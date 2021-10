Zeit für ein Zwischenfazit

Berlin. Der Bundesvorstand der FDP berät am Mittwoch in Berlin über den weiteren Kurs in den Sondierungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung. Um 10 Uhr solle bei einer Sitzung der Stand der Gespräche erörtert werden, hieß es am Dienstag aus der Partei. FDP-Generalsekretär Volker Wissing hatte ein Zwischenfazit für die Zeit nach der ersten Gesprächsrunde zwischen Union und Grünen angekündigt, die sich am Dienstag getroffen haben. Mit dem Treffen endete eine erste Runde von getrennten Sondierungsgesprächen in verschiedenen Konstellationen

Eher der Union zugeneigt

Grüne und FDP haben wiederholt bekräftigt, nach der Bundestagswahl nun gemeinsam Grundlagen für einen politischen Aufbruch und Veränderungen schaffen zu wollen. Die FDP zeigt sich eher der Union zugeneigt, hat sich allerdings bislang nicht festgelegt. Volker Wissing hatte am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“ mit Blick auf die Grünen gewarnt: „Wir müssen auch aufpassen, dass wir am Ende uns mit Grünen und FDP nicht so verhaken, dass es nur noch eine große Koalition geben kann“. dpa