Mannheim. Zunächst wollte Nikolas Löbel sein Bundestagsmandat erst zum 31. August dieses Jahres niederlegen. Dies hätte auch finanziell einiges für den Politiker bedeutet. Ein Überblick:

Die Mandatsdauer hat auch Einfluss auf die Altersversorgung. © dpa

Die Entschädigung für Bundestagsabgeordnete beträgt seit 1. Juli 2019 monatlich 10 083,47 Euro. Wäre Löbel nicht zum 31. März, sondern zum 31. August zurückgetreten, hätte er für sein dann fraktionsloses Amt noch mehr als 50 000 Euro erhalten. Hinzu wäre die Kostenpauschale in Höhe von 4418,09 Euro gekommen, die jeder Abgeordnete erhält – insbesondere zur Bezahlung von Bürokosten von Wahlkreisbüros (Miete, Porto, Inventar, Literatur), für Mehraufwendungen für Unterkunft und Verpflegung am Sitz des Bundestages und bei Reisen, Fahrtkosten für Fahrten in Ausübung des Mandats, soweit sie nicht erstattet werden. Die Pauschale ist steuerfrei. Bis Ende August wären das also zusätzlich rund 22 000 Euro gewesen.

Auch im Alter mehr Geld

Die Seite Abgeordnetenwatch.de stellt eine weitere Rechnung auf: Demnach hätte sich ein Ausscheiden Löbels erst zum 31. August auf seine Altersentschädigung ausgewirkt. Wegen der Rundungsvorschrift zählt eine Mitgliedschaft im Bundestag von mehr als einem halben Jahr als komplettes Jahr. Für Löbel hätte das geheißen: Aus drei Jahren Anspruch auf Altersentschädigung wären vier Jahre geworden. Auch das Übergangsgeld wäre dann einen Monat länger bezahlt worden. Insgesamt wären das weitere rund 10 000 Euro.

Ebenfalls wäre die Altersentschädigung nach Vollendung des 67. Lebensjahres um 250 Euro pro Monat angestiegen – denn jeder Abgeordnete erhält 2,5 Prozent der monatlichen Diäten pro Jahr seiner Mitgliedschaft.