnungslosen Scheiterns“ bezeichnet und an die Opfer der jahrzehntelangen Teilung erinnert. „Die Mauer war das unübersehbare Zeichen eines Unrechtsstaates, der in den Augen seiner eigenen Bürgerinnen und Bürger weder souverän noch legitim war. Im Grunde der Anfang vom Ende – das allerdings noch allzu lange auf sich warten ließ“, sagte Steinmeier am Freitag beim zentralen Gedenken in Berlin. Der Bundespräsident nannte die Erinnerung an Mauer und Teilung eine bleibende Herausforderung. „Freiheit und Demokratie sind nie naturgegeben. (...) Freiheit und Demokratie müssen erkämpft, dann aber auch geschützt, verteidigt und erhalten werden.“ dpa

